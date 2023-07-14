Декларация по НДС, ФСБУ 14/2022 НМА, самозанятые иностранцы. Мероприятия для бухгалтера с 17 по 21 июня

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18 июля Как проверить декларацию НДС по контрольным соотношениям
Время: с 10:00 до 11:00
Формат: онлайн
Стоимость: бесплатно
Тезисы мероприятия:
Какие контрольные соотношения для проверки декларации использует ИФНС.
Как и что нужно проверить в самой декларации, опираясь не только на контрольные соотношения, но и на данные бухгалтерского учета.
В каких случаях ФНС откажет в приеме декларации.
19 июля Карьерный и личностный рост финансового и генерального директора. Как личностное развитие влияет на эффективность бизнеса компании
Время: с 10:00 до 12:00
Формат: в зале, г. Москва
Стоимость: бесплатно
Тезисы мероприятия:
1. Обзор рынка труда топ-менеджеров:
Стоимость, мотивация финансового директора на рынке;
Критерии выбора топ-менеджеров;
Как генеральному директору подобрать сильную команду.
2. Как усилить свое влияние в компании. Три зоны роста для успеха и продвижения в иерархии власти.
Публичное поведение. Кинетика нашего тела, темп и тембр голоса с головой выдают нашу внутреннюю тревожность и неуверенность. Как скорректировать поведенческий рисунок и получать удовольствие от общения на самых разных властных этажах.
Влияние. Максимальная конверсия любого диалога на любом уровне, спокойствие в ответ на искушенную манипуляцию – как достигнуть такого результата.
Антихрупкость. Контролируемый и безопасный уровень стресса. Неопределенность, которая не пугает, но становится триггером движения вперед.
19 июля Как работать с самозанятыми безопасно и выгодно?
Время: с 11:00 до 12:30
Формат: онлайн
Стоимость: бесплатно
Тезисы мероприятия:
Какие потребности и боли на практике закрывает временный персонал, какие преимущества дает, какие нюансы важно учитывать.
Каких специалистов привлекают чаще всего, как настроить с ними обратную связь, сравним со штатными единицами, увидим реальную экономию.
Практические кейсы взаимодействия, интересные случаи из практики.
Как упростить работу с самозанятыми, автоматизировать и наладить бизнес процессы.
Как снизить риски взаимодействия. Как вести верный документооборот, производить выплаты.
19 июля Нематериальные активы (НМА) с 2024 года
Время: с 11:00 до 13:00
Формат: онлайн
Стоимость: бесплатно
Тезисы мероприятия:
Создание и приобретение НМА
Модернизация и доработка НМА
Расходы на НИОКР
Расходы на создание сайта
Учет программного обеспечения (ПО)
Упрощенные способы ведения учета НМА
Переход на ФСБУ 14/2022
Влияние ФСБУ 14/2022 на налогообложение (ОСНО, УСН)
20 июля Как сотрудничать с самозанятыми иностранцами: документы, уведомления, сроки, ответственность
Время: с 11:00 до 13:00
Формат: онлайн
Стоимость: бесплатно
Тезисы мероприятия:
Какие документы запросить у исполнителя; – как заключить договор о сотрудничестве.
Как подать уведомление в МВД.
Как им платить.
Как правильно прекратить сотрудничество.
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