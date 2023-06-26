Вебинары для бухгалтеров

Важные мероприятия для бухгалтера, директора и финансиста с 27 по 30 июня. Не пропустите!

Подготовили обзор мероприятий на текущую неделю – вебинаров, семинаров, курсов. Записывайтесь!

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Важные мероприятия для бухгалтера, директора и финансиста с 27 по 30 июня. Не пропустите!
Иллюстрация: Karl Gerber/pexels

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27 июня Финансовый директор; Финансовый аналитик; Эксперт или руководитель транснациональной компании. CPA

Формат: онлайн

Стоимость: 35 000 рублей

Тезисы мероприятия:

За последние 5 лет вырос спрос на специалистов, чьи знания, умения и навыки соответствуют международным требованиям по профессиональной квалификации, и прежде всего, на специалистов, имеющих качественные знания по МСФО, управленческому учету, финансовому менеджменту и т. д.

Именно такой уровень квалификации финансовых специалистов обеспечивает программа сертификации CPA.

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27 июня Управленческий учет; Финанcовый учет; Финансовый менеджмент; Налоги; Право; Финансовый английский; SAP/ERP; 1C ERP

Формат: онлайн или очно

Стоимость: 35 000 рублей

Тезисы мероприятия:

В рамках курса изучаются основные методологии калькуляции себестоимости затрат, бюджетирования и оценки долгосрочных инвестиционных проектов. В рамках данного курса кандидаты научатся подготавливать информационную базу для принятия стратегического и операционного управленческого решения.

Практическая направленность курса поможет специалистам принимать обоснованные управленческие решения и применять профессиональное суждение в компании любой отрасли и любого масштаба.

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27 июня Финансовый директор. Финансовый анализ и диагностика бизнеса. EBITDA, NOPAT, EVA, ROE, ROA

Формат: очно

Стоимость: 55 000 рублей

Тезисы мероприятия:

  • Финансовый анализ и диагностика бизнеса.

  • Практическое Бюджетирование.

  • Выбор оптимальной формы финансирования.

  • Дивидендная политика компании.

  • Управление оборотным капиталом компании.

  • Практический расчет оценки стоимости компании доходным методом.

  • Анализ инвестиционных проектов.

  • Риск-менеджмент. Управление финансовыми рисками компании.

  • Антикризисное управление.

  • Особенности работы с предприятиями, зарегистрированными в оффшорных зонах.

  • Управленческий учет в отдельной компании.

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27 июня Застройщики по ДДУ: новое 2023. Практикум по налогообложению

Время: с 9:00 до 14:00

Формат: онлайн

Стоимость: 11 900 рублей

Тезисы мероприятия:

  • НДС у застройщиков по ДДУ - начисление и вычеты.

  • Налог на прибыль (УСН) у застройщика.

  • Имущественные налоги у застройщика.

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28 июня СPA: Важные изменения в налоговом законодательстве 2023

Формат: онлайн, очно, в записи

Стоимость: 15 000 рублей

Тезисы мероприятия:

  • Единый налоговый платеж в 2023 г. Изменения НК. Оплата ЕНП налоговыми агентами.

  • Объединение фондов. Страховые взносы в 2023 г.

  • Влияние новых ФСБУ на налоговый учет. ФСБУ 25/2018.

  • Влияние новых ФСБУ на налоговый учет. ФСБУ 06/2020, ФСБУ 26/2020.

  • Влияние новых ФСБУ на налоговый учет. ФСБУ 05//2019. Новое ФСБУ 14/2022.

  • Проекты новых ФСБУ «Инвентаризация», «Бухгалтерская, финансовая отчетность». Обесценение активов и справедливая стоимость в новых ФСБУ.

  • Важные изменения налогового законодательства в 2022 г.: Налог на прибыль, имущественные налоги, НДС, УСН. Обзор практики по ст.54.1 НК, судебных решений по налоговым спорам.

  • Новое в налоговом администрировании в 2023 г. Организация внутреннего контроля для минимизации налоговых рисков. Анализ достаточности (по комплектности и содержанию) локальных нормативных документов, необходимых для организации и ведения бухгалтерского и налогового учета.

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28 июня Гособоронзаказ. Раздельный учет ГОЗ: практические вопросы, новые требования, сложные вопросы

Время: с 10:00 до 17:00

Формат: онлайн

Стоимость: 10 800 рублей

Тезисы мероприятия:

  • Основные направления государственного контроля (надзора) в сфере гособоронзаказа (ГОЗ).

  • Организация ведения раздельного учёта при выполнении госконтрактов.

  • Учётная политика организации: регламентация ведения раздельного учёта.

  • Банковское сопровождение при выполнении ГОЗ.

  • Особенности составления отчёта об исполнении ГОЗ. Постановление Правительства РФ от 04.05.2018 № 543.

  • Порядок казначейского сопровождения в сфере ГОЗ. Контроль за движением денежных средств по лицевому счёту.

  • Особенности составления отчётности при казначейском сопровождении.

  • Ответы на вопросы, практические рекомендации.

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28 июня Строительство: все изменения 2023 г. Бухгалтерская и налоговая отчетность застройщиков и подрядчиков

Время: с 10:00 до 17:00

Формат: офлайн

Стоимость: 35 000 рублей

Тезисы мероприятия:

  • На каких счетах вести учет стройки?

  • Как отразить затраты на строительство в балансе?

  • Нужно ли показывать в бухучете целевые средства на счете 86?

  • Как считать экономию: по дому в целом или отдельно по каждой квартире?

  • За счет каких средств оплачивать расходы на рекламу, кредиты и зарплату?

  • Можно ли включить в стоимость строительства сети и обременения?

  • Как согласно ПБУ 2/2008 застройщику получить прибыль и выдать дивиденды?

  • Что изменилось в учете и налогообложении строительных организаций в 2023 г.?

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29 июня Командировочные и представительские расходы. Новые требования к документированию, в соответствии с ФСБУ 27/2021 «Документы и документооборот в бухгалтерском учете»

Время: с 10:00 до 17:00

Формат: онлайн

Стоимость: 8 500 рублей

Тезисы мероприятия:

  • Порядок направления работников в служебные командировки.

  • Учет и налогообложение командировочных расходов.

  • Порядок документального оформления командировок.

  • Арбитражная практика.

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29 июня 1C-ЭДО: возможности работы и практика использования МЧД

Время: с 11:00 до 12:00

Формат: онлайн

Стоимость: бесплатно

Тезисы мероприятия:

  • Как подписывать документы до 1 сентября 2023.

  • Как начать работу с МЧД.

  • Способы оформления МЧД, оформление МЧД в 1С.

  • Регистрация сертификата физического лица и МЧД у оператора ЭДО.

  • Список МЧД в программе.

  • Передача доверенности (МЧД) контрагенту.

  • Работа с исходящими документами с МЧД.

  • Обработка входящих документов с МЧД.

  • Загрузка МЧД в программу 1С.

  • Отзыв машиночитаемой доверенности.

  • Ответы на вопросы слушателей.

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30 июня Учет аренды: анализ ошибок. Развиваем мышление

Время: с 09:00 до 14:00

Формат: онлайн

Стоимость: 15 900 рублей

Тезисы мероприятия:

Вебинар-практикум посвящен бухгалтерскому учету и налогообложению по договорам аренды. Рассчитан на хорошее знание базовых правил и наличие опыта применения ФСБУ 25/2018.

Цель – перейти на более продвинутый, профессиональный уровень ведения бухгалтерского учета, научиться читать и применять МСФО по нужным вопросам.

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30 июня CPA- самые востребованные финансисты в бизнесе : «Финансовый учет и отчетность-1» по МСФО

Время: с 10:00 до 16:00

Формат: онлайн, очно, в записи

Стоимость: 35 000 рублей

Тезисы мероприятия:

  • Концептуальные основы подготовки и составления финансовой отчетности Элементы финансовой отчетности, качественные характеристики.

  • Новая модель признания выручки, договора с покупателями. Дисконтированное движение денежных средств.Денежные средства и их эквиваленты.

  • Дебиторская задолженность Запасы. Дисконтирование. Практика решения задач.

  • Основные средства. Нематериальные активы. Учет запасов. Краткосрочные и долгосрочные обязательства. Учет аренды. Иностранная валюта. Акционерный капитал. Учет налога на прибыль. Практика решения задач.

  • Финансовые инструменты. Оценочные обязательства, условные события и события после даты баланса. Исправление ошибок. Отчеты о движении денежных средств. Выручка по договорам с покупателями. Практика решения задач.

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