Налоговики рассказали про ошибки в декларации по НДС

Контролеры в очередной разпровели анализ и обращают внимание на следующие часто допускаемые ошибки в декларациях по НДС:

Несоблюдение контрольных соотношений, неотражение или некорректное отражение сведений из книги продаж и книги покупок, а также журналов выставленных и полученных счетов-фактур.

Некорректное отражение сведений из счетов-фактур, в частности стоимости товаров.

Приводится ситуация с вычетом, растянутым на несколько периодов. В таком случае сумма отгрузки должна быть всегда полная, меняется только сумма НДС. Эту ошибку налогоплательщики совершают уже давно. Налоговики уже отмечали её ранее.

Некорректное указание номера заявления о ввозе товаров и уплате косвенных налогов, несоответствие информации в декларации на товары с данными налогоплательщика.

Невосстановление покупателем НДС с аванса в периоде, когда выставлен счет-фактура на отгрузку.

Неправильное отражение в декларации исправительных и корректировочных счетов-фактур.

Незаполнение или неправильное заполнение разделов 10 и (или) 11 «Сведения из журнала учета выставленных счетов-фактур» при наличии соответствующей обязанности.

Неправильное заполнение книг покупок, книг продаж, журнала счетов-фактур при одновременном ведении деятельности в интересах другого лица на основе договоров комиссии, агентских договоров или на основе договоров транспортной экспедиции и в интересах самого налогоплательщика.

Отражение в декларации вычетов по НДС за пределами 3 лет от даты выставления счета-фактуры и на момент окончания налогового периода, в котором представлена декларация.

Ошибки при аннулировании записей в разделе 9 «Сведения из книги продаж» декларации: сумма НДС, указанная с отрицательным значением, превышает сумму НДС, указанную в записи по счету-фактуре, подлежащей аннулированию, либо отсутствует запись по счету-фактуре, подлежащая аннулированию.

Перед сдачей декларации убедитесь, что вы такого не делаете.