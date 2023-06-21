Налог на сверхприбыль в 2023 году: кто заплатит и по каким ставкам

Налог на сверхприбыль прошлых лет назван «налогом чрезвычайного характера». Это понятие вводится впервые.

Чрезвычайные налоги — это налоги, которые фактически вводятся задним числом, исходя из текущей ситуации и потребностей текущего дня.

Новый законопроект, который вводит налог на сверхприбыль для крупных компаний уже одобрен на заседании Правительства.

Платить его будут все компании, которые созданы до 2020 года и имеют прибыль за 2021-2022 годы более 1 млрд рублей. Естественно, компании МСП, плательщики ЕСХН под него не подпадут.

Не вводится этот налог и для нефтегазового сектора и добычи угля в силу того, что для них предусмотрены дополнительные налоговые платежи.

Кто заплатит налог на сверхприбыль

Налог на сверхприбыль будут платить крупные компании, у которых прибыль до уплаты традиционного налога на прибыль в 2021–2022 годах составила не менее 1 млрд руб.

Для налога на сверхприбыль прошлых лет не планируется определять налоговый период. Этот налог берется ретроспективно со сверхприбыли, полученной в прежние годы.

Предполагается, что налог будет временным. Заплатить налог придется всем компаниями крупного российского бизнеса.

Исключений немного. Налог не будут платить российские и иностранные компании, имеющие в РФ постоянное представительство, если у них:

средняя арифметическая величина прибыли за 2021–2022 годы не превышает прибыль за 2018–2019 годы;

прибыль 2021-2022 годы составляет менее 1 млрд рублей;

основной вид деятельности: добыча нефти, газа, угля, нефтепереработка, производство сжиженного природного газа;

дата создания организации (для иностранных организаций — дата открытия представительства РФ) после 1 января 2021 года, кроме реорганизации;

есть регистрация в реестре малого и среднего предпринимательства.

Для расчета налога прибыль будут суммироваться налоговые базы с учетом переноса убытков предыдущих лет и без учета доходов от дивидендов.

Ставка налога на сверхдоходы

Ставка налога составит 10% от суммы превышения прибыли за 2021-2022 годы над аналогичным показателем за 2018-2019 годы.

Законопроект дает возможность бизнесу снизить сумму налога в 2 раза.

Для этого нужно с 1 октября по 30 ноября 2023 года (то есть заранее) перечислить в бюджет обеспечительный платеж.

В дальнейшем после наступления срока уплаты налога, обеспечительный платеж можно будет вычесть из суммы налога к уплате с коэффициентом 2.

Таким образом, через систему налоговых вычетов, бизнесу предложили 50% скидку. Сумму налога должны рассчитывать бухгалтера крупных компаний самостоятельно.

Сроки уплаты налога на сверхприбыль

Срок уплаты налога — не позднее 28 января 2024 года.

С учетом того, что в 2024 году этот день выпал на воскресенье — выходной, налог нужно перечислить в бюджет не позднее 29 января 2024 года.

Обеспечительный платеж, который позволит снизить налог в 2 раза, нужно заплатить до 30 ноября 2023 года.