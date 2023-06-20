Право

Принудительное взыскание долгов: в каких случаях должник сможет этого избежать

Принудительное взыскание — крайне неприятная вещь, которая заключается в том, что судебные приставы в рамках осуществления исполнительных действий приступают к мероприятиям, направленным на списание у должника денежных средств с банковских счетов и изъятие имущества в целях его последующей реализации для удовлетворения интересов взыскателя.

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Принудительное взыскание долгов: в каких случаях должник сможет этого избежать
Иллюстрация: Вера Ревина/Клерк.ру

Однако иногда принудительного взыскания можно избежать.

Давайте разбираться, в каких случаях это возможно.

На нет и суда нет

Суд то в данной ситуации, конечно, уже был. Но если по факту у должника ничего нет, то и взыскать у приставов ничего не получится.

В этой ситуации пристав, убедившись, что взять с должника решительно нечего, возвращает исполнительный лист взыскателю с формулировкой «в связи с невозможностью взыскания».

Здесь надо четко понимать, что исполнительное производство на этом оканчивается, но не завершается.

В течение 3 лет, но не ранее чем через 6 месяцев после возврата приставом исполнительного документа, взыскатель имеет полное право вновь обратиться в ФССП с тем же исполнительным листом и производство по нему будет возобновлено.

Этот цикл действий может продолжаться до бесконечности, конечно, при условии, что взыскатель однажды не «проворонит» трехлетний срок.

Неприкосновенное имущество

В этой ситуации кое-какое имущество у должника все же есть, но оно относится к тем категориям имущества, на которые по закону попросту нельзя обращать взыскание.

Согласно закону, к таким категориям относятся:

  • жилое помещение (квартира, комната или частный дом) при условии, что оно является единственным жильем. Исключением из этого правила является только ипотечное жилье, его можно изъять, даже если другого жилья у должника нет;

  • участок земли, на котором стоит частный дом, опять-таки являющийся единственным жильем и опять-таки, если эта земля не была приобретена в ипотеку;

  • обычные предметы домашнего быта, а также чисто индивидуальные вещи, такие как одежда и обувь, за исключением вещей, которых можно отнести к роскоши (относится ли та или иная вещь к предметам роскоши прямо на месте будет решать пристав, так как закон предоставляет ему такое право);

  • инструменты и иные предметы, которые необходимы для осуществления профессиональной деятельности, при условии, что их стоимость не больше 10 тыс. рублей;

  • транспортные и иные средства, без которых не может обойтись инвалид;

  • домашние питомцы и сельскохозяйственные животные и птица, при условии, что они не задействуются в коммерческой деятельности, а также хозпостройки, необходимые для их нормального содержания;

  • семена, необходимые для проведения посевной;

  • еда и деньги на общую сумму, не превышающие размера регионального прож. минимума из расчета на самого должника и членов семьи, находящихся на его иждивении (например, если у вас на иждивении находятся трое детей, то вам должны оставить деньги в размере четырех прож. минимумов);

  • топливо, которое требуется для того, чтобы приготовить еду и отапливать жилье;

  • госнаграды и иные знаки отличия.

Все вышеперечисленные вещи у должника изъять нельзя.

Кроме этого, еще существуют определенные ограничения, связанные со взысканием пенсий. Плюс к этому каждый должник имеет право написать заявление и потребовать у приставов, чтобы они не трогали зарплату и другие доходы в пределах регионального прож. минимума. 

Если прож.минимум — это все, что вы официально имеете, то взыскание вам не грозит.

Однако не забудьте написать соответствующее заявление приставам, так как в данном случае действует заявительный порядок. Если сами о своих правах не заявите, деньги будут списывать.

Банкротство

Еще один метод избавления от долгов и, как следствие этого, от визитов приставов — процедура банкротства. Но, к сожалению, этот метод подойдет не всем.

Напомню, что банкротство может происходить по упрощенной процедуре, когда вам не требуется идти в суд, так как достаточно просто подать пакет соответствующих документов в МФЦ. 

Но для этого ваш долг должен быть не слишком большим, а все исполнительные производства должны быть неактивны за невозможностью взыскания.

Рассрочка

Еще как вариант можно попробовать получить рассрочку. Для этого требуется пойти в суд.

Если суд удовлетворит вашу просьбу, то вам назначат посильный ежемесячный платеж и, до тех пор пока вы его исправно платите, пристав вас беспокоить не будет.

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