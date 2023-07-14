Декларация по НДС, ФСБУ 14/2022 НМА, самозанятые иностранцы. Мероприятия для бухгалтера с 17 по 21 июня

Информация про сальдо ЕНС

Мы выпустили коллекцию «Три важных вебинара по ЕНП и ЕНС» за 699 ₽ 5 850 ₽ , в которую входят вебинары:

✅Сальдо ЕНС: как формируется и как оспорить, чтобы стало верным.

✅Срочные изменения в ЕНП и НДФЛ. Топ вопросов Клерк.Премиум.

✅ЕНП: основные изменения, сверки, переплаты и ошибки.



Откройте доступ прямо сейчас и узнайте все о ЕНП, НДФЛ и сальдо ЕНС.

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