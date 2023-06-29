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Счет 90 в бухгалтерском учете: субсчета и проводки

Счет 90 в бухгалтерском учете позволяет определить бухгалтеру в конце каждого отчетного периода  размер прибыли или убытка от основного бизнеса. По дебету счета учитывают затраты, а по кредиту — доходы. Расскажем, какую аналитику открывают к счету 90, как делают проводки и закрывают счет.

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Счет 90 в бухгалтерском учете: субсчета и проводки
Иллюстрация: Вера Ревина/Клерк.ру

Счет 90 Продажи

Счет 90 «Продажи» используют для обобщения информации о доходах и расходах, связанных с обычными видами деятельности организации, а также для определения финансового результата по ним.

На этом счете отражаются, в частности, выручка и себестоимость продаж по товарам, работам, услугам.

Выручкой являются доходы от обычных видов деятельности, к которым относятся продажа продукции и товаров, выполнение работ, оказание услуг. Именно доходы, а не поступление денег.

Выручка возникает в бухучете в момент перехода права собственности на товар или продукцию от продавца к покупателю. Для работ и услуг момент признания выручки — это дата подписания акта об их выполнении.

Что считать обычными видами деятельности, определяет компания. Главное правило — это систематичность получения доходов от совершаемых операций.

Если товар, продукция, работа или услуга реализуются регулярно, их продажа — обычный вид деятельности.

Вот что приносит выручку в разном бизнесе:

  • магазин — продажи покупных товаров;

  • завод — продажи собственной продукции;

  • брокер — продажи ценных бумаг;

  • парикмахерская — парикмахерские услуги;

  • лизинговая компания — сдача имущества в аренду.

Себестоимость продаж (полная себестоимость) — расходы на изготовление и продажу продукции.

Себестоимость продаж складывается из производственной себестоимости продукции и расходов на ее продажу. Именно этот показатель директор должен сравнивать с выручкой, если хочет корректного определения финансового результата.

Данные, отраженные на счете 90 бухгалтерского учета, формируют показатели различных форм отчетности, в том числе налоговой.

Это прежде всего декларации по прибыльному налогу, уплачиваемому в рамках основного налогового режима, а также по спецрежимам, налог по которым зависит от величины и соотношения доходов и расходов. К ним относятся, например, упрощенка и спецрежим по уплате единого сельхозналога.

В течение года в конце каждого отчетного периода бухгалтеры подсчитывают обороты по дебету и кредиту и находят разницу между ними.

Если кредитовый оборот больше дебетового, получается кредитовое сальдо. Оно обозначает прибыль, которую переводят в кредит 99 «Прибыли и убытки».

Если же вперед вырывается дебетовый оборот, это означает, что себестоимость превысила выручку и по итогам отчетного периода компания получила убыток. Его записывают в дебет 99.

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Субсчета 90 счета 90

Непосредственно на счете 90 никакие операции не отражаются.

Все показатели, необходимые для определения финансового результата, формируются на субсчетах, открытых к нему.

К моменту закрытия отчетного периода все суммы по субсчетам должны быть сформированы.

  • К счету 90 открываются субсчета:

  • бухучета 90.1 «Выручка»;

  • бухучета 90.2 «Себестоимость продаж»;

  • бухгалтерского учета 90.3 «Налог на добавленную стоимость»;

  • бухучета 90.4 «Акцизы»;

  • бухгалтерского учета 90.9 «Прибыль/убыток от продаж».

Учтите, что субсчета, которые заложены в план счетов Минфина, — это лишь возможные варианты, которые использовать необязательно. Компания вправе разработать собственную систему субсчетов.

Субсчета вы отражаете в рабочем плане счетов, он часть вашей учетной политики. Вносить в него изменения в течение года нельзя, это исказит учет.

Поэтому менять наименования текущих субсчетов и убирать ненужные можно только раз в год. Обычно компании занимаются обновлением рабочего плана в декабре—январе, когда вносят изменения в учетную политику.

Кредитовое сальдо на субсчете «Выручка» счета 90 копится в течение всего года. К поступлениям от продажи за январь прибавляется выручка за февраль, потом за март и так далее. В итоге к 31 декабря на этом субсчете собирается общая сумма выручки за весь год.

То же самое с субсчетом «Себестоимость продаж». Дебетовое сальдо по этому субсчету показывает себестоимость всей продукции, проданной компанией в течение года.

Все эти цифры, подсчитанные именно нарастающим итогом с начала года, нужны для составления бухгалтерской отчетности.

Именно поэтому в течение года ни один субсчет счета 90 «Продажи» не обнуляется.

Но к началу следующего года никаких остатков на этом счете остаться не должно. Ведь бухгалтерская отчетность заполняется за один год, а не за два или три.

Вывод: 31 декабря все субсчета нужно освободить, чтобы в новом году на них можно было накапливать новые суммы — для будущей отчетности.

Стоит отметить, что компании, которые имеют право вести бухучет в упрощенном порядке, могут серьезно сократить рабочий план счетов.

Например, можно отказаться от счетов 90 «Продажи» и 91 «Прочие доходы и расходы». Но доходы и расходы от обычных видов деятельности в отчетности показывают отдельно от прочих. Этого требуют ПБУ 9/99 и ПБУ 10/99, даже если отчетность упрощенная.

Чтобы выйти из ситуации, можно открыть к счету 99 субсчета «Продажи», «Себестоимость продаж», «Прочие доходы», «Прочие расходы» и т.д.

Счет 90: проводки

В бухучете на счете 90 компании учитывают доходы и расходы от основного вида деятельности. Этот счет активно-пассивный.

Дебет показывает затраты, а кредит – доходы.

В течение года в конце каждого отчетного периода бухгалтеры подсчитывают обороты по дебету и кредиту этого счета и находят разницу между ними.

Если кредитовый оборот больше дебетового, получается кредитовое сальдо. Оно обозначает прибыль, которую переводят в кредит счета 99 «Прибыли и убытки».

Если же вперед вырывается дебетовый оборот, это означает, что себестоимость превысила выручку и по итогам отчетного периода компания получила убыток. Его записывают в дебет счета 99.

И в том и другом случае для корреспонденции используют специальный перевалочный счет 90 «Прибыль/убыток от продаж».

Основная корреспонденция счета 90 с другими счетами ниже.

Дт 62 «Расчеты с покупателями и заказчиками» — Кт 90.01 — основная проводка, которой отражается признание выручки.

Для списания себестоимости реализуемых товаров, работ, услуг предназначены проводки:

  • Дебет 90 — Кредит 20 «Основное производство»,

  • Дебет 90 — Кредит 41 «Товары»,

  • Дебет 90 — Кредит 43 «Готовая продукция».

Для начисления НДС проводка будет такой:

  • Дебет 90.03 — Кредит 68.

При списании коммерческих расходов бухгалтер сделает такую запись:

  • Дебет 90.02 — Кредит 44.

По управленческим затратам проводку проведут так:

  • Дебет 90.02 — Кредит 26.

По кредиту могут быть и прочие счета, например, 26 «Общехозяйственные расходы».

Закрытие счета 90

Ежемесячно на субсчете 90-9 при закрытии отчетного периодаотражается разница между совокупным дебетовым оборотом по субсчетам 90-2, 90-3 и 90-4 и кредитовым оборотом по субсчету 90-1 — прибыль или убыток.

В результате сделанных записей дебетовые и кредитовые обороты по субсчетам, открытым к счету 90, будут равны друг другу.

Просто записать на счете 90 нули нельзя. Нужно сделать бухгалтерские проводки.

Главное правило — эти проводки не должны перекосить баланс и задеть сальдо других счетов. То есть они должны быть внутренними — сделанными между субсчетами счета 90 «Продажи».

По состоянию на 31 декабря заключительными записями все субсчета к счету 90 «Продажи» закрываются:

  • Дебет 90-1 Кредит 90-9 — закрыт 90-1;

  • Дебет 90-9 Кредит 90-2 — закрыт 90-2;

  • Дебет 90-9 Кредит 90-3 — закрыт 90-3;

  • Дебет 90-9 Кредит 90-4 — закрыт 90-4.

В итоге по состоянию на 1 января года, следующего за отчетным, ни на синтетическом счете, ни на субсчетах, открытых к нему, сальдо не будет. Заключительные проводки года еще называют реформацией баланса.

Реформация баланса — это процедура определения чистой прибыли (убытка) за прошедший финансовый год.

е проводят по состоянию на 31 декабря, после того как в учете будет отражена последняя хозяйственная операция.

Пример

Как отразить в бухучете финансовый результат от обычных видов деятельности за отчетный период (месяц).

ООО «Альфа» занимается оптовой торговлей и применяет общую систему налогообложения. В январе организация реализовала товаров на сумму 1 200 000 рублей, в том числе НДС — 200 000 рублей.

Себестоимость проданных товаров составила 600 000 рублей.

Сумма амортизации основных средств, складских, транспортных и управленческих расходов равна 300 000 рублям.

Данные в бухучете «Альфы» по состоянию на 31 января отражены в таблице.

Дебет

Кредит

Номер счета, субсчета

Описание

1 200 000 руб.

90-1

выручка от реализации

600 000 руб.

90-2

себестоимость реализованных товаров

200 000 руб.

90-3

НДС с выручки от реализации

300 000 руб.

44

расходы на продажу

Учтите, что в бухгалтерских программах может использоваться иной субсчет к счету 90 для аккумулирования расходов на продажу, например, 90-7.

После чего бухгалтер закрыл отчетный период «январь». Он сделал проводку на суммы сальдо к счетам 90-1, 90-2, 90-3:

  • Дебет 90-9 Кредит 99 «Прибыль (убыток) до налогообложения» — 100 000 руб. (1 200 000 руб. — 200 000 руб. — 600 000 руб. — 300 000 руб.) — отражена прибыль от реализации за январь.

При этом сальдо со счетов 90-1, 90-2, 90-3 на счет 90-9 в момент закрытия месяца не списывается.

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