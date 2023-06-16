Анализ показателей эффективности капитальных вложений

С какой целью осуществляется анализ эффективности капитальных и финансовых вложений
Капитальные вложения — основной вид инвестиций на предприятии. От того, насколько эффективно они используются, будут зависеть перспективы развития бизнеса — как с точки зрения устойчивости реализуемой в нем модели, так и с точки зрения расстановки инвесторами, акционерами, кредиторами, партнерами предприятия приоритетов в политике взаимодействия с менеджерами фирмы: все они заинтересованы в том, чтобы основные фонды предприятия задействовались как можно более эффективно.
Определение уровня эффективности осуществляется посредством анализа заданного перечня показателей.
Каковы основные показатели эффективности капитальных вложений
Распространена практика, в соответствии с которой в перечень показателей, рассматриваемых менеджерами предприятия и иными заинтересованными лицами, входят:
срок окупаемости капитальных вложений;
рентабельность капвложений;
удельные капитальные вложения.
Рассмотрим особенности расчета каждого из них.
Формула экономической эффективности капитальных вложений: рентабельность
Рентабельность капитальных вложений исчисляется по формуле:
РКВ = ЧП / КВ,
где:
РКВ — рентабельность капвложений;
ЧП — годовая чистая прибыль;
КВ — годовые капвложения в те фонды, при использовании которых получена чистая прибыль.
В свою очередь, чистая прибыль рассчитывается так:
ЧП = (ОЦ – СП) × ОП,
где:
ОЦ — отпускная цена единицы выпущенной продукции с использованием фондов, которые приобретены фирмой за счет соответствующих капитальных вложений;
СП — себестоимость единицы выпускаемой продукции;
ОП — объем производства продукции.
Значимость рассматриваемого показателя с точки зрения анализа эффективности вложений заключается в возможности:
оценить производительность, технологичность основных фондов;
оценить производительность труда на предприятии.
Чем выше рентабельность вложений — тем более высокому уровню соответствуют оба отмеченных показателя.
Предприятие может устанавливать нормативный показатель для рентабельности.
Оценка эффективности капитальных вложений: срок окупаемости
Рассматриваемый показатель является фактически обратным величине рентабельности. Он исчисляется по формуле
СО = КВ / ЧП,
где:
СО — срок окупаемости;
КВ — годовые капвложения в основные фонды;
ЧП — годовая чистая прибыль, извлеченная за счет использования соответствующих фондов.
Значимость показателя состоит в применении при планировании инвестиций в производство.
Чем меньше срок окупаемости вложений, тем быстрее у предприятия сформируется нераспределенная прибыль, которую можно инвестировать в дальнейшее развитие бизнеса.
Как и в случае с рентабельностью, нормативные сроки окупаемости вложений рассчитываются фирмой самостоятельно (например, исходя из особенностей реализуемой бизнес-модели, а также, если это требуется, с учетом показателей в среднем по отрасли).
Расчет удельных капитальных вложений
Удельные капвложения в общем случае исчисляются по формуле
УКВ = КВ / ОВ,
где:
УКВ — удельные вложения;
КВ — годовые капитальные вложения в основные фонды;
ОВ — объем выпуска товаров с помощью соответствующих основных фондов.
Значимость показателя — в применении главным образом при оценке себестоимости выпуска товаров: чем меньше удельные капитальные вложения на единицу выпускаемой продукции, тем ниже производственные издержки фирмы.
В ряде случаев рассматриваемый показатель эффективности капитальных вложений может, наряду с рентабельностью, также характеризовать производительность труда и оборудования на предприятии.
При анализе удельных капитальных вложений, как и уже рассмотренных нами показателей, могут задействоваться внутрикорпоративные нормативы.
Итоги
Расчет показателей эффективности капитальных вложений может быть осуществлен в целях оценки производительности и технологичности основных фондов, а также в целях планирования инвестиций и для оценки себестоимости выпуска товаров.
Для этого исчисляются, соответственно, рентабельность, срок окупаемости вложений и удельные капитальные вложения.