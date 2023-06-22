Незаконная предпринимательская деятельность

Каждый предприниматель в обязательном порядке несёт бремя плательщика соответствующего налога.

Если его действия можно расценить как предпринимательство по определенным законам признакам, и при этом он фактически не является предпринимателем, то, как ни прискорбно, налицо административное нарушение, экономическое или даже уголовное преступление.

Как смотрит государство на действия незарегистрированных предпринимателей?

По каким признакам устанавливается незаконность предпринимательской деятельности?

Какие наказания грозят административным нарушителям и экономическим преступникам, согласно административного, налогового и уголовного кодексов?

Рассматриваем все вопросы, касающиеся нелегального ведения бизнеса.

Не всякая деятельность — предпринимательство

Практически каждому человеку приходилось оказывать услуги другим людям, отдавать что-то за денежное вознаграждение.

Можно ли считать, что все они имели опыт предпринимательства?

Да, если их деятельность отвечает всем перечисленным критериям:

она выполняется самостоятельно;

человек действует на собственный страх и риск;

целью его действий является регулярное извлечение дохода;

источник предполагаемого дохода не имеет значения — это может быть выполнение каких-то действий в пользу других людей, реализация товаров, предоставление услуг, использование жилплощади или другого имущества.

Важно! Все лица, выполняющие деятельность такого рода, являются предпринимателями и поэтому подлежат обязательной регистрации в установленном государством порядке (ст. 2 ГК).

Признаки незаконного предпринимательства

Как отличить нелегальное ведение бизнеса от других видов деятельности, например, помощи, пусть даже с последующим получением вознаграждения?

Закон устанавливает 2 признака, доказав наличие которых у лица, не зарегистрированного как ИП, можно подтвердить факт деятельности, квалифицируемой как незаконное занятие предпринимательством:

получение денежной прибыли (размер значения не имеет);

систематичность занятий.

Первый признак достаточно непросто доказать, так как случается, что деятельность оказывается в убыток или по себестоимости, что не позволит назвать действия «предпринимателя» коммерцией.

К сведению! Одним из главных подозрений в наличии этого признака является фиксация регулярных поступлений на банковскую карту проверяемого, происхождение которых он не может или не желает объяснять.

Само по себе это еще не является доказательством, однако, может послужить основанием для более серьезных проверок.

Для проверяющих не принципиальное значение имеет сам факт получения прибыли, законодательно достаточно намерения, то есть совершения действий, преследующих именно эту цель.

Заработанная сумма влияет только на степень ответственности, но не на признание человека виновным. Есть определенный предел незаконных заработков, за которым перестает действовать административный кодекс, передавая полномочия уголовному. А попасть «под раздачу» можно даже с маленькой прибылью или даже с убытком.

Второй признак доказывает причастность к оказанию услуг или реализации товара, если это происходило чаще, чем дважды в год. Разовое вступление в деловые отношения законом не возбраняется.

Способы доказательства ведения предпринимательской деятельности

Для официального признания предпринимательства незаконным используются доказательства не только самих актов, но даже намерений к получению прибыли за регулярные действия (продажу товаров, оказание услуг, выполнение работ).

К ним относятся:

свидетельства плательщиков — тех, кто давал деньги за товары или услуги;

реклама своей деятельности в любой форме (СМИ, объявления, флаера и т.п.);

предоставление образцов товара;

закупка оптовой партии товаров;

расписки или другие документы, свидетельствующие о получении денег;

аренда коммерческой недвижимости;

свидетельства ведения бухгалтерского учета;

связи с торговыми партнерами.

Дополнительные формы незаконной предпринимательской деятельности

Если человек или группа людей не имеют государственной регистрации в качестве ИП или ООО, то их деятельность будет считаться коммерческой при совокупности двух вышеперечисленных признаков.

Существуют и дополнительные условия, превращающие бизнес-деятельность в незаконную, независимо от наличия регистрации:

физическое лицо или организация осуществляет деятельность, предусматривающую получение лицензии, не имея таковой;

лицензия или разрешение было получено, но срок их действия истек;

производимая деятельность запрещена законодательством.

Грань между незаконным предпринимательством и разрешенной деятельностью

Не все действия, связанные с получением прибыли, нарушают административный, налоговый или уголовный кодекс.

Многие занятия, направленные на желание человека заработать, не имеют всех признаков предпринимательства, поэтому не будут считаться незаконными даже без регистрации.

К таким занятиям относятся:

реализация продуктов, выращенных в своем хозяйстве (на дачном земельном участке);

продажа авторами плодов своего творчества;

создание контента;

фрилансерство;

работа по трудовым или гражданско-правовым договорам (налоги оплатит работодатель);

сдача в аренду собственной недвижимости.

Такая деятельность не может с полным правом считаться систематической, ведь, как правило, ее исполнитель имеет другой официальный доход, с которого платятся или удерживаются налоги.

Обратите внимание! Если деятельность, выполняемая в свободное время на непостоянной основе, становится основным средством к существованию, выполняется с утверждением профессиональности, становится регулярной, она превращается в предпринимательскую.

Например, хозяйка, делающая для знакомых красивые торты и пряники, решает открыть свое кафе или мини-пекарню, мужчина, смыслящий в электрике, начинает рекламировать свою деятельность как профессиональную, владелец комнаты превращает ее в хостел.

Новоявленным предпринимателям необходимо зарегистрироваться в налоговом органе, чтобы не стать преступниками с экономической или даже уголовной точки зрения.

В зависимости от степени нарушения и его формы, ответственность регламентирует административный, налоговый или уголовный кодекс.

Административные наказания

Самая «легкая» степень ответственности перед законом устанавливается ст. 14.1 КоАП.

Налагается взыскание в виде штрафа, минимальная сумма которого в 2023 году составляет 500 рублей, а максимальная может доходить до 2 тысяч рублей.

Выбор суммы штрафа обусловлен разными факторами: впервые ли уличен нарушитель, в течение какого времени он обманывал государство, мог ли нанести или уже нанес реальный ущерб.

Штрафом по приговору суда наказываются такие отступления от закона:

коммерческая деятельность без государственной регистрации;

работа без соответствующей лицензии;

истечение срока действия разрешения;

ошибки при оформлении лицензирования.

Кто может «поймать» административного нарушителя?

Подобные нарушения выявляются в ходе плановых или внеплановых проверок, рейдов, контрольных закупок со стороны таких государственных органов:

налоговая инспекция;

прокуратура;

органы охраны правопорядка;

антимонопольный комитет;

охрана прав потребителей;

инспекторы по различным сферам (торговой, природоохранной, пожарной и т.п.).

Нередко проверки инициируются сообщениями пострадавших от незаконного предпринимательства граждан или недовольных контрагентов.

Важная информация! Если прошло более 2 месяцев со времени нарушения, и за это время факт правонарушения не был зафиксирован, право на административное преследование утрачивается. Сумма дохода, полученного с такими нарушениями, не должна превышать 250 тыс.руб., при более крупных размерах ущерба ответственность перейдет в компетенцию уголовной сферы.

Налоговая ответственность

Налоговая инспекция следит за тем, чтобы предприниматели вставали на учет правильно и своевременно, а также вовремя уплачивали все положенные налоги и сборы.

Если удалось доказать, что первая прибыль получена до того, как было зарегистрировано ИП, налицо просрочка, караемая штрафом:

за срок , не превышающий месяца — 5 тыс. руб. и 1/10 от незаконной прибыли;

за период дольше 2 месяцев — 10 тыс.руб. и 1/5 часть дохода.

Если налог или сбор в СФР не был уплачен вовремя, налоговая не только взыщет недоимку, но и начислит штраф в 20% от неуплаченной суммы.

Обязать выплатить эти штрафы может только соответствующее решение суда.

Даже если получаемый доход является минимальным и эпизодическим, но не реже 2 раз в год, это не повод уклоняться от уплаты налогов.

Например, домохозяйка или мама в декрете в свободное время лепит вареники и пельмени на заказ, рекламируя себя на форумах и в соцсетях.

Заказы поступают периодически, например, перед Сочельником и время от времени в течение года. Суммы небольшие, ведь это просто дополнительный доход в свободное время.

Но с точки зрения налоговиков, она должна оформлять себя как ИП, подавать декларации и платить налоги.

За такую и подобную обнаруженную деятельность налоговая служба может начислить штраф:

10% от прибыли, полученной к этому времени, но в сумме, не меньшей 20 000 руб.;

если нарушитель уличен в сроке предпринимательства более 3 месяцев, штраф удваивается — 20% от дохода, минимум 40 000 руб.

Уголовное наказание

Уклонисты от регистрации и уплаты налогов, получающие крупный (250 тыс. руб. и выше) и особо крупный доход (более 1 млн. руб.), являются экономическими преступниками, обязанными отвечать по всей строгости закона.

Уголовный кодекс может назначить за крупный ущерб наказание в виде:

штрафа на сумму до 300 тыс.руб.;

исправительных работ;

ареста на срок до 6 месяцев.

Особо крупные размеры полученного незаконно дохода могут стать причиной таких наказаний:

штраф до 500 руб. или в размере трехлетней зарплаты;

арест на срок до 5 лет с дополнительным штрафом до 80 тыс.руб.

Несколько улучшить положение виновных могут их хорошие характеристики, в случае, если это их первое серьезное правонарушение. В таком случае, они отделаются штрафом или условным сроком.

Обжалование обвинений

Если вас обвинили в незаконном предпринимательстве, это еще не значит, что вы обязательно должны быть наказаны.

Решение об ответсвенности принимается в судебном порядке, для чего нужны веские доказательства.

Суд не примет дело к производству, если предварительно не была проведена проверка должным законодательным образом:

официальный визит налоговых органов;

составление акта обнаруженных нарушений;

подписание проверяющими инспекторами итогового протокола.

Даже если протокол составлен, его можно обжаловать в вышестоящей инстанции еще до передачи дела в суд.

Внимание! После того, как текст протокола зачитан в суде, обжаловать его уже не получится.

Можно сослаться на то, что в акте отсутствуют достаточные доказательства ведения незаконного предпринимательства.

Суд может принять во внимание решение вышестоящей инстанции по поводу протокола и принять одно из следующих решений:

продолжить рассматривать дело, невзирая на недоработанный протокол (это обстоятельство все равно будет иметь значение при принятии решения, ведь это еще одно «очко» в пользу обвиняемого);

на основании результата обжалования закрыть дело и снять обвинения по причине отмены протокола.

Чтобы не «заработать» вместо прибыли значительные неприятности за незаконное предпринимательство, гораздо лучше проводить свою деятельность в согласии с законом.