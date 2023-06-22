Как выбрать подработку, подходящую вашей профессии? Варианты дополнительного заработка — от таксиста до юриста

Подработка — это как специи или соль: ее не должно быть слишком много и она должна быть выбрана правильно.
«Правильная» подработка — та, которая:
радует или хотя бы не вызывает неприятия или смущения, не противоречит ценностям;
приносит достаточно денег, чтобы было не жаль потраченного времени и упущенных возможностей (например, пойти на пляж или в кино);
не отнимает слишком много сил — соответствует склонностям или навыкам, в том числе профессиональным.
Если вы что-то уже умеете делать хорошо, то быстрее найдете подработку или достигнете приличного дохода, поэтому в первой части статьи перечислим варианты для определенных профессий.
Во второй части статьи будем мыслить шире и предложим отталкиваться от склонностей. Опишем варианты тем, кто не нашел свою профессию (и виды подработки) в первой части — или нашел, но не стремится круглые сутки заниматься однотипными задачами.
Следующие профессии мы обойдем:
высокооплачиваемые (например, разработчики) — подработка обычно в этом случае не нужна;
руководящие — здесь и так получается перегруженность работой и ответственностью;
digital и IT — тут уже общепринятой практикой являются проекты на фрилансе наряду с основной работой;
госслужащие, полицейские, военные — у них есть ограничения по виду подработки.
Подработка в рамках одной профессии
Ниже перечислим варианты для представителей наиболее распространенных профессий.
Водитель
Личный шофер;
Инструктор по вождению;
Автокурьер;
Автоблогер — без гарантии дохода и при наличии большой базы подписчиков;
Автор обзоров на автомобили, автозвук и т. д.;
Разнорабочий.
Врач, медработник, фармацевт
Врач в телемедицине, онлайн-консультант по вопросам здоровья;
Сиделка;
Нутриционист, диетолог;
Медицинский копирайтер;
Торговый медицинский представитель;
Фитнес-тренер — при наличии спортивной подготовки, личного опыта, сертификата;
Инструктор по восстановлению после травм;
Косметолог или массажист — при наличии дополнительного образования;
Репетитор по биологии или химии";
Блогер — без гарантии дохода и при наличии большой базы подписчиков.
Инженер, квалифицированный рабочий
Мастер по ремонту;
Составитель проектной/сметной документации, чертежей, отчетов;
Автор обзоров на различные виды техники;
Автор студенческих работ по техническим дисциплинам;
Репетитор по физике, химии, математике;
Технический копирайтер;
Прототипировщик на фрилансе;
3D-дизайнер в специализированных программах;
Конструктор-изобретатель — если запатентованное изделие пользуется спросом;
Инженер техподдержки.
Строитель, архитектор
Разработчик исполнительной/сметной документации;
Чертежник;
Автор обзоров на строительную тематику;
Копирайтер в сфере строительства;
Агент по продаже строительного оборудования и материалов;
Разработчик эскизных проектов;
Онлайн-консультант в интернет-магазине;
Блогер — без гарантии дохода и при наличии большой базы подписчиков;
Строитель-отделочник;
Разнорабочий.
Бухгалтер, экономист, сотрудник банка
Бухгалтер для частников, фрилансеров, стартапов;
Копирайтер в сфере бухгалтерии, экономики, финансов;
Репетитор по экономике, статистике, математике;
Консультант по личным финансам и налоговым вычетам;
Кадровик-делопроизводитель на аутсорсе.
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Педагог
Репетитор;
Создатель/сценарист/методолог онлайн-курсов;
Преподаватель онлайн-курсов;
Менеджер вводных занятий;
Блогер, подкастер (у педагогов обычно хорошо поставленная речь) — без гарантии дохода и при наличии большой базы подписчиков;
Корректор;
Копирайтер, редактор;
Рекрутер на фрилансе;
Переводчик — для педагогов иностранного языка;
Вожатый в летнем лагере;
Разработчик дидактических материалов;
Преподаватель кружков.
Продавец
Мерчандайзер;
Мастер ногтевого сервиса;
Бровист;
Визажист;
Промоутер;
Няня;
Догситтер;
Продавец хендмейда;
Менеджер по маркетплейсам;
Менеджер в сетевом маркетинге;
Специалист по анкетированию;
Сотрудник колл-центра;
Тайный покупатель.
Юрист
Юрист на аутсорсе для УК, частников, стартапов;
Копирайтер в юридической сфере;
Тайный покупатель;
Специалист кол-центра;
Специалист по охране труда — при наличии дополнительного образования;
Страховой агент;
Рекрутер на аутсорсе;
Автор студенческих работ;
Менеджер по продажам юридических услуг;
Блогер — без гарантии дохода и при наличии большой базы подписчиков.
Подработка для людей с разными склонностями
Вы что-то знаете или умеете хорошо
Репетитор;
Логопед;
Хореограф;
Корректор;
Видеограф;
Сторис- и рилсмейкер.
Вы любите детей (и умеете с ними общаться)
Няня;
Репетитор;
Аниматор;
Вожатый в лагерь;
Художник по аквагриму.
Вы любите животных (и умеете с ними общаться)
Догситтер или котоняня (то есть специалист по передержке животных);
Выгульщик собак;
Грумер или помощник в салон груминга.
Вы любите людей вообще
Сиделка, соцработник;
Официант;
Организатор мероприятий;
Водитель такси;
Продавец-кассир;
Оператор пункта выдачи заказов с маркетплейсов;
Администратор — в салон красоты, салон растяжки, коворкинг, стоматологию, компьютерный клуб;
Билетер в кинотеатр;
Тайный покупатель;
Рекрутер на фрилансе.
У вас есть хобби
Фотограф — в том числе для фотостоков;
Дизайнер — в том числе интерьеров или ландшафта, графический и моушен;
Шаржист;
Сценарист квестов;
Мемолог;
Сочинитель поздравлений и стихов;
Автор песен;
Писатель (неплохо зарабатывают в самиздате);
Мастер по вязанию или пошиву на заказ.
У вас есть талант
Певец — в кафе, на мероприятия;
Фокусник;
Танцор;
Блогер — без гарантии дохода и при наличии большой базы подписчиков;
Пекарь-кондитер;
Преподаватель вокала, танцев, шахмат, сценического или ораторского мастерства.
У вас «руки растут из правильного места»
Бармен, бариста;
Визажист, бровист, лешмейкер (специалист по ресницам);
Мастер ногтевого сервиса;
Помощник по дому, уборщик/клинер, мойщик посуды/окон;
Муж на час;
Горничная;
Сборщик заказов;
Мерчандайзер;
Помощник флориста;
Сотрудник в ресторан быстрого питания;
Заправщик картриджей.
Вы давно и успешно занимаетесь спортом
Фитнес-тренер;
Тренер по плаванию, роликам, скейтбордингу, боксу, йоге;
Модель для фотосъемок;
Менеджер по продажам фитнес-услуг.
Вы любите проводить время на свежем воздухе
Исследователь города — для онлайн-карт;
Промоутер (раздача листовок);
Курьер;
Сборщик овощей, ягод;
Помощник на фермерском хозяйстве;
Сортировщик картофеля;
Оператор аттракционов;
Разнорабочий;
Садовник;
Контролер электросчетчиков.
У вас физически тяжелая работа
…и вы слишком много времени проводите на свежем воздухе.
Сотрудник колл-центра;
Транскрибатор;
Специалист по вводу данных;
Консьерж, сторож;
Виртуальный ассистент;
Любая IT-профессия, которую вы готовы освоить: SMM-специалист, таргетолог, копирайтер, SEO-специалист и т. д.