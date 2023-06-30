Вебинары для бухгалтеров

УСН, налоговый контроль, 1С, НКО. Важные мероприятия для бухгалтера с 3 по 7 июля. Записывайтесь!

Собрали для вас дайджест ближайших мероприятий — семинаров и вебинаров, которые не стоит пропускать.

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УСН, налоговый контроль, 1С, НКО. Важные мероприятия для бухгалтера с 3 по 7 июля. Записывайтесь!
Иллюстрация: lookstudio/freepik

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3 июля Некоммерческие организации: все изменения 2023 г. Учет ОС и НМА, аренды и целевых средств по новым ФСБУ

Время: с 10:00 до 17:00

Формат: онлайн и в зале, г. Москва

Стоимость: 15 000 рублей

Тезисы мероприятия:

  • Антикризисные меры господдержки НКО в 2023 г.

  • Сложные вопросы составления отчетности и все изменения 2023 г. для НКО.

  • Специфику учета деятельности фондов, некоммерческих партнерств, общественных, религиозных и благотворительных организаций, АНО, частных учреждений, союзов, ассоциаций, СРО и др. форм некоммерческих организаций.

  • Как НКО учитывать управленческие расходы и транзитные ценности по ФСБУ 5/2019 «Запасы».

  • Как вести учет НКО по новым ФСБУ 6/2020 «Основные средства» и 25/2018 «Аренда» и начислять амортизацию по ОС.

  • Подробное описание нового ФСБУ «Некоммерческая деятельность».

  • Как правильно оформлять целевое финансирование и вести раздельный учет.

  • Какие специальные счета, проводки и отчетность должна использовать некоммерческая организация.

  • Как НКО платить налоги и отчитываться в 2023 г.

  • Что изменилось в расчете страховых взносов и НДФЛ для некоммерческих организаций в 2023 г.

  • Как подготовиться к контролю в 2023 г. со стороны Минюста и налоговой инспекции.

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4 июля Зарплата в размере МРОТ: на что обратить внимание работодателю

Время: с 10:00 до 11:00

Формат: онлайн

Стоимость: бесплатно

Тезисы мероприятия:

  • МРОТ как основная государственная гарантия.

  • Оклад ниже МРОТ — норма или нарушение?

  • Порядок установления заработной платы исходя из МРОТ.

  • Обзор актуальных судебных решений.

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4 июля Вебинар по 1С: Управление холдингом (1С:УХ). Возможности модуля «Бюджетирование»

Время: с 11:00 до 12:30

Формат: онлайн

Стоимость: бесплатно

Тезисы мероприятия:

  • Расскажем о составе модуля Бюджетирование в 1С:Управление холдингом.

  • Познакомимся с основными инструментами.

  • Рассмотрим бюджетные процессы и задачи.

  • Ответим на вопросы.

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4-6 июля Успешный бухгалтер: как выйти на первые 100.000₽ работая на себя

Время: с 13:00 до 15:00

Формат: онлайн

Стоимость: бесплатно

Тезисы мероприятия:

  • Как бухгалтеру работать на удаленке и зарабатывать плюсом к зарплате от 50.000 рублей без увольнения и потери соцпакета.

  • Где найти первых клиентов на удаленке и какие бухгалтерские услуги им предложить.

  • Какие ниши для бухгалтера на удаленке сегодня являются самыми перспективными и почему.

  • Как правильно вести переговоры с потенциальными клиентами, чтобы 9 из 10 соглашались с вами работать.

  • Как бухгалтеру создать источник дополнительного дохода, чтобы быстрее закрывать кредиты и откладывать на мечты.

  • Как работать безопасно, как защитить себя от субсидиарный ответственности и как не совершить самые распространенные ошибки бухгалтеров.

  • Как и где можно за 1-3 месяца освоить или углубить знания по ип, самозанятым, патенту, усн, осно, зуп, вэд, лизингу и другим бухгалтерским сферам.

  • Как формируется цена на услуги в онлайн-бухгалтерии, сколько вы сможете зарабатывать дополнительно к зарплате и когда сможете позволить себе уйти из найма и работать только онлайн.

  • Как организовать и автоматизировать свою бухгалтерскую фирму, чтобы вести десятки клиентов и зарабатывать от 300.000 рублей в месяц, работая 2-4 часа в день.

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5 июля Налоговый контроль 2023: отбор налогоплательщиков на проверку

Время: с 11:00 до 12:00

Формат: онлайн

Стоимость: бесплатно

Тезисы мероприятия:

  • Отбор налогоплательщиков на проверку:

    • Переход от «постконтрольного» метода к «предпроверочному».

    • ПП «Контроль НДС» - первый шаг к формированию доказательственной базы по налоговой проверке.

    • Федеральный реестр выгодоприобретателей – быть зеленым плохо?

    • Комиссия в инспекции – шанс избежать налоговой проверки.

  • Кого налоговые проверки не коснутся в 2023 году?

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6 июля УСН: все изменения 2023 года для компаний и ИП на спецрежимах

Время: с 11:00 до 12:00

Формат: онлайн и в зале, г. Москва

Стоимость: 15 000 рублей

Тезисы мероприятия:

  • Особенности перехода на ЕНП компаниями и ИП малого бизнеса.

  • Как составить отчетность, платить налоги и взносы в 2023 г. на УСН.

  • Изменения при расчете УСН 2023 г.

  • Какие доходы и расходы нужно учитывать при УСН.

  • Порядок применения новой АУСН в 2023 г.

  • Как правильно вести бухгалтерский учет компаниям малого бизнеса с учетом новых ФСБУ.

  • Какие требования вводят инспекторы для контроля наличной выручки через кассы и ККТ.

  • Как считать НДФЛ, получить льготы по страховым взносам компаниям и ИП на УСН, выдавать зарплату и платить пособия сотрудникам.

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