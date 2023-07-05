Как оприходовать товар без документов

Товары, поступившие без документов, можно оприходовать.

При этом не относятся к неотфактурованным поставкам запасы:

поступившие в компанию без товаросопроводительных документов, если по договору поставки право собственности на них сохраняется за поставщиком до выполнения покупателем определенных условий.

поступившие с необходимыми товаросопроводительными документами, но не оплаченные поставщику , в том числе ИП. В этом случае запасы принимают к учету в общем порядке;

В этом случае запасы принимают на хранение и учитывают на забалансовом счете 002 «Товарно-материальные ценности, принятые на ответственное хранение» до даты перехода к покупателю права собственности (инструкция по применению плана счетов);

поступившие от неизвестного контрагента. До тех пор пока поставщик не установлен, запасы принимают на хранение и учитывают на забалансовом счете 002.

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Как отразить в учете оприходование запасов, поступивших без документов

При поступлении на склад неотфактурованных запасов нужно составить акт о приемке материальных ценностей по форме, утвержденной в учетной политике компании. Это может быть самостоятельно разработанная либо унифицированная форма (например, форма № М-7 или ТОРГ-4).

В акте следует указать фактически поступившее количество материальных ценностей и их цену согласно договору поставки или цену, по которой покупали аналогичные ценности у этого поставщика в прошлый раз.