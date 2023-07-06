Что ждет рынок юридических адресов в ближайшем будущем

Ужесточение требований к юридическим адресам

Ежегодно увеличивается список требований, которые ФНС предъявляет к помещениям для регистрации бизнеса. Давно прошли времена, когда по одному адресу могли числиться сотни компаний. Сейчас по одному адресу налоговая пропускает все меньше и меньше организаций.

В ФНС вырос контроль за организациями по их фактическому расположению. Уже недостаточно просто показать комнату с документами и сказать, что здесь располагается определенная компания. Проверяющим органам нужно убедиться, что это действительно так.

Зачастую при таких проверках выявляются нарушения в соблюдении минимально допустимой площади и гигиенических требований при размещении юрлиц.

Налоговая ссылается на нормы СанПин 2.2.2/2.4.1340-03, согласно которым площадь офиса на одного работающего сотрудника со столом для компьютера должна быть не менее 4,5 кв. м.

Раньше адрес можно было указывать вплоть до рабочего места. Сейчас по новому классификатору — Государственному Адресному Реестру (ГАР) — такие адреса вне закона.

Реестр привязан к объектам налогообложения и постепенно становится основным инструментом. В него перенесут данные из других классификаторов и стандартизируют всю информацию.

В налоговом управлении созданы рабочие группы, которые отслеживают массовые и недостоверные адреса, создают списки и ставят их на особый контроль. Эти списки передаются в территориальные органы ИФНС для проверки и уведомлений собственников о выявленных нарушениях.

Это позволяет налоговой быстрее выявлять адреса с массовой регистрацией и подключать прокуратуру и суды. Они, в свою очередь, запрещают собственникам помещений, попавшим в этот список, предоставлять юр. адреса для бизнеса.

Таким образом, часть помещений выходят из оборота на основании требований налоговой инспекции и прокуратуры.

По статистике, количество помещений, владельцам которых запретили предоставлять юридические адреса, выросло в 4,5 раза с начала 2021 года к середине 2023 года — с 4% до 18%.

Другие факторы роста цен на юридические адреса

Рост издержек.

Чтобы не попасть под масштабную зачистку от налоговиков и остаться в бизнесе, собственникам приходится уменьшать количество компаний на каждое помещение.

С одной стороны, это снижает общую выручку, с другой — увеличивает затраты на содержание.

Один из вероятных сценариев, чтобы сохранить хотя бы текущую норму прибыли, это повышение цен.

Конкурентная политика.

Примерно 5 лет назад предприниматели купили большое количество помещений с целью предоставления их для юр. адресов. Из-за этого рынок быстро перегрелся.

Началась сильная ценовая конкуренция, в которой основным инструментом стал демпинг. Цены на юридические адреса опустились до нижнего предела рентабельности.

Общая инфляция.

С 2019 года уровень инфляции растет, причем особенно существенно за последний год.

Если в 2019 г. годовая инфляция составила 3%, в «пандемийный» год — 4,9%, то за 2021-2022 года — почти 20 %.

При этом реальность показывает, что цены на потребительские товары фактически выросли более, чем в 2 раза. Стоимость юр. адресов при этом остается на уровне 3-летней давности. Рынок реагировал на общее снижение предпринимательской активности замораживанием цен.

Спрос и предложение.

Еще один важный фактор, который влияет на закрытие юридических адресов, это соотношение спроса и предложения на рынке.

Мы видим, что предложение сокращается. Такая ситуация всегда толкает цены вверх, даже если спрос остается на текущем уровне.

Это базовый закон экономики, на который рыночные игроки повлиять не могут. Дополнительным драйвером ценового роста выступает сложная экономическая ситуация.

Когда ожидать повышения цен

Очевидно, что для собственников, у которых продажа юр. адресов является основным видом деятельности, повышение цен выгодно.

Без высокого риска остаются собственники, у которых в портфеле большие помещения площадью 500 и более кв. м, а также те, которые не регистрируют на один адрес более 10 компаний.

Первыми цены на юр. адреса повысят те собственники, у которых возникнет дефицит помещений при высоком спросе на услугу.

Компании, которые только занимаются перепродажей юр. адресов, тоже будут готовы заработать больше, ведь альтернатив у конечных клиентов, по сути, нет.

Сейчас в Москве не так много предложений дешевых офисов с возможностью получить юр. адрес, физически арендуя помещения.

В совокупности на досках объявлений Авито, Яндекс-Недвижимость и ЦИАН, таких экстремально дешевых вариантов около 500.

Причем назвать такие помещения офисом можно с большой натяжкой: скорее это рабочее место площадью 5 кв. м со столом и стулом.

Минимальная стоимость такого предложения — 110 000 рублей в год. При активном сокращении количества юр. адресов эти варианты закончатся за несколько недель и не смогут компенсировать нехватку.

Уже сейчас видно, что предложение, скорее всего, не сможет успевать за спросом.

Как следствие текущих тенденций, количество качественных юридических адресов существенно снижается.

Все это неизбежно влечет за собой удорожание оставшихся вариантов. Однако, как ни странно, при таком сценарии развития ситуации рынок только выиграет от повышения цен.

Для собственников рост цен поможет выровнять рентабельность, застраховаться от убытков и перейти в другие модели этого бизнеса.

На рынке останутся только владельцы, для которых предоставление юр. адресов — собственный бизнес. Остальным придется либо подстроиться под меняющийся рынок, либо поменять вид деятельности. Ведь больше не будет возможности регистрировать неограниченное количество юрлиц на один адрес.

Для предпринимателей это гарантия, что большинство юридических адресов будут надежными. Это значит, что компаниям не придется судорожно искать новое помещение, если вдруг налоговая признает адрес регистрации массовым или недостоверным.

Предпринимательство — всегда риск. Сейчас те, кто рискнут быстро подстроиться под текущие реалии, получат повышенную маржинальность и смогут расширить бизнес.