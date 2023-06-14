Права на «механику» и «автомат»: в чем различие при обучении в автошколе и как категория прав влияет на цену ОСАГО

Что такое автоматическая коробка передач (АКПП)

Существует три типа АКПП: классическая «автомат», роботизированная и вариатор.

Основное отличие в управлении машиной с таким типом передачи в том, что водителю не нужна педаль сцепления, она попросту отсутствует. Машина управляется двумя педалями: газ и тормоз.

С недавнего времени будущий водитель может выбрать, на автомобиле с какой коробкой передач он хотел бы учиться и какой машиной, соответственно, впоследствии управлять.

Основные различия «механики» и «автомата» для водителя

Первое и основное: управлять «автоматом» гораздо проще, чем «механикой» — скорости переключаются автоматически, плавно, что особенно удобно в пробках.

При этом профессиональные водители утверждают, что «почувствовать» автомобиль возможно, только будучи за рулем «механики», так как такой вариант управления дает ощущение полного контроля над транспортным средством.

Автомобили с механической коробкой передач стоят дешевле, требуют меньше затрат на ремонт в случае необходимости. По статистике, и техническое обслуживание им требуется гораздо реже.

Обучение управлению автомобилем проходит по-разному в зависимости от вида коробки передач: во-первых, есть различия в стоимости, во-вторых, при выборе варианта с «автоматом» нужно быть готовым к тому, что можно будет управлять только авто с АКПП.

Как различия отмечаются в правах и какие действуют ограничения

При обучении на механической коробке передач водителю присваивается универсальная категория, которая позволяет ему управлять как «механикой», так и «автоматом». Она никак не отмечается в правах.

При обучении на АКПП в водительском удостоверении на оборотной стороне в п.14 ставится отметка — «АТ», которая говорит о том, что водитель может управлять только транспортными средствами с автоматической коробкой передач, а к вождению автомобиля с механической КПП он не допускается.

За нарушение этого ограничения водителя ждет штраф как нарушителя ПДД. Минимальный размер штрафа — 5 000 рублей, максимальный — 15 000.

Машина в этом случае подлежит эвакуации на спецстоянку, а расходы понесет нарушитель.

Различия в обучении

Глобально процессы обучения не отличаются друг от друга: и в том, и в другом случае будущему водителю придется изучать теорию и проходить практические уроки вождения, просто в одном случае это будет автомобиль с МКПП, а в другом — с АКПП.

Порядок проведения экзаменов для обоих типов автомобилей таков:

Тест по ПДД на компьютере — проходит не позднее двух недель после окончания автошколы;

Этап «город»‎ — проходит не позднее трех недель после теории.

Напомним, что упражнения на площадке отменены как часть экзамена с 2020 года.

Тесты одинаковы для всех участников экзамена, а практическую часть можно сдавать как на «механике», так и на «автомате».

Важно запомнить, что по умолчанию экзамен в ГИБДД сдается на «механике», так что водитель, претендующий на получение прав с АКПП, должен подавать специальную заявку на экзамен через автошколу.

Обучение в автошколе на автомобиле с МКПП стоит дешевле, так как учебные автомобили с автоматической коробкой дороже и более затратны в обслуживании.

Плюс к этому считается, что большую часть работы при обучении на МКПП ученик делает сам: без должной концентрации и внимательности у него не получится управлять авто.

С АКПП проще, так как ученик более расслаблен и менее сконцентрирован — это требует большего участия со стороны инструктора.

Если водитель, получивший права с пометкой «АТ», хочет управлять автомобилем с механической коробкой передач, то ему необходимо пройти дополнительный практический курс на таком автомобиле и повторно сдать экзамен в Госавтоинспекции.

Как влияет отметка «АТ» на стоимость полиса ОСАГО

При оформлении полиса ОСАГО водитель указывает данные своего водительского удостоверения.

Возникает резонный вопрос: скажется ли отметка о том, что права выданы только на «автомат», на конечной стоимости автогражданки?

Ответ прост: нет, не скажется.

«Для страховой компании важен прежде всего стаж вождения, возраст водителя и случаи в прошлом, когда страховым компаниям приходилось компенсировать его убытки по полису ОСАГО. Что конкретно водит человек и какая отметка стоит у него в водительском удостоверении, никакого значения не имеет и на конечной цене страховки никак не отражается», — комментирует product owner страховых продуктов Банки.ру Юлия Корнеева.