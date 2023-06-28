Аренда

Как составить дополнительное соглашение о расторжении договора аренды

Соглашение о расторжении договора аренды составляется в том случае, если срок действия договора еще не истек, но исполнять обязательства стороны по каким-то причинам не могут или не хотят. В статье расскажем, как подготовить такое соглашение и приведем примерный образец его заполнения.

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Как составить дополнительное соглашение о расторжении договора аренды
Иллюстрация: atlascompany/freepik

Составляем дополнительное соглашение о расторжении договора аренды

При расторжении договора аренды важно правильно составить дополнительное соглашение.

Ошибки в документе приведут к проблемам — вплоть до признания его недействительным.

Условно соглашение можно разделить на 4 части:

  • Преамбула.

  • Предмет.

  • Дополнительные условия.

  • Прочие условия.

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Преамбула и предмет договора

В преамбуле указывают:

  • наименование документа — «Соглашение о расторжении договора аренды», его номер, если нумеруется;

  • сведения о договоре аренды — номер и дата заключения;

  • дата и место (название населенного пункта) составления соглашения;

  • сведения об арендаторе и арендодателе:

    • Ф.И.О. предпринимателя или наименование организации, ОГРН, ИНН, адрес местонахождения;

    • Ф.И.О. физического лица, которое заключает договор от имени организации (либо руководитель, либо представитель); реквизиты приказа о назначении директора (если подписывает он); реквизиты доверенности (если подписывает представитель);

    • если одной из сторон соглашения является физическое лицо, то нужно указать его Ф.И.О., паспортные данные.

Далее указывается предмет соглашения — расторжение договора аренды по соглашению сторон.

Дополнительные и прочие условия

Эта часть должна содержать полное описание того, на каких условиях расторгается основной договор.

В ней стоит указать:

  • Дату прекращения обязательств — в этот момент имущество возвращается арендодателю и перестают начисляться арендные платежи.

  • Порядок составления и подписания акта возврата имущества.

  • Если снятие обременения подлежит государственной регистрации (она обязательна, когда основной договор был зарегистрирован в Росреестре), нужно указать сторону договора, которая будет подавать документы на регистрацию и платить госпошлину. При этом эти обязательства можно разделить — например, платить будет арендатор, а оформлять документы арендодатель.

  • Прочие условия. Здесь нужно указать, в скольких экземплярах составлено дополнительное соглашение, а также обозначить все реквизиты его сторон — те же, что были указаны в основном договоре аренды.

Обратите внимание! Если договор аренды заключался нотариально, то и соглашение о его расторжении подлежит нотариальному удостоверению.

Итоги

Итак, дополнительное соглашение о расторжении договора аренды составляется в той же форме, что и основной договор. В нем нужно указать предмет соглашения, дату, с которой оно начинает действовать, и порядок передачи арендуемого имущества от одной стороны к другой. 

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