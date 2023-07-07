Эти письма Минфина за июнь обязательны к прочтению

Все самые интересные разборы за эту неделю уже здесь.
Самые важные для бухгалтера письма Минфина и ФНС в июне 2023 года
Мы подготовили для вас обзор разъяснений фискалов, которые были опубликованы в июне. Все кратко, четко, по делу.
Как исправить чужую ошибку в трудовой книжке
За пару минут видео в этом мини-курсе разберем, в каком порядке нужно исправить ошибочную запись в трудовой книжке сотрудника, если предыдущий работодатель неправильно проставил дату его увольнения.
Страховые взносы с выплат иностранцам в 2023 году
В этом мини-курсе разберем особенности начисления и уплаты страховых взносов с доходов иностранных специалистов.
Трудовой договор с дистанционным (надомным) сотрудником
Узнайте, как заключить трудовой договор с надомным сотрудником и какие он содержит нюансы.
О каких изменениях в законодательстве с 1 июля 2023 года нужно знать бухгалтерам
Во втором полугодии вступают в силу новые законы и приказы ведомств. Собрали важные изменения для бухгалтеров.
ФНС дала разъяснения про включение в персонифицированные сведения физлиц без зарплаты
Ежемесячно до 25 числа надо сдавать персонифицированные сведения о физлицах. Но за последний месяц квартала можно не сдавать.
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