Как сэкономить на платежах за пустующую квартиру

Разберем две ситуации: когда жильцы отсутствуют в квартире временно и постоянно.
За период временного отсутствия жильцов (т. е. когда документально подтверждается определенный период, в течение которого жильцов в квартире не было) предусмотрен перерасчет платы за следующие коммунальные услуги, поставляемые в квартиру:
водоснабжение, водоотведение (при перерасчете за водоснабжение), электро- и газоснабжение (если оно не идет на цели отопления жилого помещения) — при условии, что есть акт, подтверждающий отсутствие технической возможности установить в жилом помещении счетчик на соответствующие ресурсы,
обращение с ТКО (вывоз мусора) — для оплаты этой услуги счетчики не требуются, поэтому для перерасчета достаточно подтвердить факт временного отсутствия жильцов в квартире (п.п. 86 - 86 (1) Правил от 6 мая 2011 г. №354).
Начиная с 1 марта 2023 г. регоператоры обязаны делать перерасчет платы за вывоз мусора независимо от того, как начисляется плата в регионе (по общей площади жилья или по числу жильцов).
А вот перерасчет платы за отопление и за содержание общедомового имущества, к сожалению, не предусмотрен: собственник должен оплачивать эти услуги независимо от того, используется кем-то его жилое помещение или нет (ч. 11 ст. 155 ЖК).
Но если в квартире есть счетчики (в т.ч. на отопление), они были исправны в течение периода временного отсутствия жильцов и срок поверки их не истек, плата за соответствующую коммунальную услугу будет начисляться по их показаниям.
Это значит, что начисления будут нулевыми до тех пор, пока показания приборов учета не начнут меняться (т. е. пока квартира пустует). Конечно, это правило действует при условии, что показания передаются своевременно (иначе через 3 месяца перерыва плату станут начислять по нормативу потребления — и тогда даже при подтверждении факта временного отсутствия собственнику придется заплатить).
В том случае, когда квартира пустует в течение длительного срока и невозможно подтвердить точные даты, когда жильцы выехали, а потом вернулись обратно, правила перерасчета в связи с временным отсутствием не действуют.
Поэтому плату за коммунальные услуги будут начислять либо по показаниям счетчика (при наличии такового в квартире), либо по нормативу потребления и числу зарегистрированных жильцов (если в квартире никто не зарегистрирован — то по числу собственников (п. 56 (2), 148 (36) Правил №354)).
В том числе это распространяется и на плату за вывоз мусора: в прошлом году КС подтвердил, что собственник пустующего жилого помещения (если нельзя доказать временное отсутствие) должен оплачивать услугу по обращению с ТКО и не может рассчитывать на какие-то специальные льготы (постановление КС от 2 декабря 2022 г. №52-П).