Порядок расчета среднего заработка для пособия по безработице с 4 июля 2023 года

В большинстве случаев средний заработок для пособия по безработице служба занятости рассчитывает самостоятельно, на основании сведений о выплатах по последнему месту работы, на которые были начислены страховые взносы.

Если данных в центре занятости (ЦЗ) нет, работник вправе обратится к своему бывшему работодателю и получить у него справку о среднем заработке.

Бухгалтерия обязана рассчитать средний заработок и выдать работнику справку для ЦЗ в течение 3 рабочих дней, со дня подачи работником заявления на получение справки.

Форму справки утверждают региональные центры занятости. Для Москвы: Приложение 1 к приказу ДТСЗН города Москвы от 24 декабря 2018 года № 1721.

Разрешено выдать такие справки по образцу Минтруда или в произвольной форме.

Образцы:

Что войдет в доходы

Для расчета среднего заработка нужно будут учитывать общий доход работника.

В него включаются все выплаты, предусмотренные системой оплаты труда (п. 6 новых правил).

Ранее в расчет включали только те выплаты, на которые были начислены страховые взносы на обязательное пенсионное страхование. Без учета доходов, с которых взносы не платятся.

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Как изменится период расчета

Новые правила введены и для периода, за который производится расчет среднего заработка.

По устоявшемуся правилу средний заработок рассчитают за 3 календарных месяца, предшествующих месяцу увольнения.

Три месяца сохранится! Но, для расчета можно будет взять не только три месяца предшествующие перед месяцем подачи заявления в Центр занятости.

В тех случаях, когда работник был на больничном, и его доход оказался ниже доходов в другие рабочие периоды,расчетный период можно сдвигать с интервалом в один месяц.

Так, если работник, уволившийся в июне, болел в апреле, расчетный период с февраля — апреля будет смещен на январь — март.

Такое смещение допустимо в пределах 12 месяцев, предшествующих месяцу увольнения.

Если в стаже работника нет трех полностью отработанных месяцев в пределах года, в качестве расчетных могут использоваться 2 или 1 полностью отработанных месяца (п. 3 новых правил).

Если работник отработал менее одного месяца, расчет среднего заработка бухгалтерия должна произвести из фактически отработанного времени.

Документы: постановление Правительства от 24.06.2023 № 1026.