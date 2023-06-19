Топ-6 франшиз для деловых женщин

Безусловно в бьюти-сфере практически любая женщина будет чувствовать себя как рыба в воде.

С деловой хваткой, подходом и интересными предложениями, которых нет или мало на рынке, можно прекрасно развивать салоны красоты, ногтевые сервисы, студии загара, наращивания ресниц и т.д.

Но почти любая девушка также внимательно следит за здоровьем: причем не только собственным, но и своего ближайшего окружения. Не удивительно, что 41% клиник возглавляют именно женщины — успеха они добиваются не только благодаря знаниям и деловой хватке, но и умению общаться с людьми, находить правильный подход к обучению и росту команды.

Фитнес, отдых

Здоровье и спорт — вещи не отделимые друг от друга. Многие женщины это знают, поэтому прекрасно раскрываются в тех сферах, которые помогают поддерживать физическую форму и ментальное здоровье.

Кроме популярных фитнес-клубов, студий йоги и пилатеса, тема приобретает все более широкие и разнообразные формы. Это могут быть необычные туристические походы, оздоровительные программы в горах или на берегу озера, детокс-программы с баней, услугами массажистов, косметологов и т.д.

Конечно, выбирая франшизу в этой сфере, важно иметь сертификацию и какой-то опыт работы в области. Это нужно, чтобы избежать большинства подводных камней и добиться прибыльности бизнеса.