Как оприходовать товар без документов

Можно ли оприходовать товар без документов
В любую компанию могут поступить на склад товары без документов. В таком случае речь идет о так называемых неотфактурованных поставках.
Это запасы, поступившие в организацию от конкретного (известного) поставщика без товаросопроводительных документов, необходимых для определения фактической себестоимости.
Товары, поступившие без документов, можно оприходовать.
При этом не относятся к неотфактурованным поставкам запасы:
поступившие с необходимыми товаросопроводительными документами, но не оплаченные поставщику, в том числе ИП. В этом случае запасы принимают к учету в общем порядке;
поступившие в компанию без товаросопроводительных документов, если по договору поставки право собственности на них сохраняется за поставщиком до выполнения покупателем определенных условий.
В этом случае запасы принимают на хранение и учитывают на забалансовом счете 002 «Товарно-материальные ценности, принятые на ответственное хранение» до даты перехода к покупателю права собственности (инструкция по применению плана счетов);
поступившие от неизвестного контрагента. До тех пор пока поставщик не установлен, запасы принимают на хранение и учитывают на забалансовом счете 002.
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Как отразить в учете оприходование запасов, поступивших без документов
При поступлении на склад неотфактурованных запасов нужно составить акт о приемке материальных ценностей по форме, утвержденной в учетной политике компании. Это может быть самостоятельно разработанная либо унифицированная форма (например, форма № М-7 или ТОРГ-4).
В акте следует указать фактически поступившее количество материальных ценностей и их цену согласно договору поставки или цену, по которой покупали аналогичные ценности у этого поставщика в прошлый раз.
На основании акта поступившие запасы учитывают на счете 10 или 41 в обычном порядке, принятом в компании в отношении данного вида запасов и закрепленном в учетной политике.
Задолженность перед поставщиком отражается по кредиту счета 60 «Расчеты с поставщиками и подрядчиками».
Каждая неотфактурованная поставка в аналитическом учете на счете 60 отражается обособленно (инструкция по применению плана счетов).
НДС по такой поставке отражается по дебету счета 19 «НДС по приобретенным ценностям» на дату принятия запасов к учету, если известно, что поставщик является плательщиком НДС, например, договорная стоимость запасов включает НДС или в предыдущих поставках НДС был выделен в товаросопроводительных документах, а вы имеете право на вычет.
К вычету НДС можно принять только после получения от поставщика счета-фактуры или универсального передаточного документа (п. 1 ст. 169 НК, письмо ФНС от 21.10.2013 № ММВ-20-3/96@).
Как отразить в учете корректировки после получения документов
Если стоимость запасов согласно полученным от поставщика отгрузочным документам отличается от той стоимости, по которой было отражено их поступление, необходимо внести соответствующие корректировки в бухгалтерский учет.
Такие корректировки не являются исправлением допущенной ошибки и к ним не применяют правила ПБУ 22/2010 «Исправление ошибок в бухгалтерском учете и отчетности».
Они обусловлены появлением новой информации, которая не была доступна организации ранее, и признаются в учете как изменение оценочных значений — стоимости актива и (или) обязательства (разъяснение 11-04 «Неотфактурованные поставки и исправление ошибок», п. 2 ПБУ 21/2008 «Изменения оценочных значений»).
Корректирующие записи надо сделать в периоде, в котором получены документы от поставщика.
В общем случае изменение оценочных значений отражают с признанием дохода или расхода (п. 4 ПБУ 21/2008).
Конкретные корректировочные записи зависят от того, когда получены документы.
Документы получены до списания запасов в производство или в связи с реализацией
Если документы получены до списания запасов в производство или в связи с реализацией, нужно скорректировать стоимость принятых к учету запасов и уточнить расчеты с поставщиком и сумму НДС, подлежащую вычету.
Изменение активов (стоимости запасов и НДС с нее) равно изменению обязательства перед поставщиком.
Рекомендуем не признавать доходы и расходы в равных суммах, а сделать прямые или сторнировочные корректирующие записи по счетам, подлежащим уточнению.
Корректировка стоимости запасов и расчетов с поставщиком
Если запасы учитывают на счете 10 (41) по фактической себестоимости, то при корректировке стоимости используется следующая проводка.
Операция
Дебет
Кредит
Скорректирована стоимость запасов на сумму разницы между стоимостью (без НДС) при принятии к учету и стоимостью (без НДС) по поступившим документам — прямой или сторнировочной записью
10 (41)
60
Если запасы учитывают на счете 10 (41) по учетной цене, а учет отклонений ведется на счете 16, то бухгалтерская запись будет следующей.
Операция
Дебет
Кредит
Скорректирована величина отклонения на сумму разницы между стоимостью запасов (без НДС) при принятии к учету и стоимостью (без НДС) по поступившим документам — прямой или сторнировочной записью
16
60
Если товары учитывают на счете 41 по продажным ценам, а торговая наценка — по кредиту счета 42, проводки будут следующими.
Операция
Дебет
Кредит
Скорректирована стоимость товаров на сумму разницы между стоимостью (без НДС) при принятии к учету и стоимостью (без НДС) по поступившим документам — прямой или сторнировочной записью
41
60
Скорректирована сумма торговой наценки по товарам — прямой или сторнировочной записью
41
42
Корректировка НДС со стоимости запасов и принятие его к вычету
Операция
Дебет
Кредит
Скорректирована сумма НДС — прямой или сторнировочной записью
19
60
НДС со стоимости запасов принят к вычету
68
19
Пример
На склад ООО «Альфа» 25 мая поступили материалы от постоянного поставщика без товаросопроводительных документов.
При получении материалов составлен акт, стоимость определена по ценам предыдущей поставки — 138 тыс. рублей, в том числе НДС 23 тыс. рублей.
Двадцать пятого мая в учете ООО «Альфа» были сделаны бухгалтерские записи.
Операция
Дебет
Кредит
Сумма, руб.
Отражено поступление материалов по неотфактурованной поставке (138 000 — 23 000)
10
60
115 000
Отражен НДС по неотфактурованной поставке
19
60
23 000
Документы получены от поставщика 12 июня. Стоимость материалов по документам составила 144 тыс. рублей, в том числе НДС 24 тыс. рублей. Материалы на дату поступления документов в производство еще не списаны.
Двенадцатого июня в бухгалтерском учете ООО «Альфа» сделаны корректировочные записи.
Операция
Дебет
Кредит
Сумма, руб.
Скорректирована стоимость материалов (без учета НДС)
(144 000 — 24 000 — 115 000)
10
60
5 000
Скорректирована сумма НДС (24 000 — 23 000)
19
60
1 000
НДС со стоимости материалов принят к вычету
68
19
24 000
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Документы получены после списания запасов с учета
Так как запасы уже списаны с учета, стоимость этих активов не меняют, а корректируют задолженность перед поставщиком, отраженную на счете 60, и сумму НДС, подлежащую вычету и отраженную на счете 19.
Разницу относят на те же расходы, в которых учитывается стоимость выбывших запасов (разъяснение 11-04 «Неотфактурованные поставки и исправления ошибок», п. 4 ПБУ 21/2008).
Если запасы использованы в целях производства продукции, хозяйственных, управленческих или коммерческих нужд, бухгалтерские записи будут следующими.
Операция
Дебет
Кредит
Скорректированы расчеты с поставщиком (без учета НДС) на разницу в стоимости запасов при поступлении и их стоимостью по поступившим документам — прямой или сторнировочной записью
90-2
60
Скорректирована сумма НДС — прямой или сторнировочной записью
19
60
НДС со стоимости запасов принят к вычету
68
19
Если к моменту поступления документов запасы были реализованы на сторону, используются следующие проводки.
Операция
Дебет
Кредит
Скорректированы расчеты с поставщиком (без учета НДС) на разницу в стоимости товаров при поступлении и их стоимостью по поступившим документам — прямой или сторнировочной записью
90-2
60
Скорректированы расчеты с поставщиком (без учета НДС) на разницу в стоимости материалов при поступлении и их стоимостью по поступившим документам — прямой или сторнировочной записью
91-2
60
Скорректирована сумма НДС — прямой или сторнировочной записью
19
60
НДС со стоимости запасов принят к вычету
68
19
Пример
На склад организации оптовой торговли ООО «Гамма» 22 июня от постоянного поставщика поступили товары без товаросопроводительных документов.
При получении товаров составлен акт, стоимость определена на основании цен, указанных в договоре поставки, — 2 208 000 рублей, в том числе НДС 368 000 рублей.
Операция
Дебет
Кредит
Сумма, руб.
Отражено поступление товаров по неотфактурованной поставке (2 208 000 — 368 000)
41
60
1 840 000
Отражен НДС по неотфактурованной поставке
19
60
368 000
Двадцать шестого июня данные товары были реализованы по цене 2 520 000 рублей, в том числе НДС 420 000 рублей.
Операция
Дебет
Кредит
Сумма, руб.
Отражена выручка от продажи неотфактурованных товаров
62
90-1
2 520 000
Начислен НДС с реализации товаров
90-3
68
420 000
Списана стоимость реализованных товаров, по которой они приняты к учету при поступлении
90-2
41
1 840 000
Документы получены от поставщика 29 июня. Поставщиком предоставлена скидка 5% от договорной цены за выполнение определенных условий.
Стоимость товаров по документам составила 2 097 600 рублей, в том числе НДС 349 600 рублей.
Операция
Дебет
Кредит
Сумма, руб.
СТОРНО
Скорректированы расчеты с поставщиком (без учета НДС)
(1 840 000 — (2 097 600 — 349 600)
90-2
60
92 000
СТОРНО
Скорректирована сумма НДС (368 000 — 349 600)
19
60
18 400
НДС со стоимости товаров принят к вычету
68
19
349 600
Документы получены после окончания года списания запасов с учета
Если документы получены после окончания года списания запасов с учета, то на дату получения документов при необходимости уточнения расчетов с поставщиком признают прибыль или убытки прошлых лет, выявленные в отчетном году.
Разницу между стоимостью запасов (без НДС), по которой было отражено их поступление от поставщика, и их стоимостью (без НДС) по документам, нужно отнести:
на прочие доходы — если стоимость запасов уменьшаете;
прочие расходы — если стоимость запасов увеличиваете.
Операция
Дебет
Кредит
Уменьшена задолженность перед поставщиком на сумму уменьшения стоимости запасов (без НДС)
60
91-1
Увеличена задолженность перед поставщиком на сумму увеличения стоимости запасов (без НДС)
91-2
60
Скорректирована сумма НДС прямой или сторнировочной записью
19
60
НДС со стоимости запасов принят к вычету
68
19
Если документы были получены до даты подписания годовой бухгалтерской отчетности, то в бухучете это отражается как событие после отчетной даты: заключительными оборотами отчетного периода (п. 9 ПБУ 7/98 «События после отчетной даты»).
Корректировочные записи будут те же, что и при получении документов в году списания запасов.
Пример
На склад компании розничной торговли ООО «Дельта» 28 декабря от постоянного поставщика поступили товары без товаросопроводительных документов.
При получении товаров составлен акт, стоимость определена по ценам предыдущей поставки — 588 тыс. рублей, в том числе НДС 98 тыс. рублей.
Товары учитывают по продажным ценам, наценка по данной группе товаров — 35%.
Операция
Дебет
Кредит
Сумма, руб.
Отражено поступление товаров по неотфактурованной поставке по цене поставщика (588 000 — 98 000)
41-склад
60
490 000
Отражен НДС по неотфактурованной поставке
19
60
98 000
Отражена торговая наценка по неотфактурованной поставке (588 000 x 1,35 — 490 000)
41-склад
42
303 800
Товары переданы 29 декабря в розничные магазины.
Операция
Дебет
Кредит
Сумма, руб.
Товары переданы в розничные магазины (490 000 + 303 800)
41-магазин
41-склад
793 800
По состоянию на 31 декабря товары реализованы по цене 793 800 рублей, в том числе НДС — 132 300 рублей.
Операция
Дебет
Кредит
Сумма, руб.
Отражена выручка от продажи неотфактурованных товаров
50
90-1
793 800
Начислен НДС с реализации товаров
90-3
68
132 300
Списана стоимость реализованных товаров по продажным ценам
90-2
41-магазин
793 800
СТОРНО
Торговая наценка по проданным товара
90-2
42
303 800
Документы получены от поставщика 19 апреля следующего года после подписания бухгалтерской отчетности за год, в котором товары списаны с учета.
Стоимость товаров по документам — 600 тыс. рублей, в том числе НДС — 100 тыс. рублей.
Операция
Дебет
Кредит
Сумма, руб.
Увеличена задолженность перед поставщиком на сумму увеличения стоимости товаров (без НДС) (600 000 — 100 000 — 490 000)
91-2
60
10 000
Скорректирована сумма НДС (100 000 — 98 000)
19
60
2 000
НДС со стоимости товаров принят к вычету
68
19
100 000