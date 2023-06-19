Размагнитилась банковская карта. Что делать

Для чего банковским картам магнитная полоса

На оборотной стороне любой банковской карты можно обнаружить толстую черную или серую линию без каких-либо дополнительных символов на ней. Это магнитная полоса, на которую записываются платежные реквизиты карты и данные ее владельца.

До появления чипов и бесконтактных модулей для проведения трансакций применялся именно этот способ идентификации клиента.

При оплате для считывания реквизитов карту «прокатывали» в платежном терминале. Такая технология плохо защищала данные карты, и они становились легкой добычей для преступников.

На банкоматы и платежные терминалы злоумышленники устанавливали скимминговые устройства для считывания информации с магнитной полосы. Имея эти данные, мошенники изготавливали дубликат карты и похищали с его помощью средства со счета.

Для повышения безопасности платежей ЦБ обязал все банки с 2015 года выпускать карты не только с магнитной полосой, но и с чипом, скопировать данные с которого гораздо сложнее.

Сейчас актуальность магнитной полосы отошла на второй план.

Большинство терминалов на кассах и в банкоматах считывают данные с чипов и бесконтактных модулей. При этом банки продолжают выпускать карты с магнитной полосой, мотивируя это тем, что далеко не все торговые точки оснащены современными терминалами.

Российские финансовые организации следовали стандартам международных платежных систем, а те, в свою очередь, не спешат избавляться от магнитной полосы на собственном пластике. Например, в Mastercard заявляли, что полностью откажутся от магнитной полосы только к 2033 году.

Некоторые банки практикуют использование карты как пропуска к банкомату в нерабочие часы отделения. Держатель карты должен вставить ее магнитной полосой в специальный паз в электронном замке, чтобы открыть дверь.

Как карта может размагнититься

В отличие от чипа и NFC-антенны, которые трудно повредить, не сломав сам пластик, магнитная полоса более уязвима и изнашивается гораздо быстрее.

Она может выйти из строя из-за:

Механического повреждения . Если хранить карту рядом с острыми металлическими предметами, например ключами, магнитная полоса, скорее всего, поцарапается.

Перегрева . Нельзя держать карту под прямыми солнечными лучами или рядом с обогревательными приборами.

Воздействия электромагнитного излучения . От долгого тесного контакта с другими намагниченными предметами и крупными электроприборами карта может размагнититься.

Физического износа . При частом считывании или долгом использовании карты магнитная полоса на ней стирается.

Человеческого фактора. Неаккуратное обращение с картой сократит срок ее службы. Например, случайно забытый в кармане одежды пластик «погибает» в стиральной машине.

Может ли карта размагнититься от телефона

В 2022 году для россиян стала недоступной бесконтактная оплата с помощью сервисов Google Pay и Apple Pay. Многие пользователи, которые успели оценить удобство оплаты гаджетами, стали класть свои банковские карты под чехлы телефонов. Так они не забывают карты дома и имитируют привычную бесконтактную оплату.

Чипы в картах устойчивы к электромагнитному излучению, поэтому тесное соседство со смартфоном им не страшно. А вот размагничивание магнитной ленты вполне вероятно, но случится это не сразу, а при очень длительном воздействии.

Металлические предметы, такие как монеты или связка ключей, способны гораздо быстрее размагнитить карту.

Если вы привыкли оплачивать покупки с помощью смартфона, рекомендуем оформить платежный стикер, который клеится на гаджет и подносится к терминалу для оплаты.

Как понять, что карта размагнитилась

Определить невооруженным глазом, не размагнитилась ли карта, невозможно. При визуальном осмотре можно обнаружить только механические повреждения магнитной полосы или самого пластика.

О размагничивании владелец карты не узнает, пока не столкнется с терминалом старого образца, где для оплаты используется магнитная полоса. В остальном она полностью сохраняет свой функционал (проходит безналичная оплата покупок на современных терминалах, можно снимать наличные в банкоматах, оплачивать покупки в Интернете).

Если карту не считывает ни одно устройство, значит, поломка более серьезная — пострадал микрочип.

Но прежде чем делать такой вывод, исключите следующие возможные причины отказа в работе карты:

сбой со стороны банка;

окончание срока действия карты;

блокировка карты;

помехи, затрудняющие чтение карты (например, чехол или налипшая грязь).

Обратите внимание: ряд банков взимает комиссию за досрочный перевыпуск карты. Уточнить эту информацию можно в личном кабинете, в разделе «Тарифы», или у сотрудника банка.

При перевыпуске меняются реквизиты самой карты, при этом текущий карточный счет остается прежним, переносить с него деньги не нужно. Для регулярных зачислений на карту и автоплатежей корректировка также не потребуется, поскольку они осуществляются по реквизитам счета, а не карты.

В сервисах бесконтактной оплаты старую карту придется удалить и внести реквизиты новой.

Пользоваться перевыпущенной картой можно даже еще до момента ее получения. После активации карты в личном кабинете будет доступно снятие наличных в банкоматах по QR-коду, оплата покупок телефоном и онлайн-платежи.

Как и где правильно хранить банковскую карту

Чтобы карта прослужила долго, следует соблюдать правила ее хранения:

Не подвергайте карту воздействию высоких температур, воды, электромагнитного излучения. Пластик нельзя сгибать, иначе карта может стать полностью непригодной.

Не держите карту рядом с твердыми металлическими предметами , способными ее поцарапать или размагнитить.

Храните карту в картхолдере (защитном чехле) или в специальной секции кошелька (но помните, что длительный непосредственный контакт с мелочью или магнитной застежкой может ее размагнитить).

Не оставляйте карту где попало . Это убережет от повреждения не только сам пластик, но и ваши персональные данные от злоумышленников.

Пользуйтесь бесконтактной оплатой. Пластик изнашивается от трения в терминале.

Сейчас большинство принимающих оплату устройств и банкоматов оснащены бесконтактными модулями, достаточно просто приложить карту. Добавьте карту в СБПэй, MirPay, Sberpay и оплачивайте покупки с помощью телефона.

Оформите платежный стикер . С ним не надо носить с собой банковскую карту.

Оформите дополнительную карту к вашему счету, если такая возможность предусмотрена тарифами. С основной картой может что-то случиться, но под рукой всегда будет запасная.

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