Стейблкоины: что это такое и как они связаны с долларом

Что такое стейблкоин и каковы его принципы работы

Стейблкоин (от англ. stable coin — «стабильная монета») — это разновидность криптовалюты.

В отличие от обычной криптовалюты, курс стейблкоинов привязан к стоимости базового актива: это может быть курс реальной валюты (например, доллара или юаня), криптовалюты (например, биткоина), стоимость товара (например, фьючерса на нефть) или ценной бумаги (акции определенной компании).

Стейблкоины менее волатильны, чем другие криптовалюты, за счет привязки к фиатным деньгам или другим активам. Поэтому конъюнктура криптовалютного рынка, а также другие факторы, влияющие на индустрию, в меньшей степени отражаются на котировках стейблкоинов.

Тем не менее стейблкоины, как и все криптовалюты, — это инструмент с высоким риском полной потери денежных средств.

Отличия стейблкоинов от других криптовалют

Принципиальное отличие стейблкоина от обычной криптовалюты заключается в источнике выпуска.

Традиционно эмиссия криптовалюты осуществляется с помощью децентрализованной системы алгоритмов, ее может осуществлять любое лицо, выполняющее условия выпуска.

Эмиссия стейблкоинов происходит иначе: они выпускаются определенной организацией. Выпуск осуществляется на существующем блокчейне (например, Ethereum).

Сооснователь платформы Encry Foundation Роман Некрасов уточняет, что многие криптовалюты были частично добыты до начала запуска их блокчейна в публичный доступ.

«Но для поддержания их работы все равно нужны узлы или валидаторы, которые и делают эти криптовалюты достаточно децентрализованными», — замечает он.

У стейблкоинов и обычных криптовалют есть и другие отличия: эмитенты стейблкоинов, например, раскрывают информацию по обеспечению выпущенных «монет».

Какие виды стейблкоинов бывают

Все стейблкоины можно классифицировать следующим образом:

1. По обеспечению

Стейблкоины, обеспеченные реальными (фиатными) валютами.

Такие стейблкоины, как правило, наименее волатильны. Чаще всего они привязаны к курсу доллара США. Такие стейблкоины выпускаются государством (то есть это цифровые валюты центральных банков, CBDC) или частными компаниями.

Например, курс самого популярного стейблкоина — Tether (USDT) — привязан к доллару США в пропорции 1:1. Курс этого токена всегда равен 1 доллару. Ценность USDT обеспечивает эмитент — компания Tether, у которой есть резервы для обеспечения каждого стейблкоина.

Стейблкоин Euro Coin (EUROC) имеет обеспечение в виде евро.

Стейблкоины, обеспеченные криптовалютой.

Курс таких монет привязан к курсу криптовалют, чаще всего к популярным, например, биткоину или Ethereum.

Такие «монеты» более волатильны, но позволяют хеджировать риски, связанные с использованием фиатной валюты, отмечает Некрасов.

Стейблкоин Wrapped Bitcoin (WBTC) обеспечен биткоином по курсу 1:1, а стейблкоин DAI — криптовалютой Ethereum (при этом он не отражает курс Ethereum, а использует займы в этой криптовалюте для поддержания курса 1:1 к доллару).

Стейблкоины, обеспеченные товарами (драгоценными металлами, нефтью и другими сырьевыми товарами).

Такие токены являются цифровым аналогом товаров.

Динамика их стоимости и волатильность зависят от вида обеспечения: например, цена золота менее волатильна, чем цена нефти, особенно в среднесрочном и долгосрочном периоде.

Спрос на такие токены невысокий, но, например, стейблкоин с привязкой к золоту позволяет инвестировать в этот драгметалл тем инвесторам, у которых нет возможности купить слиток, отмечает Некрасов.

Например, стейблкоин Tether Gold (XAUT) обеспечен золотом. Его владелец может заказать доставку металла соответствующей массы или конвертировать его стоимость в реальную валюту.

Стейблкоин Petro, выпущенный правительством Венесуэлы, обеспечен нефтью.

Стейблкоины, которые регулируются алгоритмически.

Алгоритмические стейблкоины не имеют резервов для обеспечения.

Привязка их курса к базовому активу обеспечивается выпуском и погашением связанной криптовалюты.

Такие токены считаются самыми рискованными стейблкоинами для покупки.

Некрасов отмечает, что за счет повышенного риска алгоритмические стейблкоины «теоретически дают больше возможностей для получения прибыли».

Например, стейблкоин Frax (FRAX) привязан к доллару через алгоритм с сервисным токеном Frax Share (FXS), а стейблкоин TerraUSD (UST) увязан с криптовалютой LUNA.

2. По системе управления

Централизованные стейблкоины.

Централизованные стейблкоины выпускаются и полностью управляются организациями-эмитентами.

Как правило, эмитенты предлагают стейблкоины с привязкой к фиатной валюте — доллару, евро и так далее.

Рынок централизованных стейблкоинов представляют компании Tether (стейблкоин USDT), Circle (USD Coin, USDC) и Binance (BUSD).

По словам сооснователя экосистемы MarsDAO Владислава Утушкина, плюсами централизованных стейблкоинов являются высокая ликвидность и доступность для работы в различных протоколах, минусами — непрозрачная обеспеченность и блокирование адресов.

«Ключевым минусом является функция AddedBlacklist в смарт-контракте данных стейблкоинов, которая может заблокировать средства на любом адресе», — поясняет он.

Децентрализованные залоговые стейблкоины.

Курс децентрализованных залоговых монет поддерживается за счет наиболее значимых и ликвидных криптовалют — биткоина, Ethereum, Binance Coin (BNB), которые размещены в смарт-контракте в виде залога.

Плюсом таких стейблкоинов, по словам Утушкина, является децентрализация, минусом — высокая конкуренция со стороны других стейблкоинов и сложность выпуска новых токенов.

Популярные децентрализованные залоговые стейблкоины — Dai (DAI) и Magic Internet Money (MIM).

Децентрализованные алгоритмические стейблкоины.

Децентрализованные алгоритмические стейблкоины регулируют курс с помощью алгоритма. В качестве залога используется только один криптоактив.

Популярные децентрализованные алгоритмические стейблкоины — Frax (FRAX) и TerraUSD (UST) (до его краха в мае 2022 года).

Плюсом таких стейблкоинов, по словам Утушкина, также является децентрализация, их минусы — необеспеченность высоколиквидными криптовалютами и новая, не прошедшая проверку временем, технология.

Самые популярные стейблкоины

Самый популярный и крупнейший по капитализации стейблкоин — Tether (USDT).

По данным CoinMarketCap, на 23 июня его капитализация составляет 83,2 млрд долларов. Суточный объем торгов USDT почти на 30% превосходит суточный объем торгов биткоином.

«Монета» представлена в нескольких стандартах, из которых самые популярные — TRC-20 (в сети блокчейна Tron) и ERC-20 (в блокчейне Ethereum), поясняет Некрасов.

На втором месте по популярности — стейблкоин USD Coin (USDC) с капитализацией 28,5 млрд долларов.

В общей сложности на долю USDT и USDC приходятся почти 2/3 рынка стейблкоинов.

По словам Некрасова, их популярность связана с тем, что эти стейблкоины выступают аналогом американского доллара на криптобиржах. Если инвестору нужно выйти из какой-либо криптовалюты, зафиксировать прибыль или убыток, он, скорее всего, воспользуется привязанными к курсу доллара стейблкоинами.

В топ-5 популярных стейблкоинов также входят Dai (DAI) c капитализацией 4,7 млрд долларов, Binance USD (BUSD) — 4,3 млрд долларов и TrueUSD (TUSD) — 3,1 млрд долларов.

Утушкин отмечает, что далее, по данным CoinMarketCap, следуют Pax Dollar (USDP), USDD, Gemini Dollar (GUSD), Frax (FRAX) и USDJ.

Именно эти «монеты» преимущественно используются для взаиморасчетов и хранятся в качестве резервов.

Преимущества и недостатки стейблкоинов

У стейблкоинов есть как преимущества, так и недостатки.

Преимущества

Больший объем эмиссии.

Организатор выпуска стейблкоина может выпустить любое количество токенов, под которое у него есть обеспечение. Этим стейблкоины отличаются от обычных криптовалют, объем эмиссии которых, как правило, установлен заранее и ограничен.

Устойчивость к манипуляциям с курсом.

Курс стейблкоинов подвержен спекулятивному воздействию ровно в той же степени, что и цена на базовый актив.

Схема искусственного повышения курса криптовалюты с последующим ценовым обвалом (Pump & Dump) в случае стейблкоинов работает плохо.

Возможность инвестировать в различные активы.

Приобретая стейблкоины, инвестор может диверсифицировать вложения, приобретая «монеты» с привязкой к различным базовым активам.

Недостатки

Возможность манипуляции со стороны выпускающей компании.

Стейблкоины выпускает и обеспечивает активами определенная компания, с ее стороны теоретически существует вероятность манипуляций и мошеннических действий.

Еще одной особенностью стейблкоинов является относительно низкая волатильность. Эта характеристика может быть как преимуществом, так и недостатком «монеты».

Низкая волатильность позволяет сохранить средства инвесторов.

Для чего используются стейблкоины

Стейблкоины позволяют совершать быстрые и дешевые трансграничные переводы. Они также дают возможность осуществлять периодические выплаты.

Такие токены также могут быть инструментом долгосрочного сбережения средств.

В странах с валютными ограничениями стейблкоины позволяют вложиться в доллар США и тем самым защититься от инфляции местной валюты.

Стейблкоины также интересны трейдерам и инвесторам, которые активно участвуют в торгах или внебиржевых сделках.

Чем стейблкоины интересны для инвесторов

Инвесторы могут использовать стейблкоины для хеджирования позиций.

«Например, в период повышенной волатильности рынка, чтобы спасти сбережения в классических криптовалютах, многие переводят их в «стабильные монеты», — отмечает сооснователь системы 0xprocessing Никита Вассёв.

Также стейблкоины можно использовать для формирования низкорискованных криптопортфелей.

Некоторые криптовалютные фонды принимают криптовалюты, в том числе и стейблкоины, для стейкинга.

Стейблкоины, как и другие криптовалюты, можно приобрести на криптобиржах.

Риски, связанные с использованием стейблкоинов

По мнению экспертов, основная проблема стейблкоинов — отсутствие уверенности в эмитентах, что ставит под сомнение устойчивость криптовалют. В случае отсутствия обеспечения стейблкоина со стороны эмитента токен будет отвязан от базового актива.

Еще один риск — возможные вопросы к «стабильным монетам» со стороны регуляторов.

«Так, Комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC) усмотрела в стейблкоине Binance признаки ценной бумаги. В результате на фоне давления регулятора эмитент токена — компания Paxos — приняла решение об остановке выпуска «монеты», — поясняет Вассёв.

Некрасов отмечает, что регуляторная неопределенность не позволяет хранить в стейблкоинах большие объемы средств. К тому же есть сложности с тем, чтобы перевести средства из стейблкоинов в фиатные валюты.

«В каждой стране свои правила и быстро обменять даже 10 тыс. USDT не всегда легко, особенно если речь про страны ЕС», – говорит эксперт.

Регуляторные и юридические аспекты стейблкоинов

Универсального регулирования стейблкоинов в настоящее время нет, в каждой юрисдикции свои нюансы и законодательство.

Вассёв отмечает, что в большинстве юрисдикций нет четко прописанной правовой базы для «стабильных монет».

Некоторые эмитенты «стабильных монет», включая Paxos и Circle, сотрудничают с регуляторами. Последние отвечают за подтверждение резервов, которые обеспечивают выпуск стейблкоинов компаниями.

По мнению Некрасова, сейчас наблюдается общемировой тренд на ужесточение требований к эмитентам стейблкоинов (особенно после краха стейблкоина UST и криптовалюты Luna). Особенно это касается раскрытия финансовой информации и обеспечения банковскими депозитами всей эмиссии.

«Централизованная природа стейблкоинов делает их уязвимыми к регуляторному давлению. В случае, если контролирующие органы захотят прекратить проект, у них будут для этого необходимые рычаги», – заключает Вассёв.