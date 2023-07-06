Как правильно рассчитать транспортные расходы: нюансы

Для распределения используем следующие формулы:

К = (ТР0 + ТР1) / (Т1 + Т2) × 100,

где:

К — средний процент ТР, приходящихся на остаток товаров в конце месяца;

ТР0 — ТР, относящиеся к остатку нереализованных товаров на начало месяца;

ТР1 — ТР текущего месяца;

Т1 — стоимость приобретения товаров, проданных в текущем месяце;

Т2 — стоимость приобретения товаров, не реализованных на конец месяца.

ТР2 = К × Т2,

где:

ТР2 — ТР, относящиеся к остатку нереализованных товаров на конец месяца;

Т2 — стоимость приобретения товаров, не реализованных на конец месяца.

Важно правильно классифицировать транспортные расходы с точки зрения отнесения затрат к прямым либо косвенным.

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Пример

Основной вид деятельности ООО «Торговый дом "Ника"» — оптовая торговля.

В учетной политике прописано, что ТР отражаются на счете 44 «Расходы на продажу» и в бухгалтерском учете распределяются так же, как в налоговом.

Остаток ТР на 1 июня составил 75 000 руб., в течение июня было понесено ТР еще на 120 000 руб. (не вкл. НДС).

Остаток товаров на 1 июня равен 700 000 руб., куплено товаров за июнь стоимостью 1 500 000 руб. (не вкл. НДС). Себестоимость товаров, проданных за июнь, составила 1 800 000 руб.

Стоимость приобретения товаров, не реализованных на 30 июня:

700 000 + 1 500 000 – 1 800 000 = 400 000 руб.

К = (75 000 + 120 000) / (1 800 000 + 400 000) × 100 = 8,86%,

ТР, относящиеся к остатку нереализованных товаров на 30 июня:

400 000 × 8,86% = 35 440 руб.

ТР, списанные на себестоимость: 75 000 + 120 000 – 35 440 = 159 560 руб.

Дт Кт Сумма, руб. Описание 44 субсчет «ТР по покупке товаров» 60 120 000 Отражены ТР 41 60 1 500 000 Поступили товары от поставщика 90.2 41 1 800 000 Отражена себестоимость реализованных товаров 90.2 44 субсчет «ТР по покупке товаров» 159560 Списаны ТР за месяц