Вебинары для бухгалтеров

Топ-5 мероприятий по отчетности за полугодие и налогам с 22 по 28 июня

Подготовили обзор мероприятий по налоговым изменениям и отчетности. Записывайтесь!

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Топ-5 мероприятий по отчетности за полугодие и налогам с 22 по 28 июня
Иллюстрация: nikitabuida/freepik

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22 июня Отчетность за полугодие 2023 г. Все изменения в Налоговом кодексе, ЕНП, новые ФСБУ

Время: 22-23 июня, с 10.00 до 17.00.

Формат: очное участие, г. Москва.

Стоимость: 28 000 рублей

Тезисы мероприятия:

  • Единый налоговый счет и единый налоговый платеж: отчетность и уплата налогов в 2023 г.

  • Все изменения бухгалтерского учета в 2022-2024 гг.

  • Порядок учета запасов по ФСБУ 5/2019: простым языком сложные вопросы.

  • Как перейти на ЭДО с учетом нового ФСБУ 27/2021 «Документы и документооборот».

  • Как учитывать основные средства и капвложения по правилам ФСБУ 6/2020 и ФСБУ 26/2020.

  • Новые ФСБУ 14/2022 по нематериальным активам и ФСБУ по инвентаризации.

  • Новый порядок учета аренды и лизинга в рамках ФСБУ 25/2018.

  • Изменения учетной политики на 2023 г.

  • Новые правила сдачи отчетности в 2023 г. Новые уведомления по налогам и взносам.

  • Новое в расчете налога на прибыль в 2023 г.: изменения в уплате авансовых платежей, новый учет курсовых разниц, субсидии, транспортные расходы и др.

  • Изменения по НДС 2023 г. Новые правила для подтверждения льгот и экспорта.

  • Новая декларация по НДС. Изменения по счетам-фактурам и прослеживаемым товарам.

  • Последствия объединения фондов: изменения в расчете страховых взносов и новая отчетность по взносам 2023 г. Дополнительные взносы с дохода по ГПХ.

  • Изменения в расчете и уплате НДФЛ 2023 г. Новая форма 6-НДФЛ.

  • Новые правила выдачи пособий работникам и подрядчикам с 2023 г.

  • Новые требования по персональным данным с 1 сентября 2022 г.

  • Изменения Трудового кодекса 2023 г. по зарплате, мобилизации, охране труда, удаленной работе и пр., которые должен знать бухгалтер.

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27 июня НДС, налог на прибыль, налог на имущество в 2022-2023 годах (проблемные ситуации с учетом разъяснений Минфина, ФНС и арбитражной практики)

Время: с 10:00 до 17:00

Формат: онлайн

Стоимость: 8 500 рублей

Тезисы мероприятия:

  • НДС. Новое в НК РФ Общее влияние новых ФСБУ на бухгалтерский учет расчетов по НДС. Актуальные вопросы применения налоговых вычетов.

  • Налог на прибыль. Новое в НК РФ Общее влияние новых ФСБУ на соотношение бухгалтерского и налогового учета. Актуальные вопросы признания расходов.

  • Налог на имущество организаций. Новое в НК РФ. Общее влияние новых ФСБУ на налоговую базу. Актуальные вопросы.

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27 июня Учет и налоги в 2023 году. Готовим отчетность за полугодие 2023 года

Время: с 10:00 до 17:00

Формат: онлайн и офлайн, г. Москва

Стоимость: 7 650 рублей

Тезисы мероприятия:

  • Новые ФСБУ.

  • Единый налоговый платеж.

  • Все изменения в расчете налога на прибыль.

  • Все изменения в расчете НДС.

  • Изменения в расчете НДФЛ.

  • Изменения в расчете страховых взносов.

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27 июня Обзор изменений законодательства в 2023 году. Перспективы

Время: с 10:00 до 11:00

Формат: онлайн

Стоимость: бесплатно

Тезисы мероприятия:

  • Обзор самых важных новаций, подлежащих применению в 2023 году: право, учет, налогообложение. Рекомендации по применению и обзор допускаемых ошибок.

  • Камеральные проверки: что важно знать, чтобы не допустить ошибок и избежать конфликтов с проверяющими.

  • Перспективы II полугодия 2023 года и начала 2024-го: что необходимо учесть уже сейчас, а к каким новациям есть время подготовиться.

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28 июня СPA: Важные изменения в налоговом законодательстве 2023

Формат: онлайн, очно, в записи

Стоимость: 15 000 рублей

Тезисы мероприятия:

  • Единый налоговый платеж в 2023 г. Изменения НК. Оплата ЕНП налоговыми агентами.

  • Объединение фондов. Страховые взносы в 2023 г.

  • Влияние новых ФСБУ на налоговый учет. ФСБУ 25/2018.

  • Влияние новых ФСБУ на налоговый учет. ФСБУ 06/2020, ФСБУ 26/2020.

  • Влияние новых ФСБУ на налоговый учет. ФСБУ 05//2019. Новое ФСБУ 14/2022.

  • Проекты новых ФСБУ «Инвентаризация», «Бухгалтерская, финансовая отчетность». Обесценение активов и справедливая стоимость в новых ФСБУ.

  • Важные изменения налогового законодательства в 2022 г.: Налог на прибыль, имущественные налоги, НДС, УСН. Обзор практики по ст.54.1 НК, судебных решений по налоговым спорам.

  • Новое в налоговом администрировании в 2023 г. Организация внутреннего контроля для минимизации налоговых рисков. Анализ достаточности (по комплектности и содержанию) локальных нормативных документов, необходимых для организации и ведения бухгалтерского и налогового учета.

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