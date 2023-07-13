Опасные «мелочи», которые губят резюме

Странно выглядит как слишком объёмная «поэма» об опыте работы страниц на десять (бывает и такое), так и чрезмерно краткое описание в двух словах «продажи, клиенты» (такое тоже нередко встречается). Особенно если кандидат претендует на топовую должность и высокую зарплату.

Резюме больше чем на двух страницах не только воспринимается с трудом, оно может послужить для рекрутера косвенным показателем того, что кандидат не умеет выделять главное и кратко формулировать суть.

А это важные качества для любой сферы работы, для некоторых — ключевые.

Бывает, кандидаты, совсем не утруждаясь, просто копируют должностную инструкцию или найденную в открытом источнике информацию в раздел «Обязанности» в резюме. Это легко считывается и, скорее всего, отпугнёт рекрутеров.

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2. Текст без структуры

Резюме, написанные в свободной форме, зачастую бывают нечитаемыми. Например, попадаются резюме, написанные художественным стилем в виде автобиографии. Причем порой в тексте хаотично смешивается всё сразу: работа, дом, семья, дети, хобби, отдых.

Не путайте резюме с автобиографией. И постарайтесь придать документу структурированность.

Если в рамках раздела «Опыт» много информации (вы хотите рассказать и про обязанности, и про достижения), не пишите это сплошным текстом, делайте подзаголовки, маркированные списки — главное, чтобы информация легко воспринималась.