УСН, налоговый контроль, 1С, НКО. Важные мероприятия для бухгалтера с 3 по 7 июля. Записывайтесь!

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3 июля Некоммерческие организации: все изменения 2023 г. Учет ОС и НМА, аренды и целевых средств по новым ФСБУ
Время: с 10:00 до 17:00
Формат: онлайн и в зале, г. Москва
Стоимость: 15 000 рублей
Тезисы мероприятия:
Антикризисные меры господдержки НКО в 2023 г.
Сложные вопросы составления отчетности и все изменения 2023 г. для НКО.
Специфику учета деятельности фондов, некоммерческих партнерств, общественных, религиозных и благотворительных организаций, АНО, частных учреждений, союзов, ассоциаций, СРО и др. форм некоммерческих организаций.
Как НКО учитывать управленческие расходы и транзитные ценности по ФСБУ 5/2019 «Запасы».
Как вести учет НКО по новым ФСБУ 6/2020 «Основные средства» и 25/2018 «Аренда» и начислять амортизацию по ОС.
Подробное описание нового ФСБУ «Некоммерческая деятельность».
Как правильно оформлять целевое финансирование и вести раздельный учет.
Какие специальные счета, проводки и отчетность должна использовать некоммерческая организация.
Как НКО платить налоги и отчитываться в 2023 г.
Что изменилось в расчете страховых взносов и НДФЛ для некоммерческих организаций в 2023 г.
Как подготовиться к контролю в 2023 г. со стороны Минюста и налоговой инспекции.
4 июля Зарплата в размере МРОТ: на что обратить внимание работодателю
Время: с 10:00 до 11:00
Формат: онлайн
Стоимость: бесплатно
Тезисы мероприятия:
МРОТ как основная государственная гарантия.
Оклад ниже МРОТ — норма или нарушение?
Порядок установления заработной платы исходя из МРОТ.
Обзор актуальных судебных решений.
4 июля Вебинар по 1С: Управление холдингом (1С:УХ). Возможности модуля «Бюджетирование»
Время: с 11:00 до 12:30
Формат: онлайн
Стоимость: бесплатно
Тезисы мероприятия:
Расскажем о составе модуля Бюджетирование в 1С:Управление холдингом.
Познакомимся с основными инструментами.
Рассмотрим бюджетные процессы и задачи.
Ответим на вопросы.
4-6 июля Успешный бухгалтер: как выйти на первые 100.000₽ работая на себя
Время: с 13:00 до 15:00
Формат: онлайн
Стоимость: бесплатно
Тезисы мероприятия:
Как бухгалтеру работать на удаленке и зарабатывать плюсом к зарплате от 50.000 рублей без увольнения и потери соцпакета.
Где найти первых клиентов на удаленке и какие бухгалтерские услуги им предложить.
Какие ниши для бухгалтера на удаленке сегодня являются самыми перспективными и почему.
Как правильно вести переговоры с потенциальными клиентами, чтобы 9 из 10 соглашались с вами работать.
Как бухгалтеру создать источник дополнительного дохода, чтобы быстрее закрывать кредиты и откладывать на мечты.
Как работать безопасно, как защитить себя от субсидиарный ответственности и как не совершить самые распространенные ошибки бухгалтеров.
Как и где можно за 1-3 месяца освоить или углубить знания по ип, самозанятым, патенту, усн, осно, зуп, вэд, лизингу и другим бухгалтерским сферам.
Как формируется цена на услуги в онлайн-бухгалтерии, сколько вы сможете зарабатывать дополнительно к зарплате и когда сможете позволить себе уйти из найма и работать только онлайн.
Как организовать и автоматизировать свою бухгалтерскую фирму, чтобы вести десятки клиентов и зарабатывать от 300.000 рублей в месяц, работая 2-4 часа в день.
5 июля Налоговый контроль 2023: отбор налогоплательщиков на проверку
Время: с 11:00 до 12:00
Формат: онлайн
Стоимость: бесплатно
Тезисы мероприятия:
Отбор налогоплательщиков на проверку:
Переход от «постконтрольного» метода к «предпроверочному».
ПП «Контроль НДС» - первый шаг к формированию доказательственной базы по налоговой проверке.
Федеральный реестр выгодоприобретателей – быть зеленым плохо?
Комиссия в инспекции – шанс избежать налоговой проверки.
Кого налоговые проверки не коснутся в 2023 году?
6 июля УСН: все изменения 2023 года для компаний и ИП на спецрежимах
Время: с 11:00 до 12:00
Формат: онлайн и в зале, г. Москва
Стоимость: 15 000 рублей
Тезисы мероприятия:
Особенности перехода на ЕНП компаниями и ИП малого бизнеса.
Как составить отчетность, платить налоги и взносы в 2023 г. на УСН.
Изменения при расчете УСН 2023 г.
Какие доходы и расходы нужно учитывать при УСН.
Порядок применения новой АУСН в 2023 г.
Как правильно вести бухгалтерский учет компаниям малого бизнеса с учетом новых ФСБУ.
Какие требования вводят инспекторы для контроля наличной выручки через кассы и ККТ.
Как считать НДФЛ, получить льготы по страховым взносам компаниям и ИП на УСН, выдавать зарплату и платить пособия сотрудникам.
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