Можно ли вернуть деньги за страховку автомобиля

Вернуть деньги за страховку автомобиля — как за ОСАГО, так и за каско — возможно.

Важно помнить, что ОСАГО — это обязательный вид страхования, поэтому для расторжения договора ОСАГО и возврата денег за полис нужны веские основания.

В свою очередь, каско — это добровольное страхование. Вернуть полис можно в любой момент, для этого достаточно желания страхователя.

В каких случаях можно досрочно расторгнуть договор страхования ОСАГО и вернуть деньги

Согласно правилам, прописанным в законодательстве и стандартном договоре ОСАГО, расторжение и возврат части страховой премии возможны всего лишь в 3 случаях:

при продаже транспортного средства;

при утрате транспортного средства в результате ДТП, если авто не подлежит восстановлению;

в случае смерти собственника;

Кроме того, вы сможете расторгнуть договор ОСАГО и вернуть деньги при отзыве лицензии или банкротстве страховой компании.

Но в этом случае процесс будет длительный: получать возврат придется только по решению суда. Также можно расторгнуть договор ОСАГО в случае, если страхователь призван на военную службу в ВС по мобилизации, проходит службу по контракту или в добровольческом формировании.

Сколько денег возвращается при расторжении договора страхования ОСАГО

При досрочном расторжении договора ОСАГО вы можете рассчитывать на возврат части его стоимости за неиспользованный период.

Узнать, сколько денег вам вернется, можно у страховщика. Однако вы также сможете рассчитать эту сумму самостоятельно.

Для этого необходимо из полной стоимости полиса вычесть 23% (эту сумму страховая удержит в виде расходов на ведение дела), получившееся число разделить на количество дней в году (365 или 366, если год високосный) и умножить на количество неиспользованных дней.

Как вернуть деньги за страховку автомобиля по полису ОСАГО

Чтобы расторгнуть договор ОСАГО досрочно, необходимо обратиться в службу клиентской поддержки страховщика, сообщить, что вам нужно расторгнуть договор ОСАГО, рассказать, на каком основании вы собираетесь это делать.

Оператор проконсультирует вас по набору документов, необходимых для расторжения договора, после этого вы сможете отправить их по электронной почте.

Также можно обратиться к сотрудникам страховой компании через чат в мобильном приложении страховщика — и следовать инструкциям специалиста.

Для расторжения договора ОСАГО вам нужно будет предоставить следующие документы:

действующий полис ОСАГО;

копию паспорта;

договор купли-продажи транспортного средства (если вы возвращаете полис в связи с продажей авто);

реквизиты счета.

Как досрочно расторгнуть договор страхования каско и вернуть деньги

Особых условий по расторжению договора каско нет — достаточно просто желания собственника.

Процесс происходит примерно так же, как и в случае расторжения договора ОСАГО: необходимо обратиться в страховую компанию, представить документы, написать заявление и ждать решения.

Понадобятся следующие документы:

полис каско и документ об оплате;

паспорт страхователя;

реквизиты счета для возврата средств.

Сколько денег возвращается при расторжении договора страхования по полису каско

Подробные условия возврата полиса каско прописаны в договоре страхования: в нем указаны проценты, которые удержит страховщик.

В разных страховых сумма удержания может достигать 50% от стоимости полиса.

Стандартная схема расчета суммы к возврату такая: стоимость полиса делится на 365 дней и умножается на количество неиспользованных дней. Из этого вычитается удерживаемый процент от общей стоимости полиса. В результате получится сумма, которую можно вернуть.

Важный нюанс: порядок взаиморасчетов при расторжении полиса каско в законодательстве не прописан, поэтому если при подписании договора этот пункт не был внесен, то есть вероятность, что с возвратом средств могут возникнуть сложности.

Также необходимо учитывать, что если вы приобрели автомобиль в кредит и еще не выплатили банку задолженность, полис каско может быть одним из условий для сохранения условий кредитования.

Если вы расторгнете договор каско до того, как погасите кредит, банк может изменить процентную ставку или наложить штрафные санкции.

Заявление на расторжение договора и возврат денежных средств за неиспользованный период страховая компания рассматривает примерно 14 дней.

Если после этого ответ не приходит (а такое возможно при отсутствии в договоре пункта о возврате денег), можно обращаться в суд

В каких случаях деньги за страховку ОСАГО и каско не вернут

Когда речь идет о крупных и давно существующих на рынке страховщиках, проблем не возникает: эта процедура стандартная и довольно распространенная.

Поэтому если вы имеете дело с проверенной и известной страховой компанией, деньги за ОСАГО вам вернут в любом случае — если у вас есть законные основания для расторжения договора страхования. Аналогичным образом не должно быть проблем и с расторжением договора страхования по полису каско.

Проблемы с возвратом денег за полисы ОСАГО и каско могут возникнуть, если вы имеете дело с недобросовестной организацией.

Если страховая компания лишена лицензии или обанкротилась, вам придется обращаться в суд, из-за этого процесс возврата средств может растянуться на более длительный период времени.

Частые вопросы

Можно ли вернуть деньги за страховку ОСАГО, если не ездишь на машине?

Нет, редкое использование или неиспользование автомобиля не является основанием для расторжения договора страхования ОСАГО.

Что делать, если страховая компания отказывается вернуть деньги за страховку ОСАГО при продаже автомобиля?

Это прямое нарушение правил страхования, в такой ситуации можно обратиться с жалобой на страховщика в Центробанк.

Также можно написать отзыв в Народный рейтинг страховых компаний Банки.ру.

Но если вы имеете дело с надежной и проверенной страховой компанией, возникновение такой проблемы маловероятно.

Как вернуть деньги за страховку автомобиля: главное