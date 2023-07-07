Обзоры для бухгалтера

Эти письма Минфина за июнь обязательны к прочтению

Свежий выпуск дайджеста «Разборов». Эксперты подготовили в помощь бухгалтеру статьи с образцами документов, таблицами для скачивания и удобными памятками.

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Эти письма Минфина за июнь обязательны к прочтению
Иллюстрация: Pavel Danilyu/pexels

Все самые интересные разборы за эту неделю уже здесь.

Самые важные для бухгалтера письма Минфина и ФНС в июне 2023 года

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Мы подготовили для вас обзор разъяснений фискалов, которые были опубликованы в июне. Все кратко, четко, по делу.

Как исправить чужую ошибку в трудовой книжке

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За пару минут видео в этом мини-курсе разберем, в каком порядке нужно исправить ошибочную запись в трудовой книжке сотрудника, если предыдущий работодатель неправильно проставил дату его увольнения.

Страховые взносы с выплат иностранцам в 2023 году

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В этом мини-курсе разберем особенности начисления и уплаты страховых взносов с доходов иностранных специалистов.

Трудовой договор с дистанционным (надомным) сотрудником

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Узнайте, как заключить трудовой договор с надомным сотрудником и какие он содержит нюансы.

О каких изменениях в законодательстве с 1 июля 2023 года нужно знать бухгалтерам

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Во втором полугодии вступают в силу новые законы и приказы ведомств. Собрали важные изменения для бухгалтеров.

ФНС дала разъяснения про включение в персонифицированные сведения физлиц без зарплаты

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Ежемесячно до 25 числа надо сдавать персонифицированные сведения о физлицах. Но за последний месяц квартала можно не сдавать.

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Трибуна. Пятничный дайджест. Про ЕНС, денежные переводы и военную подготовку в школе

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