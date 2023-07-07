Эти письма Минфина за июнь обязательны к прочтению

Все самые интересные разборы за эту неделю уже здесь.



Мы подготовили для вас обзор разъяснений фискалов, которые были опубликованы в июне. Все кратко, четко, по делу.

За пару минут видео в этом мини-курсе разберем, в каком порядке нужно исправить ошибочную запись в трудовой книжке сотрудника, если предыдущий работодатель неправильно проставил дату его увольнения.

В этом мини-курсе разберем особенности начисления и уплаты страховых взносов с доходов иностранных специалистов.

Узнайте, как заключить трудовой договор с надомным сотрудником и какие он содержит нюансы.

Во втором полугодии вступают в силу новые законы и приказы ведомств. Собрали важные изменения для бухгалтеров.

Ежемесячно до 25 числа надо сдавать персонифицированные сведения о физлицах. Но за последний месяц квартала можно не сдавать.

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