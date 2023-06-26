Отчетность в СФР

Подраздел 1.3 формы ЕФС-1: как заполнить

Подраздел 1.3 формы ЕФС-1 оформляют не все работодатели. Для чего он предназначен, какие сведения содержит, для кого является обязательным? Ответим в статье на эти вопросы и покажем образец с подсказками.

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Подраздел 1.3 формы ЕФС-1: как заполнить
Иллюстрация: pressfoto/freepik
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Назначение, состав и срок сдачи формы ЕФС-1

У подраздела 1.3 формы ЕФС-1 особое назначение — отраженные в нем сведения помогают государству осуществлять мониторинг системы оплаты труда работников отдельных отраслей бюджетной сферы.

Приказ Минтруда поможет ответить на вопрос о том, кто заполняет подраздел 1.3 ЕФС-1: 

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Что еще важно знать по подразделу 1.3 ЕФС-1: 

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Коммерческим компаниям и ИП вникать в особенности оформления подраздела 1.3 раздела 1 ЕФС-1 не нужно, так как сдавать они его не обязаны.

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Образец с подсказками

Перед тем как начать заполнение раздела 1.3 ЕФС-1, остановимся кратко на двух других обязательных элементах отчетной формы — титульном листе и подразделе 1 раздела 1:

  • Титульный лист и подраздел 1.

Наличие в составе ЕФС-1 подраздела 1.3 требует проставления дополнительных кодов на титульном листе. Расскажем детальнее о заполнении «специфических» полей: 

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Подраздел 1 раздела 1 заполняется по общим для всех работодателей правилам и содержит стандартный набор персонифицированных данных о застрахованном лице: 

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  • Подраздел 1.3.

Заполнение подраздела начинается с указания общей информации, включающей номер отчетного месяца и тип сведений, а также проставления кодовых значений, характеризующих отчитывающееся лицо

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В основной части таблицы следует разместить фактические сведения об условиях занятости и зарплате.

Для заполнения табличной части подраздела потребуются разнообразные данные, большую часть которых нужно указывать в виде специальных кодов

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Как выглядит заполненный отчет, смотрите в образце. Вы можете скачать его по ссылке:

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Рекомендации от Минтруда

Заполнение ЕФС-1 вызывает много вопросов у бухгалтеров отчитывающихся организаций. Помочь разобраться в отдельных нюансах оформления отчета помогают специалисты Минтруда.

Расскажем кратко суть их разъяснений

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Итоги

Подраздел 1.3 ЕФС-1 содержит информацию о зарплате бюджетников, работающих в отдельных сферах деятельности — по перечню Минтруда. Для заполнения отчета применяются разнообразные кодыиз специальных классификаторов, приведенных в постановлении № 245п

Коммерческие компании и ИП этот подраздел не сдают.

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