Мероприятия для бухгалтера с 15 по 21 июня. Успейте записаться

Чтобы публикации приносили компании пользу, нужно понимать, что, как и для кого писать. Когда контент создают по продуманной системе, он привлекает покупателей и удешевляет рекламу. В статье разбираемся, как в этом помогает контент-стратегия, и даем пошаговую инструкцию для ее создания.