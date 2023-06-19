Единый налоговый счет для физических лиц: как работает новая система

Если налог насчитали по ошибке, то его можно оспорить, нажав «Сообщить об ошибке».

Раньше Единый налоговый счет работал в тестовом режиме, и физические лица могли им пользоваться по желанию. С 1 января 2023 года он стал обязательным для всех.

Идти и подавать заявление об открытии ЕНС никуда не нужно — он открывается автоматически.

Через ЕНС можно оплатить:

транспортный налог;

налог на имущество (на квартиру, дом, земельный участок и др.);

НДФЛ (в том случае, если налоговый агент этот налог не удержал).

Пример

Москвичка Мария Т. получила дивиденды по иностранным акциям в размере 15 000 рублей. До 2 мая 2023 года она подала декларацию по форме 3-НДФЛ, в которой заявила сумму налога к уплате.

До 17 июля 2023 года (обычно срок оплаты — 15 июля, однако в 2023 году этот день выпадает на субботу) она должна оплатить 13% от суммы, что составляет 1950 рублей.

Не дожидаясь этой даты Мария Т. формирует Единый налоговый платеж (ЕНП) и направляет на Единый налоговый счет (ЕНС) нужную сумму. 17 июля 2023 года произойдет автоматическое списание налога с ЕНС.

Не позднее 1 декабря 2023 года Марии Т. также предстоит оплатить:

транспортный налог (за владение автомобилем) — 5 000 рублей;

налог на имущество (за владение квартирой) — 7 000 рублей.

Марии Т. не нужно создавать отдельные платежные поручения для каждого налога. Вместо этого она формирует Единый налоговый платеж (ЕНП) в размере 12 000 рублей (7 000 + 5 000 рублей), и 1 декабря ФНС сама распределяет суммы и списывает их.

Для того чтобы не упустить время уплаты налога и не нарваться на штраф, стоит время от времени заглядывать в личный кабинет налогоплательщика.

За первый квартал 2023 года (январь-март) российский бюджет получил доходы в размере 2,5 трлн рублей за счет уплаты единого налогового платежа (ЕНП).