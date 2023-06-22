Дебетовая карта — не так безопасно, как кажется. На что обязательно надо смотреть при оформлении новой карточки

Какие могут быть неприятные сюрпризы

Автоматически подключено платное смс-информирование или push-уведомления об операциях по счету.

Оно может быть прописано в договоре с проставленной по умолчанию галочкой.

А может быть и так, что в договоре вы соглашаетесь с тарифами, а там где-то в глубине одного тарифа, который ссылается на другой, будут эти платные уведомления. То, что они по умолчанию включены.

На всякий случай лучше сразу после получения карты проверить в онлайн-банке, нет ли платного уведомления — и отключить, если оно вам не нужно. Хотя многие любят пользоваться, тоже ОК.

К карте пытаются навязать страховку.

Тут обычно втихаря все-таки не бывает ничего, но клиента могут уговаривать. При этом страховка от мошенников во многих случаях бесполезна. Она обычно не покрывает самый распространенный вариант кражи.

Это когда клиента запутали злоумушленники и он сам предоставил смс-коды или другие данные для доступа к счету.

Другое дело — страховка по кредитке, которая именно как страховка кредита. Там действительно можно получить какие-то выплаты в случае неуплаты долга.

Сотрудник банка не полностью рассказал об условиях бесплатности карточки, кэшбэке или других особенностях.

Силу имеют только официальные документы, а не слова сотрудника.

Например, меня как-то прямо в «Перекрестке» так уговорил парень оформить карту X5 «Пятерочка» Альфа-банка в качестве замены обычных карточек 5ки и «Перекрестка». К карте шла бесплатная подписка «Пакет» с повышенным кэшбэком, и очень выгодным.

Только сотрудник преподнес все так, что и карта, и пакет бесплатны без всяких условий. А потом я уже разобралась, что для бесплатности надо тратить по карточке 10 тыс. рублей в месяц. Пришлось закрывать, т.к. в таком формате мне продукт не нужен.

Тарифы и условия кэшбэка по карте могут меняться и не всегда об этом клиента качественно оповещают.

По закону как оповещение можно толковать даже то, что на сайте банка где-то повесили новую версию тарифов.

Я обычно слежу за всякими ухудшениями по новостям в Телеграм-каналах. Можно и на сайт заходить, но если карт много, то не находишься. Обычно какие-то условия меняют с началом нового месяца, но всякое бывает.