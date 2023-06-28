Как составить дополнительное соглашение о расторжении договора аренды

Составляем дополнительное соглашение о расторжении договора аренды
При расторжении договора аренды важно правильно составить дополнительное соглашение.
Ошибки в документе приведут к проблемам — вплоть до признания его недействительным.
Условно соглашение можно разделить на 4 части:
Преамбула.
Предмет.
Дополнительные условия.
Прочие условия.
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Преамбула и предмет договора
В преамбуле указывают:
наименование документа — «Соглашение о расторжении договора аренды», его номер, если нумеруется;
сведения о договоре аренды — номер и дата заключения;
дата и место (название населенного пункта) составления соглашения;
сведения об арендаторе и арендодателе:
Ф.И.О. предпринимателя или наименование организации, ОГРН, ИНН, адрес местонахождения;
Ф.И.О. физического лица, которое заключает договор от имени организации (либо руководитель, либо представитель); реквизиты приказа о назначении директора (если подписывает он); реквизиты доверенности (если подписывает представитель);
если одной из сторон соглашения является физическое лицо, то нужно указать его Ф.И.О., паспортные данные.
Далее указывается предмет соглашения — расторжение договора аренды по соглашению сторон.
Дополнительные и прочие условия
Эта часть должна содержать полное описание того, на каких условиях расторгается основной договор.
В ней стоит указать:
Дату прекращения обязательств — в этот момент имущество возвращается арендодателю и перестают начисляться арендные платежи.
Порядок составления и подписания акта возврата имущества.
Если снятие обременения подлежит государственной регистрации (она обязательна, когда основной договор был зарегистрирован в Росреестре), нужно указать сторону договора, которая будет подавать документы на регистрацию и платить госпошлину. При этом эти обязательства можно разделить — например, платить будет арендатор, а оформлять документы арендодатель.
Прочие условия. Здесь нужно указать, в скольких экземплярах составлено дополнительное соглашение, а также обозначить все реквизиты его сторон — те же, что были указаны в основном договоре аренды.
Обратите внимание! Если договор аренды заключался нотариально, то и соглашение о его расторжении подлежит нотариальному удостоверению.
Итоги
Итак, дополнительное соглашение о расторжении договора аренды составляется в той же форме, что и основной договор. В нем нужно указать предмет соглашения, дату, с которой оно начинает действовать, и порядок передачи арендуемого имущества от одной стороны к другой.