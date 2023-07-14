Вебинары для бухгалтеров

Декларация по НДС, ФСБУ 14/2022 НМА, самозанятые иностранцы. Мероприятия для бухгалтера с 17 по 21 июня

Собрали для вас обзор ближайших мероприятий — семинаров и вебинаров, которые не стоит пропускать.

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Декларация по НДС, ФСБУ 14/2022 НМА, самозанятые иностранцы. Мероприятия для бухгалтера с 17 по 21 июня
Иллюстрация: Sora Shimazaki/pexels

Кликайте на название мероприятия, чтобы почитать подробную программу и записаться.

18 июля Как проверить декларацию НДС по контрольным соотношениям

Время: с 10:00 до 11:00

Формат: онлайн

Стоимость: бесплатно

Тезисы мероприятия:

  • Какие контрольные соотношения для проверки декларации использует ИФНС.

  • Как и что нужно проверить в самой декларации, опираясь не только на контрольные соотношения, но и на данные бухгалтерского учета.

  • В каких случаях ФНС откажет в приеме декларации.

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19 июля Карьерный и личностный рост финансового и генерального директора. Как личностное развитие влияет на эффективность бизнеса компании

Время: с 10:00 до 12:00

Формат: в зале, г. Москва

Стоимость: бесплатно

Тезисы мероприятия:

1. Обзор рынка труда топ-менеджеров:

  • Стоимость, мотивация финансового директора на рынке;

  • Критерии выбора топ-менеджеров;

  • Как генеральному директору подобрать сильную команду.

2. Как усилить свое влияние в компании. Три зоны роста для успеха и продвижения в иерархии власти.

  • Публичное поведение. Кинетика нашего тела, темп и тембр голоса с головой выдают нашу внутреннюю тревожность и неуверенность. Как скорректировать поведенческий рисунок и получать удовольствие от общения на самых разных властных этажах.

  • Влияние. Максимальная конверсия любого диалога на любом уровне, спокойствие в ответ на искушенную манипуляцию – как достигнуть такого результата.

  • Антихрупкость. Контролируемый и безопасный уровень стресса. Неопределенность, которая не пугает, но становится триггером движения вперед.

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19 июля Как работать с самозанятыми безопасно и выгодно?

Время: с 11:00 до 12:30

Формат: онлайн

Стоимость: бесплатно

Тезисы мероприятия:

  • Какие потребности и боли на практике закрывает временный персонал, какие преимущества дает, какие нюансы важно учитывать.

  • Каких специалистов привлекают чаще всего, как настроить с ними обратную связь, сравним со штатными единицами, увидим реальную экономию.

  • Практические кейсы взаимодействия, интересные случаи из практики.

  • Как упростить работу с самозанятыми, автоматизировать и наладить бизнес процессы.

  • Как снизить риски взаимодействия. Как вести верный документооборот, производить выплаты.

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19 июля Нематериальные активы (НМА) с 2024 года

Время: с 11:00 до 13:00

Формат: онлайн

Стоимость: бесплатно

Тезисы мероприятия:

  • Создание и приобретение НМА

  • Модернизация и доработка НМА

  • Расходы на НИОКР

  • Расходы на создание сайта

  • Учет программного обеспечения (ПО)

  • Упрощенные способы ведения учета НМА

  • Переход на ФСБУ 14/2022

  • Влияние ФСБУ 14/2022 на налогообложение (ОСНО, УСН)

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20 июля Как сотрудничать с самозанятыми иностранцами: документы, уведомления, сроки, ответственность

Время: с 11:00 до 13:00

Формат: онлайн

Стоимость: бесплатно

Тезисы мероприятия:

  • Какие документы запросить у исполнителя; – как заключить договор о сотрудничестве.

  • Как подать уведомление в МВД.

  • Как им платить.

  • Как правильно прекратить сотрудничество.

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