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Как выбрать подработку, подходящую вашей профессии? Варианты дополнительного заработка — от таксиста до юриста

Одни подрабатывают ради дополнительного источника дохода, в том числе в период летних отпусков. Другие — для души, разнообразия, ради приобретения новых навыков и завязывания знакомств. Разбираемся, какой вариант подработки подойдет вам.

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Как выбрать подработку, подходящую вашей профессии? Варианты дополнительного заработка — от таксиста до юриста
Иллюстрация: Вера Ревина/Клерк.ру

Подработка — это как специи или соль: ее не должно быть слишком много и она должна быть выбрана правильно.

«Правильная» подработката, которая:

  • радует или хотя бы не вызывает неприятия или смущения, не противоречит ценностям;

  • приносит достаточно денег, чтобы было не жаль потраченного времени и упущенных возможностей (например, пойти на пляж или в кино);

  • не отнимает слишком много сил — соответствует склонностям или навыкам, в том числе профессиональным.

Если вы что-то уже умеете делать хорошо, то быстрее найдете подработку или достигнете приличного дохода, поэтому в первой части статьи перечислим варианты для определенных профессий.

Во второй части статьи будем мыслить шире и предложим отталкиваться от склонностей. Опишем варианты тем, кто не нашел свою профессию (и виды подработки) в первой части — или нашел, но не стремится круглые сутки заниматься однотипными задачами.

Следующие профессии мы обойдем:

  • высокооплачиваемые (например, разработчики) — подработка обычно в этом случае не нужна;

  • руководящие — здесь и так получается перегруженность работой и ответственностью;

  • digital и IT — тут уже общепринятой практикой являются проекты на фрилансе наряду с основной работой;

  • госслужащие, полицейские, военные — у них есть ограничения по виду подработки.

Подработка в рамках одной профессии

Ниже перечислим варианты для представителей наиболее распространенных профессий.

Водитель

  • Личный шофер;

  • Инструктор по вождению;

  • Автокурьер;

  • Автоблогер — без гарантии дохода и при наличии большой базы подписчиков;

  • Автор обзоров на автомобили, автозвук и т. д.;

  • Разнорабочий.

Врач, медработник, фармацевт

  • Врач в телемедицине, онлайн-консультант по вопросам здоровья;

  • Сиделка;

  • Нутриционист, диетолог;

  • Медицинский копирайтер;

  • Торговый медицинский представитель;

  • Фитнес-тренер — при наличии спортивной подготовки, личного опыта, сертификата;

  • Инструктор по восстановлению после травм;

  • Косметолог или массажист — при наличии дополнительного образования;

  • Репетитор по биологии или химии";

  • Блогер — без гарантии дохода и при наличии большой базы подписчиков.

Инженер, квалифицированный рабочий

  • Мастер по ремонту;

  • Составитель проектной/сметной документации, чертежей, отчетов;

  • Автор обзоров на различные виды техники;

  • Автор студенческих работ по техническим дисциплинам;

  • Репетитор по физике, химии, математике;

  • Технический копирайтер;

  • Прототипировщик на фрилансе;

  • 3D-дизайнер в специализированных программах;

  • Конструктор-изобретатель — если запатентованное изделие пользуется спросом;

  • Инженер техподдержки.

Строитель, архитектор

  • Разработчик исполнительной/сметной документации;

  • Чертежник;

  • Автор обзоров на строительную тематику;

  • Копирайтер в сфере строительства;

  • Агент по продаже строительного оборудования и материалов;

  • Разработчик эскизных проектов;

  • Онлайн-консультант в интернет-магазине;

  • Блогер — без гарантии дохода и при наличии большой базы подписчиков;

  • Строитель-отделочник;

  • Разнорабочий.

Бухгалтер, экономист, сотрудник банка

  • Бухгалтер для частников, фрилансеров, стартапов;

  • Копирайтер в сфере бухгалтерии, экономики, финансов;

  • Репетитор по экономике, статистике, математике;

  • Консультант по личным финансам и налоговым вычетам;

  • Кадровик-делопроизводитель на аутсорсе.

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Педагог

  • Репетитор;

  • Создатель/сценарист/методолог онлайн-курсов;

  • Преподаватель онлайн-курсов;

  • Менеджер вводных занятий;

  • Блогер, подкастер (у педагогов обычно хорошо поставленная речь) — без гарантии дохода и при наличии большой базы подписчиков;

  • Корректор;

  • Копирайтер, редактор;

  • Рекрутер на фрилансе;

  • Переводчик — для педагогов иностранного языка;

  • Вожатый в летнем лагере;

  • Разработчик дидактических материалов;

  • Преподаватель кружков.

Продавец

  • Мерчандайзер;

  • Мастер ногтевого сервиса;

  • Бровист;

  • Визажист;

  • Промоутер;

  • Няня;

  • Догситтер;

  • Продавец хендмейда;

  • Менеджер по маркетплейсам;

  • Менеджер в сетевом маркетинге;

  • Специалист по анкетированию;

  • Сотрудник колл-центра;

  • Тайный покупатель.

Юрист

  • Юрист на аутсорсе для УК, частников, стартапов;

  • Копирайтер в юридической сфере;

  • Тайный покупатель;

  • Специалист кол-центра;

  • Специалист по охране труда — при наличии дополнительного образования;

  • Страховой агент;

  • Рекрутер на аутсорсе;

  • Автор студенческих работ;

  • Менеджер по продажам юридических услуг;

  • Блогер — без гарантии дохода и при наличии большой базы подписчиков.

Подработка для людей с разными склонностями

Вы что-то знаете или умеете хорошо

  • Репетитор;

  • Логопед;

  • Хореограф;

  • Корректор;

  • Видеограф;

  • Сторис- и рилсмейкер.

Вы любите детей (и умеете с ними общаться)

  • Няня;

  • Репетитор;

  • Аниматор;

  • Вожатый в лагерь;

  • Художник по аквагриму.

Вы любите животных (и умеете с ними общаться)

  • Догситтер или котоняня (то есть специалист по передержке животных);

  • Выгульщик собак;

  • Грумер или помощник в салон груминга.

Вы любите людей вообще

  • Сиделка, соцработник;

  • Официант;

  • Организатор мероприятий;

  • Водитель такси;

  • Продавец-кассир;

  • Оператор пункта выдачи заказов с маркетплейсов;

  • Администратор — в салон красоты, салон растяжки, коворкинг, стоматологию, компьютерный клуб;

  • Билетер в кинотеатр;

  • Тайный покупатель;

  • Рекрутер на фрилансе.

У вас есть хобби

  • Фотограф — в том числе для фотостоков;

  • Дизайнер — в том числе интерьеров или ландшафта, графический и моушен;

  • Шаржист;

  • Сценарист квестов;

  • Мемолог;

  • Сочинитель поздравлений и стихов;

  • Автор песен;

  • Писатель (неплохо зарабатывают в самиздате);

  • Мастер по вязанию или пошиву на заказ.

У вас есть талант

  • Певец — в кафе, на мероприятия;

  • Фокусник;

  • Танцор;

  • Блогер — без гарантии дохода и при наличии большой базы подписчиков;

  • Пекарь-кондитер;

  • Преподаватель вокала, танцев, шахмат, сценического или ораторского мастерства.

У вас «руки растут из правильного места»

  • Бармен, бариста;

  • Визажист, бровист, лешмейкер (специалист по ресницам);

  • Мастер ногтевого сервиса;

  • Помощник по дому, уборщик/клинер, мойщик посуды/окон;

  • Муж на час;

  • Горничная;

  • Сборщик заказов;

  • Мерчандайзер;

  • Помощник флориста;

  • Сотрудник в ресторан быстрого питания;

  • Заправщик картриджей.

Вы давно и успешно занимаетесь спортом

  • Фитнес-тренер;

  • Тренер по плаванию, роликам, скейтбордингу, боксу, йоге;

  • Модель для фотосъемок;

  • Менеджер по продажам фитнес-услуг.

Вы любите проводить время на свежем воздухе

  • Исследователь города — для онлайн-карт;

  • Промоутер (раздача листовок);

  • Курьер;

  • Сборщик овощей, ягод;

  • Помощник на фермерском хозяйстве;

  • Сортировщик картофеля;

  • Оператор аттракционов;

  • Разнорабочий;

  • Садовник;

  • Контролер электросчетчиков.

У вас физически тяжелая работа

…и вы слишком много времени проводите на свежем воздухе.

  • Сотрудник колл-центра;

  • Транскрибатор;

  • Специалист по вводу данных;

  • Консьерж, сторож;

  • Виртуальный ассистент;

  • Любая IT-профессия, которую вы готовы освоить: SMM-специалист, таргетолог, копирайтер, SEO-специалист и т. д.

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