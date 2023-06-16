Анализ показателей эффективности капитальных вложений

Предприятие может устанавливать нормативный показатель для рентабельности.

Рассматриваемый показатель является фактически обратным величине рентабельности. Он исчисляется по формуле

СО = КВ / ЧП,

где:

СО — срок окупаемости;

КВ — годовые капвложения в основные фонды;

ЧП — годовая чистая прибыль, извлеченная за счет использования соответствующих фондов.

Значимость показателя состоит в применении при планировании инвестиций в производство.

Чем меньше срок окупаемости вложений, тем быстрее у предприятия сформируется нераспределенная прибыль, которую можно инвестировать в дальнейшее развитие бизнеса.

Как и в случае с рентабельностью, нормативные сроки окупаемости вложений рассчитываются фирмой самостоятельно (например, исходя из особенностей реализуемой бизнес-модели, а также, если это требуется, с учетом показателей в среднем по отрасли).

Расчет удельных капитальных вложений

Удельные капвложения в общем случае исчисляются по формуле

УКВ = КВ / ОВ,

где:

УКВ — удельные вложения;

КВ — годовые капитальные вложения в основные фонды;

ОВ — объем выпуска товаров с помощью соответствующих основных фондов.

Значимость показателя — в применении главным образом при оценке себестоимости выпуска товаров: чем меньше удельные капитальные вложения на единицу выпускаемой продукции, тем ниже производственные издержки фирмы.