Важные мероприятия для бухгалтера, директора и финансиста с 27 по 30 июня. Не пропустите!

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27 июня Финансовый директор; Финансовый аналитик; Эксперт или руководитель транснациональной компании. CPA
Формат: онлайн
Стоимость: 35 000 рублей
Тезисы мероприятия:
За последние 5 лет вырос спрос на специалистов, чьи знания, умения и навыки соответствуют международным требованиям по профессиональной квалификации, и прежде всего, на специалистов, имеющих качественные знания по МСФО, управленческому учету, финансовому менеджменту и т. д.
Именно такой уровень квалификации финансовых специалистов обеспечивает программа сертификации CPA.
27 июня Управленческий учет; Финанcовый учет; Финансовый менеджмент; Налоги; Право; Финансовый английский; SAP/ERP; 1C ERP
Формат: онлайн или очно
Стоимость: 35 000 рублей
Тезисы мероприятия:
В рамках курса изучаются основные методологии калькуляции себестоимости затрат, бюджетирования и оценки долгосрочных инвестиционных проектов. В рамках данного курса кандидаты научатся подготавливать информационную базу для принятия стратегического и операционного управленческого решения.
Практическая направленность курса поможет специалистам принимать обоснованные управленческие решения и применять профессиональное суждение в компании любой отрасли и любого масштаба.
27 июня Финансовый директор. Финансовый анализ и диагностика бизнеса. EBITDA, NOPAT, EVA, ROE, ROA
Формат: очно
Стоимость: 55 000 рублей
Тезисы мероприятия:
Финансовый анализ и диагностика бизнеса.
Практическое Бюджетирование.
Выбор оптимальной формы финансирования.
Дивидендная политика компании.
Управление оборотным капиталом компании.
Практический расчет оценки стоимости компании доходным методом.
Анализ инвестиционных проектов.
Риск-менеджмент. Управление финансовыми рисками компании.
Антикризисное управление.
Особенности работы с предприятиями, зарегистрированными в оффшорных зонах.
Управленческий учет в отдельной компании.
27 июня Застройщики по ДДУ: новое 2023. Практикум по налогообложению
Время: с 9:00 до 14:00
Формат: онлайн
Стоимость: 11 900 рублей
Тезисы мероприятия:
НДС у застройщиков по ДДУ - начисление и вычеты.
Налог на прибыль (УСН) у застройщика.
Имущественные налоги у застройщика.
28 июня СPA: Важные изменения в налоговом законодательстве 2023
Формат: онлайн, очно, в записи
Стоимость: 15 000 рублей
Тезисы мероприятия:
Единый налоговый платеж в 2023 г. Изменения НК. Оплата ЕНП налоговыми агентами.
Объединение фондов. Страховые взносы в 2023 г.
Влияние новых ФСБУ на налоговый учет. ФСБУ 25/2018.
Влияние новых ФСБУ на налоговый учет. ФСБУ 06/2020, ФСБУ 26/2020.
Влияние новых ФСБУ на налоговый учет. ФСБУ 05//2019. Новое ФСБУ 14/2022.
Проекты новых ФСБУ «Инвентаризация», «Бухгалтерская, финансовая отчетность». Обесценение активов и справедливая стоимость в новых ФСБУ.
Важные изменения налогового законодательства в 2022 г.: Налог на прибыль, имущественные налоги, НДС, УСН. Обзор практики по ст.54.1 НК, судебных решений по налоговым спорам.
Новое в налоговом администрировании в 2023 г. Организация внутреннего контроля для минимизации налоговых рисков. Анализ достаточности (по комплектности и содержанию) локальных нормативных документов, необходимых для организации и ведения бухгалтерского и налогового учета.
28 июня Гособоронзаказ. Раздельный учет ГОЗ: практические вопросы, новые требования, сложные вопросы
Время: с 10:00 до 17:00
Формат: онлайн
Стоимость: 10 800 рублей
Тезисы мероприятия:
Основные направления государственного контроля (надзора) в сфере гособоронзаказа (ГОЗ).
Организация ведения раздельного учёта при выполнении госконтрактов.
Учётная политика организации: регламентация ведения раздельного учёта.
Банковское сопровождение при выполнении ГОЗ.
Особенности составления отчёта об исполнении ГОЗ. Постановление Правительства РФ от 04.05.2018 № 543.
Порядок казначейского сопровождения в сфере ГОЗ. Контроль за движением денежных средств по лицевому счёту.
Особенности составления отчётности при казначейском сопровождении.
Ответы на вопросы, практические рекомендации.
28 июня Строительство: все изменения 2023 г. Бухгалтерская и налоговая отчетность застройщиков и подрядчиков
Время: с 10:00 до 17:00
Формат: офлайн
Стоимость: 35 000 рублей
Тезисы мероприятия:
На каких счетах вести учет стройки?
Как отразить затраты на строительство в балансе?
Нужно ли показывать в бухучете целевые средства на счете 86?
Как считать экономию: по дому в целом или отдельно по каждой квартире?
За счет каких средств оплачивать расходы на рекламу, кредиты и зарплату?
Можно ли включить в стоимость строительства сети и обременения?
Как согласно ПБУ 2/2008 застройщику получить прибыль и выдать дивиденды?
Что изменилось в учете и налогообложении строительных организаций в 2023 г.?
29 июня Командировочные и представительские расходы. Новые требования к документированию, в соответствии с ФСБУ 27/2021 «Документы и документооборот в бухгалтерском учете»
Время: с 10:00 до 17:00
Формат: онлайн
Стоимость: 8 500 рублей
Тезисы мероприятия:
Порядок направления работников в служебные командировки.
Учет и налогообложение командировочных расходов.
Порядок документального оформления командировок.
Арбитражная практика.
29 июня 1C-ЭДО: возможности работы и практика использования МЧД
Время: с 11:00 до 12:00
Формат: онлайн
Стоимость: бесплатно
Тезисы мероприятия:
Как подписывать документы до 1 сентября 2023.
Как начать работу с МЧД.
Способы оформления МЧД, оформление МЧД в 1С.
Регистрация сертификата физического лица и МЧД у оператора ЭДО.
Список МЧД в программе.
Передача доверенности (МЧД) контрагенту.
Работа с исходящими документами с МЧД.
Обработка входящих документов с МЧД.
Загрузка МЧД в программу 1С.
Отзыв машиночитаемой доверенности.
Ответы на вопросы слушателей.
30 июня Учет аренды: анализ ошибок. Развиваем мышление
Время: с 09:00 до 14:00
Формат: онлайн
Стоимость: 15 900 рублей
Тезисы мероприятия:
Вебинар-практикум посвящен бухгалтерскому учету и налогообложению по договорам аренды. Рассчитан на хорошее знание базовых правил и наличие опыта применения ФСБУ 25/2018.
Цель – перейти на более продвинутый, профессиональный уровень ведения бухгалтерского учета, научиться читать и применять МСФО по нужным вопросам.
30 июня CPA- самые востребованные финансисты в бизнесе : «Финансовый учет и отчетность-1» по МСФО
Время: с 10:00 до 16:00
Формат: онлайн, очно, в записи
Стоимость: 35 000 рублей
Тезисы мероприятия:
Концептуальные основы подготовки и составления финансовой отчетности Элементы финансовой отчетности, качественные характеристики.
Новая модель признания выручки, договора с покупателями. Дисконтированное движение денежных средств.Денежные средства и их эквиваленты.
Дебиторская задолженность Запасы. Дисконтирование. Практика решения задач.
Основные средства. Нематериальные активы. Учет запасов. Краткосрочные и долгосрочные обязательства. Учет аренды. Иностранная валюта. Акционерный капитал. Учет налога на прибыль. Практика решения задач.
Финансовые инструменты. Оценочные обязательства, условные события и события после даты баланса. Исправление ошибок. Отчеты о движении денежных средств. Выручка по договорам с покупателями. Практика решения задач.
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