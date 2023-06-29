Счет 90 в бухгалтерском учете: субсчета и проводки

К моменту закрытия отчетного периода все суммы по субсчетам должны быть сформированы.

Учтите, что субсчета, которые заложены в план счетов Минфина, — это лишь возможные варианты, которые использовать необязательно. Компания вправе разработать собственную систему субсчетов.

Субсчета вы отражаете в рабочем плане счетов, он часть вашей учетной политики. Вносить в него изменения в течение года нельзя, это исказит учет.

Поэтому менять наименования текущих субсчетов и убирать ненужные можно только раз в год. Обычно компании занимаются обновлением рабочего плана в декабре—январе, когда вносят изменения в учетную политику.

Кредитовое сальдо на субсчете «Выручка» счета 90 копится в течение всего года. К поступлениям от продажи за январь прибавляется выручка за февраль, потом за март и так далее. В итоге к 31 декабря на этом субсчете собирается общая сумма выручки за весь год.

То же самое с субсчетом «Себестоимость продаж». Дебетовое сальдо по этому субсчету показывает себестоимость всей продукции, проданной компанией в течение года.

Все эти цифры, подсчитанные именно нарастающим итогом с начала года, нужны для составления бухгалтерской отчетности.

Именно поэтому в течение года ни один субсчет счета 90 «Продажи» не обнуляется.