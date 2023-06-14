Как сэкономить на платежах за пустующую квартиру

Это значит, что начисления будут нулевыми до тех пор, пока показания приборов учета не начнут меняться (т. е. пока квартира пустует). Конечно, это правило действует при условии, что показания передаются своевременно (иначе через 3 месяца перерыва плату станут начислять по нормативу потребления — и тогда даже при подтверждении факта временного отсутствия собственнику придется заплатить).

В том случае, когда квартира пустует в течение длительного срока и невозможно подтвердить точные даты, когда жильцы выехали, а потом вернулись обратно, правила перерасчета в связи с временным отсутствием не действуют.

Поэтому плату за коммунальные услуги будут начислять либо по показаниям счетчика (при наличии такового в квартире), либо по нормативу потребления и числу зарегистрированных жильцов (если в квартире никто не зарегистрирован — то по числу собственников (п. 56 (2), 148 (36) Правил №354)).

В том числе это распространяется и на плату за вывоз мусора: в прошлом году КС подтвердил, что собственник пустующего жилого помещения (если нельзя доказать временное отсутствие) должен оплачивать услугу по обращению с ТКО и не может рассчитывать на какие-то специальные льготы (постановление КС от 2 декабря 2022 г. №52-П).