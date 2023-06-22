Как учитывать курсовые разницы, если договор расторгнут

Речь идет о переоценке требований (обязательств), которые выражены в валюте.
Письмо Минфина от 05.04.2023 № 03-03-06/1/30091.
Разницы от переоценки аванса
Если получен аванс или задаток в иностранной валюте, доход пересчитывается в рубли по официальному курсу Центробанка на этот же день.
При этом курсовые разницы, возникающие при переоценке полученных авансов (задатка), не учитываются в составе внереализационных расходов.
Это отдельно оговорено пунктом 11 статьи 250 НК и подпунктом 5 статьи Кодекса.
Таким образом, указанные разницы не включаются в состав налоговых доходов или расходов.
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Если договор купли-продажи расторгнут
В соответствии со статьей 414 ГК, обязательство прекращается соглашением сторон о замене первоначального соглашения, заключенного между ними, другим (новация), если другой вариант не определен.
При расторжении договора купли-продажи предоплата в иностранной валюте не может рассматриваться сторонами соглашениями как аванс. Она должен быть переквалифицирована в денежное требование в иностранной валюте.
По сути, речь идет о новировании обязательств. Таким образом, если договор расторгнут, и аванс получает одна из сторон, эти средства необходимо переквалифицировать в денежное требование в иностранной валюте.
Заказчику или покупателю нужно пересчитать требование по возврату денег на день расторжения договора и включить появившуюся курсовую разницу в состав внереализационных доходов или расходов.
При этом требования (обязательства) в валюте переоцениваются по общим правилам, в соответствии с временным порядком, установленным законом от 26.03.2022 № 67-ФЗ.
Согласно с ним положительные и отрицательные курсовые разницы, начисленные по требованиям (обязательствам), стоимость которых выражена в иностранной валюте, учитываются только по мере прекращения (исполнения) указанных требований или обязательств.
Сами правила исчисления курсовых разниц не изменились.