Как правильно рассчитать транспортные расходы: нюансы

Распределение транспортных расходов, понесенных при покупке товаров
Если в учетной политике торговой организации закреплено, что транспортные расходы (ТР) учитываются в составе расходов на продажу и списываются в конце месяца частично, то бухгалтер должен распределить их между списанными товарами и оставшимися на складе (при условии, что ТР не включены в цену покупки).
Если целью организации является сближение бухгалтерского и налогового учета, то можно выбрать способ распределения, указанный в ст. 320 НК.
При этом, чтобы не было временных разниц, распределяться должны только ТР, а остальные расходы на продажу, учитываемые на счете 44, списываются полностью, поскольку в налоговом учете прямыми расходами считаются стоимость приобретения проданных товаров и расходы на доставку.
Для распределения используем следующие формулы:
К = (ТР0 + ТР1) / (Т1 + Т2) × 100,
где:
К — средний процент ТР, приходящихся на остаток товаров в конце месяца;
ТР0 — ТР, относящиеся к остатку нереализованных товаров на начало месяца;
ТР1 — ТР текущего месяца;
Т1 — стоимость приобретения товаров, проданных в текущем месяце;
Т2 — стоимость приобретения товаров, не реализованных на конец месяца.
ТР2 = К × Т2,
где:
ТР2 — ТР, относящиеся к остатку нереализованных товаров на конец месяца;
Т2 — стоимость приобретения товаров, не реализованных на конец месяца.
Важно правильно классифицировать транспортные расходы с точки зрения отнесения затрат к прямым либо косвенным.
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Пример
Основной вид деятельности ООО «Торговый дом "Ника"» — оптовая торговля.
В учетной политике прописано, что ТР отражаются на счете 44 «Расходы на продажу» и в бухгалтерском учете распределяются так же, как в налоговом.
Остаток ТР на 1 июня составил 75 000 руб., в течение июня было понесено ТР еще на 120 000 руб. (не вкл. НДС).
Остаток товаров на 1 июня равен 700 000 руб., куплено товаров за июнь стоимостью 1 500 000 руб. (не вкл. НДС). Себестоимость товаров, проданных за июнь, составила 1 800 000 руб.
Стоимость приобретения товаров, не реализованных на 30 июня:
700 000 + 1 500 000 – 1 800 000 = 400 000 руб.
К = (75 000 + 120 000) / (1 800 000 + 400 000) × 100 = 8,86%,
ТР, относящиеся к остатку нереализованных товаров на 30 июня:
400 000 × 8,86% = 35 440 руб.
ТР, списанные на себестоимость: 75 000 + 120 000 – 35 440 = 159 560 руб.
Дт
Кт
Сумма, руб.
Описание
44 субсчет «ТР по покупке товаров»
60
120 000
Отражены ТР
41
60
1 500 000
Поступили товары от поставщика
90.2
41
1 800 000
Отражена себестоимость реализованных товаров
90.2
44 субсчет «ТР по покупке товаров»
159560
Списаны ТР за месяц
Расчет транспортных расходов при покупке материалов
С 01.01.2021 учет МПЗ регулируется новым ФСБУ 5/2019.
Существует несколько способов отражения расходов по доставке и заготовлению (ТЗР), связанных с покупкой материалов:
с использованием счета 15 «Заготовление и приобретение материалов»;
с использованием отдельного субсчета на счете 10 «Материалы» для отражения ТЗР,
прямое включение ТЗР в фактическую стоимость материалов.
При первых двух способах ТР распределяются.
В первом случае разница между учетной и фактической ценой или сумма ТЗР отражается на счете 16 «Отклонение в стоимости материальных ценностей».
Во втором случае сумма ТЗР будет распределяться с отдельного субсчета счета 10.
Отклонения или ТЗР списываются с использованием формул:
К = (Откл0 + Откл1) / (М0 + М1) × 100,
где:
К — процент списания отклонения;
Откл0 — остаток суммы отклонения или ТЗР на начало месяца;
Откл1 — сумма отклонения или ТЗР за месяц;
М0 — остаток материалов на начало месяца по учетной стоимости;
М1 — сумма поступивших материалов за месяц по учетной стоимости.
Откл2 = К × М2,
где:
Откл2 — сумма отклонений или ТЗР, списываемых на затраты;
М2 — сумма материалов по учетной цене, списываемая на затраты.
Пример
ООО «Ника» — производственная компания. На 1 августа остаток материалов в организации равен 400 000 руб., остаток суммы отклонений — 25 000 руб.
За август было приобретено материалов на сумму 350 000 руб. (1000 ед.), а на затраты производства списано 1 800 ед.
Соответствующие ТР за август составили 75 000 руб. Указанные суммы не включают НДС. Учетная стоимость единицы материала — 390 руб. Согласно учетной политике ТР входят в состав отклонений.
Дт
Кт
Сумма, руб.
Описание
15
60
350 000
Отражена покупная стоимость материалов в соответствии с первичными документами от поставщика
15
60
75 000
Отражены ТР
10
15
390 000
Оприходованы материалы по учетной цене
16
15
35 000
(350 000 + 75 000 – 390 000)
Списано превышение фактической стоимости над учетной в конце месяца
20
10
702 000 (1 800 000 × 0,39)
Списаны материалы в производство по учетной цене
К = (25 000 + 35 000) / (400 000 + 390 000) × 100 = 7,6%
Сумма отклонений, списываемых на затраты:
Откл2 = 7,6% × 702 000 = 53 352 руб.
Дт
Кт
Сумма, тыс. руб.
Описание
20
16
53 350
Списаны отклонения по переданным в производство материалам
Итоги
В данной статье рассмотрены основные способы распределения ТР. Как рассчитать транспортные расходы, распределяемые на остатки материалов (товаров) и затраты, должно быть закреплено в учетной политике организации.