Вебинары для бухгалтеров

Мероприятия для бухгалтера с 15 по 21 июня. Успейте записаться

Подготовили дайджест ближайших мероприятий -- вебинаров, семинаров, курсов, которые не стоит пропускать. Записывайтесь!

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Мероприятия для бухгалтера с 15 по 21 июня. Успейте записаться
Иллюстрация: Вера Ревина/Клерк.ру

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15 июня Заработная плата – 2023. Глобальные изменения: реформирование страховых взносов, новые отчеты по зарплате, единый налоговый платеж, изменения в отпускных и зарплате, расчеты с мобилизованными и прочие изменения

Время: с 10.00 до 14.30.

Формат: онлайн и очное участие.

Стоимость: 7 225 рублей

Тезисы мероприятия:

  • Единый государственный внебюджетный Социальный фонд России – реформа страховых.

  • Налог на доходы физических лиц.

  • Выплаты в пользу физических лиц: заработная плата, гарантии, компенсации и другие.

  • Система оплаты труда. Составные части заработной платы: базовая, компенсационная, стимулирующая.

  • Гарантии и компенсации: определение, различия, порядок налогообложения.

  • Выплаты, связанные с условиями труда, отличающимися от нормальных.

  • Расчет среднего заработка при выплате отпускных и компенсации за неиспользованный отпуск.

  • Выплаты, связанные с увольнением работника.

  • Порядок выплаты заработной платы (документальное оформление, депонирование, списание по истечении сроков исковой давности).

  • Ответы на вопросы слушателей.

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15 июня Готовимся к отчетности, почему важно обновлять базу 1С

Время: с 11:00 до 12:30

Формат: онлайн

Стоимость: бесплатно

Тезисы мероприятия:

  • Что такое обновление, для чего оно нужно.

  • С какими проблемами можно столкнуться при работе в устаревшей базе.

  • Как на успешную сдачу отчетности влияет актуальность релиза базы.

  • Отчеты в Росстат и их обновление.

  • Как подключить автообновление в облаке.

  • Где отслеживать обновления 1С.

  • Снятые с поддержки конфигурации — кому готовиться к обновлению.

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16 июня Отчетность за полугодие 2023 г.: глобальные изменения в бухгалтерском учете и налогообложении

Время: с 11:00 до 12:30

Формат: онлайн

Стоимость: бесплатно

Тезисы мероприятия:

  • ЕНП: уведомления, отчетность и уплата налогов в 2023 г. Как привести в порядок сальдо по единому налоговому счету.

  • Все изменения в отчетности за полугодие 2023 г.

  • Новые правила в расчете и уплате налога на прибыль, НДС, НДФЛ и страховых взносов в 2023 г.

  • 10 ошибок бухгалтере в учете основных средств по ФСБУ 6/2020 и аренды по ФСБУ 25/2018.

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19-21 июня Налоговое планирование – полный курс изменений и схем 2023 г. Защита бизнеса до, во время и после налоговой проверки

Время: с 10:00 до 17:00

Формат: офлайн, г. Москва

Стоимость: 45 000 рублей

Тезисы мероприятия:

  • 1 день: изменения в налоговом контроле. Почему инспекторы придут к вам.

  • 2 день: Анализ схем оптимизации бизнеса.

  • 3 день: Налоговая проверка – встречаем во всеоружии.

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20-30 июня Для прохождения тестирования при трудоустройстве: Управленческий учет; Финанcовый учет; Финансовый менеджмент; Налоги; Право; Финансовый английский; SAP/ERP; 1C ERP

Формат: онлайн и очно

Стоимость: 35 000 рублей

О мероприятии:

Для прохождения тестирования при трудоустройстве вы можете выбрать любой курс обучения: МСФО, Трансформация, Управленческий учет, Финансовый менеджмент, Налоги, Право, Аудит МСА, Финансовый английский, 1C, SAP/ERP.

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20 июня СPA: Важные изменения в налоговом законодательстве 2023 г.

Формат: онлайн, очно, в записи

Стоимость: 15 000 рублей

Тезисы мероприятия:

  • Единый налоговый платеж в 2023 г. Изменения НК. Оплата ЕНП налоговыми агентами.

  • Объединение фондов. Страховые взносы в 2023 г.

  • Влияние новых ФСБУ на налоговый учет. ФСБУ 25/2018.

  • Влияние новых ФСБУ на налоговый учет. ФСБУ 06/2020Ю ФСБУ

    26/2020.

  • Влияние новых ФСБУ на налоговый учет. ФСБУ 05//2019. Новое ФСБУ 14/2022.

  • Проекты новых ФСБУ «Инвентаризация», «Бухгалтерская, финансовая отчетность». Обесценение активов и справедливая стоимость в новых ФСБУ.

  • Важные изменения налогового законодательства в 2022 г.: Налог на прибыль, имущественные налоги, НДС, УСН. Обзор практики по ст.54.1 НК, судебных решений по налоговым спорам.

  • Новое в налоговом администрировании в 2023 г. Организация внутреннего контроля для минимизации налоговых рисков. Анализ достаточности (по комплектности и содержанию) локальных нормативных документов, необходимых для организации и ведения бухгалтерского и налогового учета.

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20 июня Мастер-класс Игоря Манна «60 новых и лучших инструментов маркетинга без бюджета»

Время: с 10:00 до 18:00

Формат: офлайн, г. Нижний Новгород

Стоимость: от 11 900 рублей

Тезисы мероприятия:

  • Понять маркетинг.

  • Знать целевого клиента.

  • Следить за конкурентами.

  • Сделать брендинг.

  • Улучшить точки контакта.

  • Использовать комплекс маркетинга (4P).

  • Работать в стиле ПРУВ.

  • Качать внутренний маркетинг.

  • Знать тренды.

  • Использовать инновации.

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20 июня Производство под заказ в решениях 1С. Автоматизируем учет и увеличиваем прибыль

Время: с 11:00 до 12:00

Формат: онлайн

Стоимость: бесплатно

Тезисы мероприятия

Расскажем о том, как:

  • оптимизировать расходы производственного предприятия;

  • определить "узкие" места, мешающие развиваться, и как их устранить;

  • рассчитать точную себестоимость итогового продукта;

  • контролировать взаимосвязь между объемами производства, затратами на производство и получаемой прибылью;

  • в режиме реального времени управлять всеми процессами - от начального заказа и производства до доставки готовой продукции клиенту;

  • избежать ошибок и максимально быстро передать заказы в производство и контролировать просрочку;

  • отследить наиболее выгодные заказы и заказчиков;

  • получить финансовый результат, с разным уровнем детализации, за пару кликов.

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21 июня Деловой онлайн-конгресс для бухгалтеров и руководителей

Время: с 10:00 до 00:00

Формат: онлайн

Стоимость: бесплатно

Тезисы мероприятия:

  • Исчисление, уплата и представление отчётности по страховым взносам в 2023 году.

  • ЭДО: коротко о главном!

  • Актуальные вопросы налогового контроля.

  • Налогообложение в 2023 году — последние изменения и важные вопросы в свете разъяснений контролирующих органов и судебной практики.

  • Обзор сервисов Такском для работы с ЭДО и МЧД.

  • Работа с электронной подписью по новым правилам.

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