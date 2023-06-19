Расчет пенсии

Какая доплата полагается пенсионеру, который ухаживает за своим родственником-инвалидом

Действующее законодательство предусматривает специальную выплату для тех, кто осуществляет уход за нетрудоспособным человеком (инвалидом или престарелым, нуждающимся по медицинскому заключению в постоянном постороннем уходе, либо достигшим возраста 80 лет).

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Какая доплата полагается пенсионеру, который ухаживает за своим родственником-инвалидом
Иллюстрация: dcstudio/freepik

Размер этой выплаты, увы, невелик (много лет он остается на уровне 1200 рублей в месяц), но даже эти деньги не может получить пенсионер, который ухаживает за своим родственником-инвалидом.

Дело в том, что компенсационная выплата назначается только трудоспособным неработающим гражданам, которые ухаживают за нетрудоспособными — и назначение пенсии ухаживающему является основанием для прекращения выплаты за уход (п. 9 постановления Правительства от 4 июня 2007 г. № 343).

Тем не менее пенсионер, который ухаживает за своим родственником-инвалидом, может претендовать на доплату к своей пенсии по другому основанию — в связи с наличием на своем иждивении нетрудоспособного члена семьи.

Для этого должны выполняться следующие условия:

  • родственник-инвалид входит в круг членов семьи пенсионера, перечень которых определен законом:

    • ребенок, признанный инвалидом до достижения 18-летнего возраста (а также братья, сестры и внуки, если они не имеют трудоспособных родителей),

    • супруг и родители, если они являются инвалидами или достигли пенсионного возраста (который определяется с учетом переходных положений в связи с повышением пенсионного возраста, а для военных пенсий применяется старый пенсионный возраст: 60 лет для мужчин, 55 лет для женщин);

  • должно подтверждаться, что нетрудоспособный родственник находится на иждивении пенсионера. В большинстве случаев таким подтверждением служит решение суда об установлении факта нахождения на иждивении.

Причем, учитывая сложившуюся практику (верность которой подтвердил Верховный суд), установить иждивение могут даже в том случае, если нетрудоспособный родственник имеет свой доход (в виде пенсии, например), и даже если этот доход превышает прожиточный минимум.

По мнению Верховного суда, определяющим фактором для признания иждивенцем является подтверждение, что доход пенсионера является для нетрудоспособного родственника постоянным и основным источником существования (см. в частности, определение ВС №8-КГ21-4-К2).

Если родственник нетрудоспособный и находится на иждивении пенсионера, тому следует обратиться в СФР или в отдел пенсионного обеспечения соответствующего ведомства (если пенсия назначена в связи с определенной выслугой лет по военной службе или приравненных по статусу силовых структурах) для назначения доплаты за иждивенца.

Для получателей страховых пенсий по старости такая доплата составляет 1/3 фиксированной выплаты на одного иждивенца (сейчас это 2 522 рубля), для получателей военных пенсий — 32% от размера социальной пенсии по старости (сейчас это 2 289 рублей) и при условии, что военный пенсионер не работает (ст. 17 закона «О страховых пенсиях», ст. 17 закона «О пенсионном обеспечении лиц, проходивших военную службу...»).

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