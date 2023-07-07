Учет основных средств по ФСБУ и налоговые проверки внутригрупповых сделок. Мероприятия для бухгалтера с 10 по 14 июня

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11 июля Новое в учете основных средств и транспорта в 2023 г.: ФСБУ «ОС», «Аренда», лизинг, ремонт, путевые листы
Время: с 10:00 до 17:00
Формат: онлайн и в зале, г. Москва
Стоимость: 15 000 рублей
Тезисы мероприятия:
Все вопросы учета от приобретения основных средств до их утилизации, изменения 2023 г.
Как учитывать по ФСБУ 6/2020 и 26/2020 основные средства и транспорт. Разница в учете с запасами (ФСБУ 5/2019). Когда недвижимость отражается, как запасы.
Как учитывать арендованные основные средства на балансе организации по правилам по ФСБУ 25/2018 в 2023 г.
Насколько опасен лизинг машин, и как его учитывать.
Как заполнить путевой лист по новым правилам, чтобы не было претензий. Изменения по путевым листам в 2023 году.
Новые правила проведения техосмотров: что нужно знать бухгалтеру.
Надо ли нормировать бензин.
Нужен ли специально обученный механик и обязательны ли медосмотры и техосмотры.
Новые правила учета рабочего времени водителей. Бывают ли у них командировки и сверхурочные.
Правильный учет расходов на ремонт и модернизацию основных средств, страховку и пр.
Можно ли уменьшить транспортный налог, и с каких основных средств можно в 2023 г. не платить налог на имущество.
12 июля Внутригрупповые услуги: обзор позиций ФНС России и Минфина, обзор судебной практики
Время: с 10:00 до 11:00
Формат: онлайн
Стоимость: бесплатно
Тезисы мероприятия:
Обзор статистики результатов проверок внутригрупповых сделок;
Обзор применимого законодательства;
Основные выводы из позиций ФНС России и Минфина России;
Интересная судебная практика;
Как проверить себя на риски.
Как создать свое мероприятие
Вы можете добавить свое мероприятие по кнопке в этом разделе.
Создайте бизнес-аккаунт, если у вас его нет.
Дальше все просто. Придумываете классное название, понятное описание. И идете заполнять анкету для мероприятия.
Заполняете и сохраняете. Вот и всё! Ваше мероприятие уже на сайте и на него могут регистрироваться бухгалтеры, кадровики, юристы, владельцы бизнеса и другие пользователи Клерка.