Как теперь назначаются субсидии на оплату коммунальных услуг: что изменилось в правилах

Что касается конкретных правил назначения этих субсидий, то за последнее время они претерпели ряд значительных изменений (постановление Правительства от 24 марта 2023 г. № 444).

Представлю их краткий обзор.

Доход гражданина, который обратился за субсидией, а также суммарный доход членов его семьи, теперь определяется также за 6-месячный период, но не как раньше — за 6 месяцев до месяца подачи заявления — а за 6 месяцев, которые предшествуют месяцу перед месяцем подачи заявления.

Так, по новым правилам, если заявление на получение субсидии поступило в отделение соцзащиты в июне 2023 года, доходы заявителя и членов его семьи будут учитываться за период с ноября 2022 г. по апрель 2023 г.

Регионам предоставили возможность дифференцировать максимально допустимую долю расходов граждан на оплату ЖКУ на своей территории, с учетом критериев, которые должен утвердить Минстрой.

По старым правилам применялся лишь единый федеральный максимум такой доли (22%), а регионам предоставлялось право снизить ее в зависимости от возможностей своего бюджета.

Только на деле, по оценке Минстроя, в 58 субъектах РФ действует максимальная доля в 22%, в 24 субъектах — от 15 до 21%, и лишь в 3 субъектах она менее 15% (из Пояснительной записки к проекту закона № 1227899-7).

Изменится ли эта ситуация в лучшую сторону для граждан, покажет время: пока Минстрой еще не утвердил методику дифференциации максимально допустимой доли на оплату ЖКУ для права на субсидию.

Субсидию, как и прежде, назначают на 6 месяцев — после чего, при необходимости ее продления, заявителю нужно снова обращаться в отделение соцзащиты с документами.

Но в ряде случаев ее выплату могут прекратить досрочно. В частности, раньше начисление субсидии приостанавливалось, если заявитель не оплачивал долг по текущим платежам за ЖКУ в течение 2 месяцев или не выполнял условия заключенного соглашения по погашению задолженности.

Теперь, по новым правилам, единственным основанием для снятия субсидии в связи с задолженностью по оплате ЖКУ является наличие вынесенного в отношении ее получателя решения суда о взыскании долга по оплате ЖКУ за период не более, чем 3 последних года.

Выплата субсидии прекращается со следующего месяца после того, как отделение соцзащиты получит сведения о судебном взыскании долга (через специальную информационную систему).

Это изменение в правилах связано с внесением соответствующих поправок в ст. 159 ЖК, согласно которым субсидии не предоставляются гражданам, у которых подтверждено наличие задолженности по оплате ЖКУ вступившим в законную силу решением суда.