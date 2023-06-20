Принудительное взыскание долгов: в каких случаях должник сможет этого избежать

Кроме этого, еще существуют определенные ограничения, связанные со взысканием пенсий. Плюс к этому каждый должник имеет право написать заявление и потребовать у приставов, чтобы они не трогали зарплату и другие доходы в пределах регионального прож. минимума.

Если прож.минимум — это все, что вы официально имеете, то взыскание вам не грозит.

Однако не забудьте написать соответствующее заявление приставам, так как в данном случае действует заявительный порядок. Если сами о своих правах не заявите, деньги будут списывать.

Банкротство

Еще один метод избавления от долгов и, как следствие этого, от визитов приставов — процедура банкротства. Но, к сожалению, этот метод подойдет не всем.

Напомню, что банкротство может происходить по упрощенной процедуре, когда вам не требуется идти в суд, так как достаточно просто подать пакет соответствующих документов в МФЦ.