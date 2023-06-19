Топ-6 франшиз для деловых женщин

Для тех, кому труден запуск с нуля, прекрасная возможность для реализации своих амбиций — франшиза. И, конечно, от ее выбора во многом зависит перспективность и развитие дела в будущем.
Какие ниши чаще всего выбирают деловые женщины?
Образование, детские центры
Педагогическое направление считается одним из самых популярных среди женщин. И в этом ничего удивительного нет. Даже не имея практических навыков и образования в этой области, многим эта тема становится интересной с приходом материнства.
Развивая детей, стараясь давать им необходимые знания и навыки, мамы глубже погружаются в эту тему и проходят дополнительное обучение.
Некоторые женщины с удовольствием выбирают образовательные проекты, чтобы еще больше погрузиться во все тонкости и предложить свою помощь другим родителям. Диапазон широкий — детский логопедический центр, логопедический садик, частная школа, творческие курсы и т.д.
Собственные знания и желание развиваться, а также профессиональная команда, которую поможет подобрать опытный франчайзер, помогут развиваться в выбранной нише и передавать знания, опыт и возможности другим людям.
Красота и медицина
Безусловно в бьюти-сфере практически любая женщина будет чувствовать себя как рыба в воде.
С деловой хваткой, подходом и интересными предложениями, которых нет или мало на рынке, можно прекрасно развивать салоны красоты, ногтевые сервисы, студии загара, наращивания ресниц и т.д.
Но почти любая девушка также внимательно следит за здоровьем: причем не только собственным, но и своего ближайшего окружения. Не удивительно, что 41% клиник возглавляют именно женщины — успеха они добиваются не только благодаря знаниям и деловой хватке, но и умению общаться с людьми, находить правильный подход к обучению и росту команды.
Фитнес, отдых
Здоровье и спорт — вещи не отделимые друг от друга. Многие женщины это знают, поэтому прекрасно раскрываются в тех сферах, которые помогают поддерживать физическую форму и ментальное здоровье.
Кроме популярных фитнес-клубов, студий йоги и пилатеса, тема приобретает все более широкие и разнообразные формы. Это могут быть необычные туристические походы, оздоровительные программы в горах или на берегу озера, детокс-программы с баней, услугами массажистов, косметологов и т.д.
Конечно, выбирая франшизу в этой сфере, важно иметь сертификацию и какой-то опыт работы в области. Это нужно, чтобы избежать большинства подводных камней и добиться прибыльности бизнеса.
Ритейл
Выбор в качестве франшизы магазинов различной направленности — очень частое явление среди деловых девушек. По статистике, в этой нише 22% руководителей — именно они.
Кто-то увлекается брендами детской одежды, другие активно занимаются косметикой или продуктами.
Очень популярны сегодня различные эко-направления и многие бизнесвумен, придерживаясь здорового образа жизни и правильного питания, с успехом транслируют и продают органическую косметику или веган-товары окружающим.
Вариантов много: каждый выбирает то, что интересно ему для развития и успешного будущего.
Кондитерская, кофейня
Еще один формат, который любим представительницами женского пола. Тот случай, когда хобби может превратиться в источник стабильного дохода и развития. Популярны кондитерские франшизы, причем некоторые из них придумывают новые интересные форматы, например, «авто-кафе».
В современном мире хорошим спросом пользуются кейтеринговые компании, домашняя еда (как сладости, так и основные блюда) на заказ.
Конечно, учитывая количество предложений кроме любви к выбранному делу, важно прийти на рынок с интересным предложением, чтобы его масштабировать.
Творчество, искусство
Выплеск своей энергии, творческого начала, многие женщины реализуют в интересных проектах.
Кроме продажи собственных работ — парфюмерии, оригинальных украшений, картин и дизайнерских вещей, можно создать собственную галерею, проводить тематические мастер-классы, вебинары, уроки творчества для других женщин, которым эта тема не менее интересна.
Уникальная идея, формат, а главное увлеченность обязательно найдут отклик у потребителей.
Что важно знать при выборе франшизы
Кроме выбранной ниши, в которой женщине интересно развиваться, нужно с вниманием подойти к выбору франшизы.
Ориентироваться только на стоимость — совершенно неправильный путь, так как под низкой ценой нередко скрыты «непрозрачные» платежи и отсутствие помощи и сопровождения со стороны владельца бизнеса.
Как бы девушка не любила творчество, кулинарное мастерство или творческие и образовательные занятия с детьми, без консультаций, маркетинговой поддержки, советах по оформлению документации, выбору помещения и подбору сотрудников, дело вряд ли будет продвигаться и развиваться.
Поэтому в первую очередь важно оценивать профессионализм и опыт руководителя и команды того бизнеса, на котором было решено остановиться.