Размагнитилась банковская карта. Что делать

Для чего банковским картам магнитная полоса
На оборотной стороне любой банковской карты можно обнаружить толстую черную или серую линию без каких-либо дополнительных символов на ней. Это магнитная полоса, на которую записываются платежные реквизиты карты и данные ее владельца.
До появления чипов и бесконтактных модулей для проведения трансакций применялся именно этот способ идентификации клиента.
При оплате для считывания реквизитов карту «прокатывали» в платежном терминале. Такая технология плохо защищала данные карты, и они становились легкой добычей для преступников.
На банкоматы и платежные терминалы злоумышленники устанавливали скимминговые устройства для считывания информации с магнитной полосы. Имея эти данные, мошенники изготавливали дубликат карты и похищали с его помощью средства со счета.
Для повышения безопасности платежей ЦБ обязал все банки с 2015 года выпускать карты не только с магнитной полосой, но и с чипом, скопировать данные с которого гораздо сложнее.
Сейчас актуальность магнитной полосы отошла на второй план.
Большинство терминалов на кассах и в банкоматах считывают данные с чипов и бесконтактных модулей. При этом банки продолжают выпускать карты с магнитной полосой, мотивируя это тем, что далеко не все торговые точки оснащены современными терминалами.
Российские финансовые организации следовали стандартам международных платежных систем, а те, в свою очередь, не спешат избавляться от магнитной полосы на собственном пластике. Например, в Mastercard заявляли, что полностью откажутся от магнитной полосы только к 2033 году.
Некоторые банки практикуют использование карты как пропуска к банкомату в нерабочие часы отделения. Держатель карты должен вставить ее магнитной полосой в специальный паз в электронном замке, чтобы открыть дверь.
Как карта может размагнититься
В отличие от чипа и NFC-антенны, которые трудно повредить, не сломав сам пластик, магнитная полоса более уязвима и изнашивается гораздо быстрее.
Она может выйти из строя из-за:
Механического повреждения. Если хранить карту рядом с острыми металлическими предметами, например ключами, магнитная полоса, скорее всего, поцарапается.
Перегрева. Нельзя держать карту под прямыми солнечными лучами или рядом с обогревательными приборами.
Воздействия электромагнитного излучения. От долгого тесного контакта с другими намагниченными предметами и крупными электроприборами карта может размагнититься.
Физического износа. При частом считывании или долгом использовании карты магнитная полоса на ней стирается.
Человеческого фактора. Неаккуратное обращение с картой сократит срок ее службы. Например, случайно забытый в кармане одежды пластик «погибает» в стиральной машине.
Может ли карта размагнититься от телефона
В 2022 году для россиян стала недоступной бесконтактная оплата с помощью сервисов Google Pay и Apple Pay. Многие пользователи, которые успели оценить удобство оплаты гаджетами, стали класть свои банковские карты под чехлы телефонов. Так они не забывают карты дома и имитируют привычную бесконтактную оплату.
Чипы в картах устойчивы к электромагнитному излучению, поэтому тесное соседство со смартфоном им не страшно. А вот размагничивание магнитной ленты вполне вероятно, но случится это не сразу, а при очень длительном воздействии.
Металлические предметы, такие как монеты или связка ключей, способны гораздо быстрее размагнитить карту.
Если вы привыкли оплачивать покупки с помощью смартфона, рекомендуем оформить платежный стикер, который клеится на гаджет и подносится к терминалу для оплаты.
Как понять, что карта размагнитилась
Определить невооруженным глазом, не размагнитилась ли карта, невозможно. При визуальном осмотре можно обнаружить только механические повреждения магнитной полосы или самого пластика.
О размагничивании владелец карты не узнает, пока не столкнется с терминалом старого образца, где для оплаты используется магнитная полоса. В остальном она полностью сохраняет свой функционал (проходит безналичная оплата покупок на современных терминалах, можно снимать наличные в банкоматах, оплачивать покупки в Интернете).
Если карту не считывает ни одно устройство, значит, поломка более серьезная — пострадал микрочип.
Но прежде чем делать такой вывод, исключите следующие возможные причины отказа в работе карты:
сбой со стороны банка;
окончание срока действия карты;
блокировка карты;
помехи, затрудняющие чтение карты (например, чехол или налипшая грязь).
Обратите внимание: ряд банков взимает комиссию за досрочный перевыпуск карты. Уточнить эту информацию можно в личном кабинете, в разделе «Тарифы», или у сотрудника банка.
При перевыпуске меняются реквизиты самой карты, при этом текущий карточный счет остается прежним, переносить с него деньги не нужно. Для регулярных зачислений на карту и автоплатежей корректировка также не потребуется, поскольку они осуществляются по реквизитам счета, а не карты.
В сервисах бесконтактной оплаты старую карту придется удалить и внести реквизиты новой.
Пользоваться перевыпущенной картой можно даже еще до момента ее получения. После активации карты в личном кабинете будет доступно снятие наличных в банкоматах по QR-коду, оплата покупок телефоном и онлайн-платежи.
Как и где правильно хранить банковскую карту
Чтобы карта прослужила долго, следует соблюдать правила ее хранения:
Не подвергайте карту воздействию высоких температур, воды, электромагнитного излучения. Пластик нельзя сгибать, иначе карта может стать полностью непригодной.
Не держите карту рядом с твердыми металлическими предметами, способными ее поцарапать или размагнитить.
Храните карту в картхолдере (защитном чехле) или в специальной секции кошелька (но помните, что длительный непосредственный контакт с мелочью или магнитной застежкой может ее размагнитить).
Не оставляйте карту где попало. Это убережет от повреждения не только сам пластик, но и ваши персональные данные от злоумышленников.
Пользуйтесь бесконтактной оплатой. Пластик изнашивается от трения в терминале.
Сейчас большинство принимающих оплату устройств и банкоматов оснащены бесконтактными модулями, достаточно просто приложить карту. Добавьте карту в СБПэй, MirPay, Sberpay и оплачивайте покупки с помощью телефона.
Оформите платежный стикер. С ним не надо носить с собой банковскую карту.
Оформите дополнительную карту к вашему счету, если такая возможность предусмотрена тарифами. С основной картой может что-то случиться, но под рукой всегда будет запасная.
Что делать, если карта перестала работать: краткое руководство
Внимательно осмотрите карту. Механические повреждения пластика, скорее всего, являются причиной поломки.
Если карта цела, нужно исключить другие факторы: окончание срока действия, блокировка, проблемы со стороны банка, механические помехи.
Если карта не считывается на старом оборудовании, вероятнее всего, она размагнитилась.
Даже размагниченная карта практически не утрачивает свой функционал. Карту по-прежнему можно использовать везде, где терминалы оборудованы современными модулями (а таких устройств сейчас большинство), она остается валидной для оплаты покупок телефоном или в Интернете.
Заказать перевыпуск карты можно дистанционно, а получить ее — в ближайшем удобном отделении или с курьером.
Изготовление карты занимает несколько рабочих дней, но можно не ждать и получить неименную карту в отделении в день обращения.
Даже до момента получения пластика по карте будут доступны некоторые виды операций. Для этого карту нужно активировать в личном кабинете.