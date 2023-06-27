ВЭД: как покупать за рубежом и вести расчеты

Заключение контракта

К тексту договора стоит отнестись серьезно, это не формальный документ. Сведения из контракта используются при декларировании товара при ввозе в Россию. Изучать договор будут и налоговики при проверке, и банк в рамках валютного контроля.

При заключении импортного контракта обратите внимание на:

Язык. Удобнее, когда контракт подготовлен одновременно на двух языках, иначе придется подготовить нотариально заверенный перевод.

Условия оплаты. Помимо порядка и формы оплаты, нужно указать валюту и цену поставляемого товара или оказываемых услуг, а также валюту платежа. В случае, если валюта цены и валюта платежа различаются, необходимо прописать курс пересчета или фиксированную сумму в валюте платежа.

Возврат аванса. Если покупка товара или получение услуг от нерезидента осуществляются по предоплате (авансу), то в договоре прописывают сроки возврата этого аванса, если поставка сорвется (ст. 19 закона 173-ФЗ).

Сроки поставки. Возможны варианты: определенная дата; определенное число дней с даты заключения договора или с даты предоплаты.

Форс-мажор. В условиях меняющейся рыночной обстановки стоит предусмотреть в тексте исполнение сторонами контракта своих обязательств при изменении законодательства стран, в которых расположены стороны контракта (например, при изменении списка санкционных товаров или товаров для параллельного импорта и др.).

Споры. Точнее, место их рассмотрения. Нужно учитывать доступность для российской стороны участия в судебном разбирательстве в другом государстве.

Ответственность сторон. Пропишите, какие санкции будут применены к сторонам в случае неисполнения обязательств.

Для проведения платежа не нужно переводить контракт/договор, если он находится на учете в другом банке.

Не обязательно тщательно разбираться во всех нюансах, например, в Агророс Банке вы можете прямо сейчас получить бесплатную консультацию от специалиста. Кроме информации о контракте, вы сможете уточнить, нет ли рисков с точки зрения валютного контроля. Эксперт даже сам подготовит необходимые для контроля документы. Оптимальное решение найдется даже в том случае, если сделка уже заключена, и нужно решить сложный вопрос с расчетами.

Т.е. бизнес должен забыть устаревший подход к общению с банком — банк только требует и контролирует. На самом деле, вы можете смело обращаться в банк за консультациями и помощью.

Оформление инвойса

Инвойс — это международный счет на оплату, товаросопроводительный документс информацией о наименовании и характеристиках, цене и стоимости партии товара, участниках и условиях сделки, основание для оплаты. Иногда инвойс может заменить контракт.

Потребуется этот документ при прохождении таможенного и валютного контроля.

Инвойс оформляет продавец. При контракте на поставку товара из-за границы выписывать инвойс будет иностранный партнер.Чем сложнее товар, тем детальнее описание в инвойсе.

В случае, если внешнеэкономическая сделка осуществляется на основании инвойса (контракт отсутствует), помимо подробного описания товара в инвойсе необходимо прописать условия оплаты, сроки и условия поставки, а также сроки возврата аванса (при наличии авансовых платежей).

Из-за неточности информации в инвойсе у покупателя возникнут проблемы с таможней или банком при проведении платежей.

Унифицированного инвойс-бланка нет. Поставщик сам решает, как оформить документ. Подготовка на фирменном бланке упрощает работу за счет присутствия реквизитов отправителя в шапке листа. Допускается как компьютерное оформление, так и от руки.

Отправитель груза готовит 6 экземпляров инвойса:

1 — кладут внутрь упаковки с товаром;

2 — передают вместе с ТТН (товаро-транспортной накладной);

3 — для получателя;

4 — экземпляр отправителя;

5 и 6 — для транспортной компании.

Вести таможенное оформление не обязательно самостоятельно. Из-за небольшой ошибки можно лишиться права на нулевой НДС или на учет расходов на покупку в целях налогообложения прибыли.

Проще всего обратиться к специализированным компаниям (таможенным брокерам). Проконсультировать и помочь с выбором партнера также поможет банк.

Расчеты валютой и в рублях

Это самый больной вопрос для бизнеса. Как правило, иностранные контракты оплачивают валютой. Для этого открывают валютный счет. Покупка валюты осуществляется с расчетного счета.

Для проведения платежа зарубежному партнеру, одновременно с платежным поручением в банк, предоставляют документы, связанные с платежом:

контракт/договор (спецификации, дополнительные соглашения при наличии), инвойс и другие документы, подтверждающие намерения партнера оказать услугу или продать товар;

документы, подтверждающие поставку товара и/или факт оказания работ, услуг, результатов интеллектуальной деятельности (декларации на товар, товарные накладные, счета-фактуры, накладные на отпуск товара, товаросопроводительные документы, транспортные документы и другие), если данные документы оформлены на момент проведения платежа.

В свете действующих санкций и ограничительных мер иногда приходится менять валюту контракта и/или валюту платежа. Например, перейти от долларов к китайским юаням. Сделать это максимально быстро можно при поддержке сотрудников Агророс Банка — они предложат оптимальный вариант для вашей сделки.

Даже если у вас уже есть счет в банке, стоит обезопасить сделки и открыть счет в резервном банке заранее. Так вы сможете оперативно проводить расчеты, если другой банк попадет под санкции.

Преимущества открытия счета в Агророс Банке:

Не находится под санкциями, может переводить платежи по системе SWIFT.

Проводит расчеты во всех популярных валютах, в т.ч. CNY, KZT, AZN, AMD, BYN, KGS, TJS.

Прямые коррсчета и один из лучших курсов конвертации на рынке от курса Московской биржи: комиссия 0,15% (CNY) и 1% (KZT).

Банк Агророс 29 лет в России, что говорит о финансовой устойчивости и надежности.

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Почему расчеты в альтернативных валютах сейчас так популярны?

Дело в том, что при расчетах, например, в юанях, динарах, дирхамах или рупиях, страны, с которыми ведутся расчеты, не подают декларацию в США или ЕЦБ.

Курс юаня по данным ЦБ

Что учесть сейчас при ведении ВЭД

Все крупные банки сейчас находятся под санкциями. Это значит, что платежи из таких банков иностранный контрагент просто не сможет получить.

Может быть и хуже — платежи просто «застрянут» где-то в дороге, их возврат станет большой проблемой и займет продолжительное время.

В последнее время отмечается проблема с оплатами электроники (микросхем, процессоров, другого оборудования и комплектующих) в банки Армении, Казахстана и Гонконга. Оплата от российских юрлиц попросту блокируется. Это означает, что закупка таких товаров, скорее всего, пойдет через иные логистические цепочки, и они подорожают.

Прогнозируется подорожание также бытовой техники, которую ранее завозили из Европы, а сейчас из Китая, Киргизии и ОАЭ. Удорожание составит 10-12%.

С 15.06.2023 из перечня товаров для параллельного импорта исключены изделия из кожи, одежда, принадлежности к одежде следующих брендов: 4CCCCEES, AERONAUTICA MILITARE, ANTONY MORATO, BALDININI, BIKKEMBERGS, GUESS, HUGO, обувь DIESEL, DIRK BIKKEMBERGS, EA7, EMPORIO ARMANI, EMU, ETRO, Quiksilver, REPLAY, натуральный и искусственный мех, изделия из него CALZEDONIA, FALCONERI, INTIMISSIMI, MAX&Co., PENNYBLACK, Persona by MARINA RINALDI.

Есть и позитивные изменения:

Приказ Минпромторга от 02.03.2023 № 684 сократил список одних брендов, но расширил список других. Например, добавил товары IKEA, косметику Kerastase и Yves Saint Laurent, моторные масла Shell Helix, Rimula, бытовую технику Zanussi, Wahl, игрушки и детские товары Hasbro, Logitech, Nintendo и др.

Самозанятые могут активнее принимать участие в ВЭД . Напомним, что физлица — плательщики налога на профессиональный доход — не могут перепродавать товары, зато могут, например, покупать комплектующие, фурнитуру, автозапчасти и другие товары, которые используют для оказания услуг, выполнения работ или производства. Самозанятые могут теперь сдавать статистические формы в ФТС через личный кабинет в электронном виде с усиленной квалифицированной электронной подписью.

Для тех, кто торгует онлайн со странами ЕАЭС, готовят поправки в НК. Изменения помогут таким продавцам избежать двойного налогообложения в части НДС.

В целом прогноз по импорту и экспорту оптимистичный. Вот так он выглядит на сайте ЦБ:

Как обезопасить бизнес при работе с ВЭД

Пройдитесь по чек-листу ниже, чтобы убедиться, что вы все предусмотрели.

Чтобы максимально обезопасить бизнес, успешно проходить проверки налоговой инспекции и валютный контроль в банке, вам стоит:

Открыть валютный счeт в одном (основном) банке и резервные валютные счета еще в 1-2 банках. Это позволит оперативно реагировать на изменения в расчетах и ограничениях.

Собрать все документы и иные подтверждения сделки, даже если это просто переписка с партнером или предварительный договор.

В ваших руках должен быть и стандартный пакет — от инвойса и контракта до таможенных деклараций. Если затрудняетесь оформить документы сами — обращайтесь к таможенным брокерам (опирайтесь на мнение банка — он тщательно выбирает себе партнеров).

Не бояться менять условия договора, если ваш партнер готов идти вам навстречу — менять валюту или сроки расчетов. Главное — не забудьте сообщить об изменениях в банк , а консультанты вам подскажут, как действовать, чтобы не нарушить валютное законодательство.

Соблюдать особые ограничения по расчетам . Например, до 9 сентября 2023 года действуют ограничения по получению наличной валюты на командировочные расходы. Не более 5 000 долларов США или эквивалент в евро, фунтах стерлингов, японских иенах можно получить для выдачи командируемому сотруднику. На другие валюты это правило не распространяется.

При открытии счета в зарубежном банке (закрытии счета или изменении реквизитов) нужно сообщить об этом в ФНС не позднее 1 месяца со дня события.

Поставить на учет экспортные или импортные контракты. При этом сумма контрактов должна быть равна или более: для импорта — 3 млн рублей, для экспорта — 10 млн рублей (пункт 4.2 Главы 4 инструкции ЦБ от 16.08.2017 № 181-И).

Открытие филиала компании или нового юрлица в другом государстве

Сейчас возник тренд на открытие компаний российскими собственниками за рубежом. Это позволяет создать более гибкие условия для расчетов.

Одни из самых популярных направлений: страны ЕАЭС, Узбекистан, Турция, Гонконг, ОАЭ.

Но тут важно учитывать особенности законодательства той страны, где вы собираетесь открыть бизнес.

Например, в ОАЭ открыть компании достаточно сложно, при этом там одна из самых выгодных систем налогообложения в мире.

В Беларуси и Казахстане сейчас приходится платить НДС дважды — 20% в России и столько же в Беларуси, в Казахстане косвенный налог составляет 12%. Выше мы писали, что эту ситуацию хотят поправить, но только в отношении онлайн-торговли.

Для расчетов с дочерней иностранной компанией платеж также пройдет через валютный контроль банка.

Благодаря комплексному подходу к решению вопросов ВЭД, Агророс обеспечивает клиентов доступной информацией (вы можете быстро получить консультацию личного менеджера, причем бесплатно), проведение платежей в течение 2 часов. Подробности о работе с ВЭД вы найдете здесь.

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