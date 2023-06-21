Какая доля в наследстве полагается пережившему супругу, если он достиг предпенсионного возраста

Чтобы ответить на этот вопрос, нужно учитывать следующие аспекты:

Переживший супруг (в т.ч. и предпенсионер) относится к числу законных наследников первой очереди (ст. 1142 ГК).

Поэтому он вправе претендовать на имущество наследодателя наравне с его детьми и родителями, которые также входят в первую очередь — если умерший не оставил завещания.

То есть доля пережившего супруга в этом случае зависит от того, сколько еще наследников по закону примут наследство.

Аналогичное правило действует, если завещание есть, но в нем указано не все имущество наследодателя.

Тогда, то, что принадлежало наследодателю на дату смерти, но не было упомянуто им в завещании, наследуется между наследниками по закону — и переживший супруг также имеет право на свою долю в нем.

Если же завещание есть и оно составлено в пользу пережившего супруга, он получает завещанное имущество в дополнение к своей законной доле в незавещанном.

Переживший супруг, который на дату открытия наследства достиг предпенсионного возраста (для мужчин это 60 лет, для женщин — 55 лет), имеет право на обязательную долю в наследстве (закон от 25 декабря 2018 г. № 495-ФЗ).

Это значит, что в случае, когда покойный супруг завещал все свое имущество другому человеку, переживший супруг все равно имеет право на часть наследства: его обязательная доля составляет не менее половины той, что досталась бы ему при отсутствии завещания, если бы наследование происходило по закону (ст. 1149 ГК).

Например, покойный супруг завещал все свое имущество дочери, но жене на дату его смерти исполнилось 55 лет. Значит, ей полагается 1/4 в наследстве мужа (при условии, что кроме нее и дочери нет других законных наследников). Это ее обязательная доля (при отсутствии завещания она получила бы 1/2 в наследстве супруга).

Переживший супруг вправе также выделить из наследственной массы свою долю в общей совместной собственности на то имущество, которое было нажито в браке.

Оно не входит в состав наследства и не переходит к наследникам, поскольку принадлежит пережившему супругу по нормам семейного законодательства (если только супруги в свое время не заключили брачный договор, установив для себя иные правила раздела общего имущества).

При отсутствии брачного договора переживший супруг получает сверх положенной ему доли в наследстве еще долю в совместно нажитом имуществе (ст. 1150 ГК). Для этого ему нужно подать отдельное заявление нотариусу — о выделении своей доли в общей совместной собственности.