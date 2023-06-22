Как выбрать подработку, подходящую вашей профессии? Варианты дополнительного заработка — от таксиста до юриста

Подработка — это как специи или соль: ее не должно быть слишком много и она должна быть выбрана правильно.

«Правильная» подработка — та, которая:

радует или хотя бы не вызывает неприятия или смущения, не противоречит ценностям;

приносит достаточно денег, чтобы было не жаль потраченного времени и упущенных возможностей (например, пойти на пляж или в кино);

не отнимает слишком много сил — соответствует склонностям или навыкам, в том числе профессиональным.

Если вы что-то уже умеете делать хорошо, то быстрее найдете подработку или достигнете приличного дохода, поэтому в первой части статьи перечислим варианты для определенных профессий.

Во второй части статьи будем мыслить шире и предложим отталкиваться от склонностей. Опишем варианты тем, кто не нашел свою профессию (и виды подработки) в первой части — или нашел, но не стремится круглые сутки заниматься однотипными задачами.

Следующие профессии мы обойдем:

высокооплачиваемые (например, разработчики) — подработка обычно в этом случае не нужна;

руководящие — здесь и так получается перегруженность работой и ответственностью;

digital и IT — тут уже общепринятой практикой являются проекты на фрилансе наряду с основной работой;

госслужащие, полицейские, военные — у них есть ограничения по виду подработки.

Подработка в рамках одной профессии

Ниже перечислим варианты для представителей наиболее распространенных профессий.

Водитель

Личный шофер;

Инструктор по вождению;

Автокурьер;

Автоблогер — без гарантии дохода и при наличии большой базы подписчиков;

Автор обзоров на автомобили, автозвук и т. д.;

Разнорабочий.

Врач, медработник, фармацевт

Врач в телемедицине, онлайн-консультант по вопросам здоровья;

Сиделка;

Нутриционист, диетолог;

Медицинский копирайтер;

Торговый медицинский представитель;

Фитнес-тренер — при наличии спортивной подготовки, личного опыта, сертификата;

Инструктор по восстановлению после травм;

Косметолог или массажист — при наличии дополнительного образования;

Репетитор по биологии или химии";

Блогер — без гарантии дохода и при наличии большой базы подписчиков.

Инженер, квалифицированный рабочий

Мастер по ремонту;

Составитель проектной/сметной документации, чертежей, отчетов;

Автор обзоров на различные виды техники;

Автор студенческих работ по техническим дисциплинам;

Репетитор по физике, химии, математике;

Технический копирайтер;

Прототипировщик на фрилансе;

3D-дизайнер в специализированных программах;

Конструктор-изобретатель — если запатентованное изделие пользуется спросом;

Инженер техподдержки.

Строитель, архитектор

Разработчик исполнительной/сметной документации;

Чертежник;

Автор обзоров на строительную тематику;

Копирайтер в сфере строительства;

Агент по продаже строительного оборудования и материалов;

Разработчик эскизных проектов;

Онлайн-консультант в интернет-магазине;

Блогер — без гарантии дохода и при наличии большой базы подписчиков;

Строитель-отделочник;

Разнорабочий.

Бухгалтер, экономист, сотрудник банка

Бухгалтер для частников, фрилансеров, стартапов;

Копирайтер в сфере бухгалтерии, экономики, финансов;

Репетитор по экономике, статистике, математике;

Консультант по личным финансам и налоговым вычетам;

Кадровик-делопроизводитель на аутсорсе.

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Педагог

Репетитор;

Создатель/сценарист/методолог онлайн-курсов;

Преподаватель онлайн-курсов;

Менеджер вводных занятий;

Блогер, подкастер (у педагогов обычно хорошо поставленная речь) — без гарантии дохода и при наличии большой базы подписчиков;

Корректор;

Копирайтер, редактор;

Рекрутер на фрилансе;

Переводчик — для педагогов иностранного языка;

Вожатый в летнем лагере;

Разработчик дидактических материалов;

Преподаватель кружков.

Продавец

Мерчандайзер;

Мастер ногтевого сервиса;

Бровист;

Визажист;

Промоутер;

Няня;

Догситтер;

Продавец хендмейда;

Менеджер по маркетплейсам;

Менеджер в сетевом маркетинге;

Специалист по анкетированию;

Сотрудник колл-центра;

Тайный покупатель.

Юрист

Юрист на аутсорсе для УК, частников, стартапов;

Копирайтер в юридической сфере;

Тайный покупатель;

Специалист кол-центра;

Специалист по охране труда — при наличии дополнительного образования;

Страховой агент;

Рекрутер на аутсорсе;

Автор студенческих работ;

Менеджер по продажам юридических услуг;

Блогер — без гарантии дохода и при наличии большой базы подписчиков.

Подработка для людей с разными склонностями

Вы что-то знаете или умеете хорошо

Репетитор;

Логопед;

Хореограф;

Корректор;

Видеограф;

Сторис- и рилсмейкер.

Вы любите детей (и умеете с ними общаться)

Няня;

Репетитор;

Аниматор;

Вожатый в лагерь;

Художник по аквагриму.

Вы любите животных (и умеете с ними общаться)

Догситтер или котоняня (то есть специалист по передержке животных);

Выгульщик собак;

Грумер или помощник в салон груминга.

Вы любите людей вообще

Сиделка, соцработник;

Официант;

Организатор мероприятий;

Водитель такси;

Продавец-кассир;

Оператор пункта выдачи заказов с маркетплейсов;

Администратор — в салон красоты, салон растяжки, коворкинг, стоматологию, компьютерный клуб;

Билетер в кинотеатр;

Тайный покупатель;

Рекрутер на фрилансе.

У вас есть хобби

Фотограф — в том числе для фотостоков;

Дизайнер — в том числе интерьеров или ландшафта, графический и моушен;

Шаржист;

Сценарист квестов;

Мемолог;

Сочинитель поздравлений и стихов;

Автор песен;

Писатель (неплохо зарабатывают в самиздате);

Мастер по вязанию или пошиву на заказ.

У вас есть талант

Певец — в кафе, на мероприятия;

Фокусник;

Танцор;

Блогер — без гарантии дохода и при наличии большой базы подписчиков;

Пекарь-кондитер;

Преподаватель вокала, танцев, шахмат, сценического или ораторского мастерства.

У вас «руки растут из правильного места»

Бармен, бариста;

Визажист, бровист, лешмейкер (специалист по ресницам);

Мастер ногтевого сервиса;

Помощник по дому, уборщик/клинер, мойщик посуды/окон;

Муж на час;

Горничная;

Сборщик заказов;

Мерчандайзер;

Помощник флориста;

Сотрудник в ресторан быстрого питания;

Заправщик картриджей.

Вы давно и успешно занимаетесь спортом

Фитнес-тренер;

Тренер по плаванию, роликам, скейтбордингу, боксу, йоге;

Модель для фотосъемок;

Менеджер по продажам фитнес-услуг.

Вы любите проводить время на свежем воздухе

Исследователь города — для онлайн-карт;

Промоутер (раздача листовок);

Курьер;

Сборщик овощей, ягод;

Помощник на фермерском хозяйстве;

Сортировщик картофеля;

Оператор аттракционов;

Разнорабочий;

Садовник;

Контролер электросчетчиков.

У вас физически тяжелая работа

…и вы слишком много времени проводите на свежем воздухе.