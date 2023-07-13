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Опасные «мелочи», которые губят резюме

В резюме важно не только ключевое содержание — информация об опыте работы, достижениях и навыках. Важна еще и форма, в которой эта информация подана. И чтобы не было «лишних деталей». Иногда несущественные вроде бы недостатки, которые кажутся мелочью, могут испортить всё впечатление. Можно возмутиться — «Рекрутеры придираются!», а можно прислушаться и почистить свое резюме от досадных ошибок.

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Опасные «мелочи», которые губят резюме
Иллюстрация: DS stories/pexels

1. Неадекватный объём

Странно выглядит как слишком объёмная «поэма» об опыте работы страниц на десять (бывает и такое), так и чрезмерно краткое описание в двух словах «продажи, клиенты» (такое тоже нередко встречается). Особенно если кандидат претендует на топовую должность и высокую зарплату.

Резюме больше чем на двух страницах не только воспринимается с трудом, оно может послужить для рекрутера косвенным показателем того, что кандидат не умеет выделять главное и кратко формулировать суть.

А это важные качества для любой сферы работы, для некоторых — ключевые.

Бывает, кандидаты, совсем не утруждаясь, просто копируют должностную инструкцию или найденную в открытом источнике информацию в раздел «Обязанности» в резюме. Это легко считывается и, скорее всего, отпугнёт рекрутеров.

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2. Текст без структуры

Резюме, написанные в свободной форме, зачастую бывают нечитаемыми. Например, попадаются резюме, написанные художественным стилем в виде автобиографии. Причем порой в тексте хаотично смешивается всё сразу: работа, дом, семья, дети, хобби, отдых.

Не путайте резюме с автобиографией. И постарайтесь придать документу структурированность.

Если в рамках раздела «Опыт» много информации (вы хотите рассказать и про обязанности, и про достижения), не пишите это сплошным текстом, делайте подзаголовки, маркированные списки — главное, чтобы информация легко воспринималась.

3. Ошибки и опечатки

Фактические, грамматические, бросающиеся в глаза синтаксические и стилистические ошибки и даже обычные опечатки в резюме специалистов, работа которых требует грамотности, внимательности, сразу же оттолкнёт рекрутера. Тем не менее такие резюме не редкость.

Допустим, соискатель претендует на вакансии имейл-маркетолога с функцией написания текстов рассылок, но его резюме пестрит ошибками и опечатками. Стоит ли удивляться, что на его отклики не приходит никаких ответов?

Если вы написали резюме второпях, не поленитесь его внимательно перечитать. Можно воспользоваться каким-нибудь бесплатным сервисом проверки текста на грамотность.

Даже если речь идет о технических специалистах и вакансия не предполагает безупречного владения родным языком, бывают ошибки, которые сильно настораживают: например, в названии желаемой должности, в контактной информации и даже в собственном имени. Такие ошибки говорят о небрежности.

4. Небрежное оформление

Резюме — деловой документ. Неправильно, если оно выглядит, будто составлено на коленке.

Бросающаяся в глаза небрежность в тексте вызывает у читающего негативную реакцию и желание сразу закрыть документ.

Например, такую реакцию вызывает использование большого количества сокращений и аббревиатур без расшифровок. Кроме этого, набирать текст в режиме СapsLock (большими буквами) — точно не лучшая попытка привлечь внимание HR-специалиста к своему отклику.

5. Чрезмерное количество дипломов и сертификатов

Казалось бы, непрерывное образование — модный тренд со знаком плюс. Но всё хорошо в меру.

Рекрутера или нанимающего менеджера точно насторожит резюме, в котором человек перечисляет 5 высших образований и массу курсов на разные темы. И чем более разнородны направления образования, тем больше это смущает. Складывается ощущение, что человек никак не определится, что ему близко, в чём его сильные стороны.

Если кандидат не может объяснить, зачем ему понадобилось то или иное обучение, и оно не выглядит как логичное продолжение развития карьерных устремлений, то разностороннее образование работает не в его пользу.

Часто рекрутеры, интересуясь на собеседовании мотивацией кандидата для обучения, которое не пригодилось в практической работе, слышат в ответ что-то вроде: «Я пошёл учиться за компанию» или «Я пошла учиться от скуки», «Я искал своё призвание, но ошибся». Такие ответы вызывают недоумение и невольное опасение, что на конкретную вакансию человек тоже откликнулся необдуманно, от скуки, возможно, ошибочно.

На самом деле искать свое призвание — нормально в любом возрасте. И нет ничего предосудительного в учёбе только ради расширения кругозора — прекрасно, что вы предпочитаете интеллектуальный досуг.

Просто в резюме стоит ограничиться упоминанием лишь тех дипломов, которые имеют непосредственное или хотя бы опосредованное значение для вакансии, на которую вы претендуете.

Тут действует тот же принцип, что и для разностороннего опыта работы: не нужно скрупулёзно перечислять всё — укажите только то, что важно для желаемой должности.

Резюме не автобиография, это выборочная информация о вас, которая должна убедить работодателя в том, что вы подходите для конкретной вакансии.

6. Несерьёзный адрес электронной почты

Да, на это тоже обращают внимание, и довольно часто. Дело, конечно, не в самом адресе, а в том, что неуместный для резюме адрес почты может вызвать сомнение в том, что кандидат хорошо понимает границы между неформальным частным и деловым общением, что он знаком с основами делового этикета. А это важно для успешного рабочего взаимодействия.

Вы завели электронную почту ещё в юности и придумали для неё логин, который тогда казался забавным или эффектным, так с тех пор ею и пользуетесь?

Попробуйте взглянуть на ваш логин сторонним взглядом: как он смотрелся бы на деловой визитке — уместно или нелепо? Если есть хоть малейшие сомнения, то и в резюме такому адресу электронной почты не место.

Для деловых контактов, в том числе для откликов на вакансии, стоит завести отдельную почту, с нейтральным адресом.

Велика вероятность, что рекрутер сразу отложит в сторону резюме, которое пришло с адреса, например, Kotenochek@mail.ru. Если подобный адрес почты сочетается ещё и с фотографией, которая подошла бы только для сайта знакомств, то это способно погубить резюме даже с самым блестящим профессиональным опытом.

7. Лишние сведения

Сюда относятся не только неуместные в резюме подробности про хобби, личную жизнь (про всё, что не имеет отношения к работе), но и лишние сведения о прежней работе.

Например, в одном резюме соискатель зачем-то упомянул, что судился с прежним работодателем из-за задержки заработной платы. Удивляет не сам факт суда (защита своих прав — это правильно), а что соискатель почему-то посчитал, что эту информацию непременно нужно указать в резюме.

Возможно, он сделал это в качестве намёка: «Смотрите — будете меня обижать, подам на вас в суд, я умею!». Но вряд ли стоит ожидать позитивной реакции, начиная деловые отношения с такой ноты.

Любые лишние сведения в резюме настораживают тем, что показывают: человек либо пишет всё подряд, не задумываясь, либо не вполне адекватно оценивает, какие сведения важны для дела, а какие — нет.

8. Грубость в тексте

Некоторые соискатели снабжают резюме довольно грубыми фразами, чтобы отвадить нежелательные предложения о работе, или пытаются в резкой форме диктовать свои условия.

Например: «Рекрутерам — не звонить!!! Я готов общаться только лично с директорами!».

Подобные фразы отпугнут от вашего резюме, даже если вы представитель очень дефицитной и востребованной профессии.

Ведь кандидатов оценивают не только по профессионализму, но и по манере общения, вежливости, уровню неконфликтности. Тех, кто заведомо не впишется в принятую в компанию корпоративную культуру, отвергают.

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