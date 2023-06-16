Финансовый анализ

Анализ показателей эффективности капитальных вложений

Показатели эффективности капитальных вложений имеют определяющее значение с точки зрения оценки перспектив развития предприятия как участника рынка, самостоятельного хозяйствующего субъекта. Какие из них можно отнести к наиболее часто применяемым?

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Анализ показателей эффективности капитальных вложений
Иллюстрация: diana-grytsku/freepik

С какой целью осуществляется анализ эффективности капитальных и финансовых вложений

Капитальные вложения — основной вид инвестиций на предприятии. От того, насколько эффективно они используются, будут зависеть перспективы развития бизнеса — как с точки зрения устойчивости реализуемой в нем модели, так и с точки зрения расстановки инвесторами, акционерами, кредиторами, партнерами предприятия приоритетов в политике взаимодействия с менеджерами фирмы: все они заинтересованы в том, чтобы основные фонды предприятия задействовались как можно более эффективно.

Определение уровня эффективности осуществляется посредством анализа заданного перечня показателей.

Каковы основные показатели эффективности капитальных вложений

Распространена практика, в соответствии с которой в перечень показателей, рассматриваемых менеджерами предприятия и иными заинтересованными лицами, входят:

  • срок окупаемости капитальных вложений;

  • рентабельность капвложений;

  • удельные капитальные вложения.

Рассмотрим особенности расчета каждого из них.

Формула экономической эффективности капитальных вложений: рентабельность

Рентабельность капитальных вложений исчисляется по формуле:

РКВ = ЧП / КВ,

где:

РКВ — рентабельность капвложений;

ЧП — годовая чистая прибыль;

КВ — годовые капвложения в те фонды, при использовании которых получена чистая прибыль.

В свою очередь, чистая прибыль рассчитывается так:

ЧП = (ОЦ – СП) × ОП,

где:

ОЦ — отпускная цена единицы выпущенной продукции с использованием фондов, которые приобретены фирмой за счет соответствующих капитальных вложений;

СП — себестоимость единицы выпускаемой продукции;

ОП — объем производства продукции.

Значимость рассматриваемого показателя с точки зрения анализа эффективности вложений заключается в возможности:

  • оценить производительность, технологичность основных фондов;

  • оценить производительность труда на предприятии.

Чем выше рентабельность вложений — тем более высокому уровню соответствуют оба отмеченных показателя.

Предприятие может устанавливать нормативный показатель для рентабельности.

Оценка эффективности капитальных вложений: срок окупаемости

Рассматриваемый показатель является фактически обратным величине рентабельности. Он исчисляется по формуле

СО = КВ / ЧП,

где:

СО — срок окупаемости;

КВ — годовые капвложения в основные фонды;

ЧП — годовая чистая прибыль, извлеченная за счет использования соответствующих фондов.

Значимость показателя состоит в применении при планировании инвестиций в производство.

Чем меньше срок окупаемости вложений, тем быстрее у предприятия сформируется нераспределенная прибыль, которую можно инвестировать в дальнейшее развитие бизнеса.

Как и в случае с рентабельностью, нормативные сроки окупаемости вложений рассчитываются фирмой самостоятельно (например, исходя из особенностей реализуемой бизнес-модели, а также, если это требуется, с учетом показателей в среднем по отрасли).

Расчет удельных капитальных вложений

Удельные капвложения в общем случае исчисляются по формуле

УКВ = КВ / ОВ,

где:

УКВ — удельные вложения;

КВ — годовые капитальные вложения в основные фонды;

ОВ — объем выпуска товаров с помощью соответствующих основных фондов.

Значимость показателя — в применении главным образом при оценке себестоимости выпуска товаров: чем меньше удельные капитальные вложения на единицу выпускаемой продукции, тем ниже производственные издержки фирмы.

В ряде случаев рассматриваемый показатель эффективности капитальных вложений может, наряду с рентабельностью, также характеризовать производительность труда и оборудования на предприятии.

При анализе удельных капитальных вложений, как и уже рассмотренных нами показателей, могут задействоваться внутрикорпоративные нормативы.

Итоги

Расчет показателей эффективности капитальных вложений может быть осуществлен в целях оценки производительности и технологичности основных фондов, а также в целях планирования инвестиций и для оценки себестоимости выпуска товаров.

Для этого исчисляются, соответственно, рентабельность, срок окупаемости вложений и удельные капитальные вложения.

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