Вебинары для бухгалтеров

Учет основных средств по ФСБУ и налоговые проверки внутригрупповых сделок. Мероприятия для бухгалтера с 10 по 14 июня

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Учет основных средств по ФСБУ и налоговые проверки внутригрупповых сделок. Мероприятия для бухгалтера с 10 по 14 июня
Иллюстрация: freepik/freepik

Кликайте на название мероприятия, чтобы почитать подробную программу и записаться.

11 июля Новое в учете основных средств и транспорта в 2023 г.: ФСБУ «ОС», «Аренда», лизинг, ремонт, путевые листы

Время: с 10:00 до 17:00

Формат: онлайн и в зале, г. Москва

Стоимость: 15 000 рублей

Тезисы мероприятия:

  • Все вопросы учета от приобретения основных средств до их утилизации, изменения 2023 г.

  • Как учитывать по ФСБУ 6/2020 и 26/2020 основные средства и транспорт. Разница в учете с запасами (ФСБУ 5/2019). Когда недвижимость отражается, как запасы.

  • Как учитывать арендованные основные средства на балансе организации по правилам по ФСБУ 25/2018 в 2023 г.

  • Насколько опасен лизинг машин, и как его учитывать.

  • Как заполнить путевой лист по новым правилам, чтобы не было претензий. Изменения по путевым листам в 2023 году.

  • Новые правила проведения техосмотров: что нужно знать бухгалтеру.

  • Надо ли нормировать бензин.

  • Нужен ли специально обученный механик и обязательны ли медосмотры и техосмотры.

  • Новые правила учета рабочего времени водителей. Бывают ли у них командировки и сверхурочные.

  • Правильный учет расходов на ремонт и модернизацию основных средств, страховку и пр.

  • Можно ли уменьшить транспортный налог, и с каких основных средств можно в 2023 г. не платить налог на имущество.

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12 июля Внутригрупповые услуги: обзор позиций ФНС России и Минфина, обзор судебной практики

Время: с 10:00 до 11:00

Формат: онлайн

Стоимость: бесплатно

Тезисы мероприятия:

  • Обзор статистики результатов проверок внутригрупповых сделок;

  • Обзор применимого законодательства;

  • Основные выводы из позиций ФНС России и Минфина России;

  • Интересная судебная практика;

  • Как проверить себя на риски.

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Как создать свое мероприятие

Вы можете добавить свое мероприятие по кнопке в этом разделе.

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Дальше все просто. Придумываете классное название, понятное описание. И идете заполнять анкету для мероприятия.

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Заполняете и сохраняете. Вот и всё! Ваше мероприятие уже на сайте и на него могут регистрироваться бухгалтеры, кадровики, юристы, владельцы бизнеса и другие пользователи Клерка.

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