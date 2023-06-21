Топ-5 мероприятий по отчетности за полугодие и налогам с 22 по 28 июня

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22 июня Отчетность за полугодие 2023 г. Все изменения в Налоговом кодексе, ЕНП, новые ФСБУ
Время: 22-23 июня, с 10.00 до 17.00.
Формат: очное участие, г. Москва.
Стоимость: 28 000 рублей
Тезисы мероприятия:
Единый налоговый счет и единый налоговый платеж: отчетность и уплата налогов в 2023 г.
Все изменения бухгалтерского учета в 2022-2024 гг.
Порядок учета запасов по ФСБУ 5/2019: простым языком сложные вопросы.
Как перейти на ЭДО с учетом нового ФСБУ 27/2021 «Документы и документооборот».
Как учитывать основные средства и капвложения по правилам ФСБУ 6/2020 и ФСБУ 26/2020.
Новые ФСБУ 14/2022 по нематериальным активам и ФСБУ по инвентаризации.
Новый порядок учета аренды и лизинга в рамках ФСБУ 25/2018.
Изменения учетной политики на 2023 г.
Новые правила сдачи отчетности в 2023 г. Новые уведомления по налогам и взносам.
Новое в расчете налога на прибыль в 2023 г.: изменения в уплате авансовых платежей, новый учет курсовых разниц, субсидии, транспортные расходы и др.
Изменения по НДС 2023 г. Новые правила для подтверждения льгот и экспорта.
Новая декларация по НДС. Изменения по счетам-фактурам и прослеживаемым товарам.
Последствия объединения фондов: изменения в расчете страховых взносов и новая отчетность по взносам 2023 г. Дополнительные взносы с дохода по ГПХ.
Изменения в расчете и уплате НДФЛ 2023 г. Новая форма 6-НДФЛ.
Новые правила выдачи пособий работникам и подрядчикам с 2023 г.
Новые требования по персональным данным с 1 сентября 2022 г.
Изменения Трудового кодекса 2023 г. по зарплате, мобилизации, охране труда, удаленной работе и пр., которые должен знать бухгалтер.
27 июня НДС, налог на прибыль, налог на имущество в 2022-2023 годах (проблемные ситуации с учетом разъяснений Минфина, ФНС и арбитражной практики)
Время: с 10:00 до 17:00
Формат: онлайн
Стоимость: 8 500 рублей
Тезисы мероприятия:
НДС. Новое в НК РФ Общее влияние новых ФСБУ на бухгалтерский учет расчетов по НДС. Актуальные вопросы применения налоговых вычетов.
Налог на прибыль. Новое в НК РФ Общее влияние новых ФСБУ на соотношение бухгалтерского и налогового учета. Актуальные вопросы признания расходов.
Налог на имущество организаций. Новое в НК РФ. Общее влияние новых ФСБУ на налоговую базу. Актуальные вопросы.
27 июня Учет и налоги в 2023 году. Готовим отчетность за полугодие 2023 года
Время: с 10:00 до 17:00
Формат: онлайн и офлайн, г. Москва
Стоимость: 7 650 рублей
Тезисы мероприятия:
Новые ФСБУ.
Единый налоговый платеж.
Все изменения в расчете налога на прибыль.
Все изменения в расчете НДС.
Изменения в расчете НДФЛ.
Изменения в расчете страховых взносов.
27 июня Обзор изменений законодательства в 2023 году. Перспективы
Время: с 10:00 до 11:00
Формат: онлайн
Стоимость: бесплатно
Тезисы мероприятия:
Обзор самых важных новаций, подлежащих применению в 2023 году: право, учет, налогообложение. Рекомендации по применению и обзор допускаемых ошибок.
Камеральные проверки: что важно знать, чтобы не допустить ошибок и избежать конфликтов с проверяющими.
Перспективы II полугодия 2023 года и начала 2024-го: что необходимо учесть уже сейчас, а к каким новациям есть время подготовиться.
28 июня СPA: Важные изменения в налоговом законодательстве 2023
Формат: онлайн, очно, в записи
Стоимость: 15 000 рублей
Тезисы мероприятия:
Единый налоговый платеж в 2023 г. Изменения НК. Оплата ЕНП налоговыми агентами.
Объединение фондов. Страховые взносы в 2023 г.
Влияние новых ФСБУ на налоговый учет. ФСБУ 25/2018.
Влияние новых ФСБУ на налоговый учет. ФСБУ 06/2020, ФСБУ 26/2020.
Влияние новых ФСБУ на налоговый учет. ФСБУ 05//2019. Новое ФСБУ 14/2022.
Проекты новых ФСБУ «Инвентаризация», «Бухгалтерская, финансовая отчетность». Обесценение активов и справедливая стоимость в новых ФСБУ.
Важные изменения налогового законодательства в 2022 г.: Налог на прибыль, имущественные налоги, НДС, УСН. Обзор практики по ст.54.1 НК, судебных решений по налоговым спорам.
Новое в налоговом администрировании в 2023 г. Организация внутреннего контроля для минимизации налоговых рисков. Анализ достаточности (по комплектности и содержанию) локальных нормативных документов, необходимых для организации и ведения бухгалтерского и налогового учета.
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