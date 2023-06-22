Как учитывать курсовые разницы, если договор расторгнут

Речь идет о переоценке требований (обязательств), которые выражены в валюте.

Письмо Минфина от 05.04.2023 № 03-03-06/1/30091.

Если получен аванс или задаток в иностранной валюте, доход пересчитывается в рубли по официальному курсу Центробанка на этот же день.

При этом курсовые разницы, возникающие при переоценке полученных авансов (задатка), не учитываются в составе внереализационных расходов.

Это отдельно оговорено пунктом 11 статьи 250 НК и подпунктом 5 статьи Кодекса.

Таким образом, указанные разницы не включаются в состав налоговых доходов или расходов.

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Если договор купли-продажи расторгнут

В соответствии со статьей 414 ГК, обязательство прекращается соглашением сторон о замене первоначального соглашения, заключенного между ними, другим (новация), если другой вариант не определен.

При расторжении договора купли-продажи предоплата в иностранной валюте не может рассматриваться сторонами соглашениями как аванс. Она должен быть переквалифицирована в денежное требование в иностранной валюте.

По сути, речь идет о новировании обязательств. Таким образом, если договор расторгнут, и аванс получает одна из сторон, эти средства необходимо переквалифицировать в денежное требование в иностранной валюте.