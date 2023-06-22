Валютные операции

Как учитывать курсовые разницы, если договор расторгнут

Минфин в своем письме ответил на вопрос, как учитываются курсовые разницы, если возвращается предоплата при расторжении договора купли-продажи.

Версия для печати
Как учитывать курсовые разницы, если договор расторгнут
Иллюстрация: Вера Ревина/Клерк.ру

Речь идет о переоценке требований (обязательств), которые выражены в валюте.

Письмо Минфина от 05.04.2023 № 03-03-06/1/30091.

Разницы от переоценки аванса

Если получен аванс или задаток в иностранной валюте, доход пересчитывается в рубли по официальному курсу Центробанка на этот же день.

При этом курсовые разницы, возникающие при переоценке полученных авансов (задатка), не учитываются в составе внереализационных расходов.

Это отдельно оговорено пунктом 11 статьи 250 НК и подпунктом 5 статьи Кодекса.

Таким образом, указанные разницы не включаются в состав налоговых доходов или расходов.

Бухгалтеры постоянно сталкиваются с договорами. Научим понимать, какие формулировки приведут к претензиям от налоговиков и контрагентов. Пройдите курс — прокачаете навыки и получите официальное удостоверение. Смотреть бесплатный урок из курса.

Если договор купли-продажи расторгнут

В соответствии со статьей 414 ГК, обязательство прекращается соглашением сторон о замене первоначального соглашения, заключенного между ними, другим (новация), если другой вариант не определен.

При расторжении договора купли-продажи предоплата в иностранной валюте не может рассматриваться сторонами соглашениями как аванс. Она должен быть переквалифицирована в денежное требование в иностранной валюте.

По сути, речь идет о новировании обязательств. Таким образом, если договор расторгнут, и аванс получает одна из сторон, эти средства необходимо переквалифицировать в денежное требование в иностранной валюте.

Заказчику или покупателю нужно пересчитать требование по возврату денег на день расторжения договора и включить появившуюся курсовую разницу в состав внереализационных доходов или расходов.

При этом требования (обязательства) в валюте переоцениваются по общим правилам, в соответствии с временным порядком, установленным законом от 26.03.2022 № 67-ФЗ.

Согласно с ним положительные и отрицательные курсовые разницы, начисленные по требованиям (обязательствам), стоимость которых выражена в иностранной валюте, учитываются только по мере прекращения (исполнения) указанных требований или обязательств.

Сами правила исчисления курсовых разниц не изменились.

Детские пособия

Получать выплаты на детей мамы будут даже после выхода на работу. Минтруд уже подготовил законопроекты

Президент на ПМЭФ поручил поменять некоторые правила выплаты детских пособий. Минтруд оперативно среагировал и о представил проекты поправок в ТК и законы о пособиях, которые начнут работать уже с 2024 года. Мы подготовили для вас удобную табличку по изменениям.

Получать выплаты на детей мамы будут даже после выхода на работу. Минтруд уже подготовил законопроекты

Курсы повышения квалификации для бухгалтера с дипломом

Поиск работы бухгалтеров

Как выбрать подработку, подходящую вашей профессии? Варианты дополнительного заработка — от таксиста до юриста

Одни подрабатывают ради дополнительного источника дохода, в том числе в период летних отпусков. Другие — для души, разнообразия, ради приобретения новых навыков и завязывания знакомств. Разбираемся, какой вариант подработки подойдет вам.

Как выбрать подработку, подходящую вашей профессии? Варианты дополнительного заработка — от таксиста до юриста

Последние мероприятия для бухгалтеров

Добавить
Ведение бизнеса

Незаконная предпринимательская деятельность

С первого взгляда это лицо нельзя отнести к преступникам: человек или группа людей выполняют какую-либо работу по своей инициативе, продают товары, оказывают услуги и получают за это вознаграждение. Однако, если такая деятельность проходит вне поля зрения государства, она может быть незаконной.

Незаконная предпринимательская деятельность

Последние вопросы бухгалтеров из сервиса «Консультации»

Подключить
Малый и средний бизнес

Что мешает развитию малого и микробизнеса в России

Доля малого и среднего бизнеса в общем объеме ВВП России составляет всего 20%, что в три раза меньше показателей других стран. Для сравнения: сегмент МСП, например, в ВВП Китая составляет 60-70%, в США — около 60%, в Италии — больше 70%.

Что мешает развитию малого и микробизнеса в России
Дебетовые карты

Дебетовая карта — не так безопасно, как кажется. На что обязательно надо смотреть при оформлении новой карточки

Казалось бы, дебетовая карточка — довольно безопасный продукт. В отличие от кредитки, где можно неправильно понять условия грейс-периода или просто допустить просрочку и остаться в долгах. Но неприятные сюрпризы могут быть и с дебетовой картой, так что советую сохранять внимательность при изучении тарифов и подписании договора.

Дебетовая карта — не так безопасно, как кажется. На что обязательно надо смотреть при оформлении новой карточки
Налоги, взносы, пошлины

Недостаточно денег на счете? ФНС будет взыскивать долги с компаний и ИП в цифровых рублях

Законопроект об интеграции цифрового рубля в систему российского налогового регулирования и контроля внесен в Госдуму. Законопроект предусматривает возможность взыскивать цифровые рубли со счета налогоплательщика-должника, когда средств на его счете недостаточно для погашения задолженности.

Недостаточно денег на счете? ФНС будет взыскивать долги с компаний и ИП в цифровых рублях
Читать еще