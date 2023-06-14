Мероприятия для бухгалтера с 15 по 21 июня. Успейте записаться

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15 июня Заработная плата – 2023. Глобальные изменения: реформирование страховых взносов, новые отчеты по зарплате, единый налоговый платеж, изменения в отпускных и зарплате, расчеты с мобилизованными и прочие изменения
Время: с 10.00 до 14.30.
Формат: онлайн и очное участие.
Стоимость: 7 225 рублей
Тезисы мероприятия:
Единый государственный внебюджетный Социальный фонд России – реформа страховых.
Налог на доходы физических лиц.
Выплаты в пользу физических лиц: заработная плата, гарантии, компенсации и другие.
Система оплаты труда. Составные части заработной платы: базовая, компенсационная, стимулирующая.
Гарантии и компенсации: определение, различия, порядок налогообложения.
Выплаты, связанные с условиями труда, отличающимися от нормальных.
Расчет среднего заработка при выплате отпускных и компенсации за неиспользованный отпуск.
Выплаты, связанные с увольнением работника.
Порядок выплаты заработной платы (документальное оформление, депонирование, списание по истечении сроков исковой давности).
Ответы на вопросы слушателей.
15 июня Готовимся к отчетности, почему важно обновлять базу 1С
Время: с 11:00 до 12:30
Формат: онлайн
Стоимость: бесплатно
Тезисы мероприятия:
Что такое обновление, для чего оно нужно.
С какими проблемами можно столкнуться при работе в устаревшей базе.
Как на успешную сдачу отчетности влияет актуальность релиза базы.
Отчеты в Росстат и их обновление.
Как подключить автообновление в облаке.
Где отслеживать обновления 1С.
Снятые с поддержки конфигурации — кому готовиться к обновлению.
16 июня Отчетность за полугодие 2023 г.: глобальные изменения в бухгалтерском учете и налогообложении
Время: с 11:00 до 12:30
Формат: онлайн
Стоимость: бесплатно
Тезисы мероприятия:
ЕНП: уведомления, отчетность и уплата налогов в 2023 г. Как привести в порядок сальдо по единому налоговому счету.
Все изменения в отчетности за полугодие 2023 г.
Новые правила в расчете и уплате налога на прибыль, НДС, НДФЛ и страховых взносов в 2023 г.
10 ошибок бухгалтере в учете основных средств по ФСБУ 6/2020 и аренды по ФСБУ 25/2018.
19-21 июня Налоговое планирование – полный курс изменений и схем 2023 г. Защита бизнеса до, во время и после налоговой проверки
Время: с 10:00 до 17:00
Формат: офлайн, г. Москва
Стоимость: 45 000 рублей
Тезисы мероприятия:
1 день: изменения в налоговом контроле. Почему инспекторы придут к вам.
2 день: Анализ схем оптимизации бизнеса.
3 день: Налоговая проверка – встречаем во всеоружии.
20-30 июня Для прохождения тестирования при трудоустройстве: Управленческий учет; Финанcовый учет; Финансовый менеджмент; Налоги; Право; Финансовый английский; SAP/ERP; 1C ERP
Формат: онлайн и очно
Стоимость: 35 000 рублей
О мероприятии:
Для прохождения тестирования при трудоустройстве вы можете выбрать любой курс обучения: МСФО, Трансформация, Управленческий учет, Финансовый менеджмент, Налоги, Право, Аудит МСА, Финансовый английский, 1C, SAP/ERP.
20 июня СPA: Важные изменения в налоговом законодательстве 2023 г.
Формат: онлайн, очно, в записи
Стоимость: 15 000 рублей
Тезисы мероприятия:
Единый налоговый платеж в 2023 г. Изменения НК. Оплата ЕНП налоговыми агентами.
Объединение фондов. Страховые взносы в 2023 г.
Влияние новых ФСБУ на налоговый учет. ФСБУ 25/2018.
Влияние новых ФСБУ на налоговый учет. ФСБУ 06/2020Ю ФСБУ
26/2020.
Влияние новых ФСБУ на налоговый учет. ФСБУ 05//2019. Новое ФСБУ 14/2022.
Проекты новых ФСБУ «Инвентаризация», «Бухгалтерская, финансовая отчетность». Обесценение активов и справедливая стоимость в новых ФСБУ.
Важные изменения налогового законодательства в 2022 г.: Налог на прибыль, имущественные налоги, НДС, УСН. Обзор практики по ст.54.1 НК, судебных решений по налоговым спорам.
Новое в налоговом администрировании в 2023 г. Организация внутреннего контроля для минимизации налоговых рисков. Анализ достаточности (по комплектности и содержанию) локальных нормативных документов, необходимых для организации и ведения бухгалтерского и налогового учета.
20 июня Мастер-класс Игоря Манна «60 новых и лучших инструментов маркетинга без бюджета»
Время: с 10:00 до 18:00
Формат: офлайн, г. Нижний Новгород
Стоимость: от 11 900 рублей
Тезисы мероприятия:
Понять маркетинг.
Знать целевого клиента.
Следить за конкурентами.
Сделать брендинг.
Улучшить точки контакта.
Использовать комплекс маркетинга (4P).
Работать в стиле ПРУВ.
Качать внутренний маркетинг.
Знать тренды.
Использовать инновации.
20 июня Производство под заказ в решениях 1С. Автоматизируем учет и увеличиваем прибыль
Время: с 11:00 до 12:00
Формат: онлайн
Стоимость: бесплатно
Тезисы мероприятия
Расскажем о том, как:
оптимизировать расходы производственного предприятия;
определить "узкие" места, мешающие развиваться, и как их устранить;
рассчитать точную себестоимость итогового продукта;
контролировать взаимосвязь между объемами производства, затратами на производство и получаемой прибылью;
в режиме реального времени управлять всеми процессами - от начального заказа и производства до доставки готовой продукции клиенту;
избежать ошибок и максимально быстро передать заказы в производство и контролировать просрочку;
отследить наиболее выгодные заказы и заказчиков;
получить финансовый результат, с разным уровнем детализации, за пару кликов.
21 июня Деловой онлайн-конгресс для бухгалтеров и руководителей
Время: с 10:00 до 00:00
Формат: онлайн
Стоимость: бесплатно
Тезисы мероприятия:
Исчисление, уплата и представление отчётности по страховым взносам в 2023 году.
ЭДО: коротко о главном!
Актуальные вопросы налогового контроля.
Налогообложение в 2023 году — последние изменения и важные вопросы в свете разъяснений контролирующих органов и судебной практики.
Обзор сервисов Такском для работы с ЭДО и МЧД.
Работа с электронной подписью по новым правилам.
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