Обзоры для бухгалтера

Всё о полугодовой отчетности 2023, ФСБУ 25/2018 простым языком, полный гайд для бухгалтера ИП и маркировка в интернете. Обзор главных вебинаров для бухгалтера

Подготовили для вас список вебинаров на следующую неделю. Листайте ниже и записывайтесь на вебинары, которые помогут вам сдать отчетность без проблем.

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Всё о полугодовой отчетности 2023, ФСБУ 25/2018 простым языком, полный гайд для бухгалтера ИП и маркировка в интернете. Обзор главных вебинаров для бухгалтера
Иллюстрация: Karolina Grabowska/pexels

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Инструкция для арендатора по ФСБУ 25/2018 простым языком

Когда: 17 июля в 11:00

  • При каких условиях договор аренды попадает под ФСБУ 25/2018.

  • Состав платежей, подлежащих учету в рамках ФСБУ 25/2018.

  • Определение срока аренды.

  • Оценка возможности учитывать аренду упрощенным способом.

  • Оценка обязательств по аренде, ППА.

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Все бухгалтерские изменения второго полугодия 2023: ЕНС, НДФЛ, сальдо, новые КБК

Когда: 17 июля в 15:00

  • Новый порядок распределения ЕНС.

  • Продление срока, когда не начисляются пени.

  • Новые КБК в ВЭД.

  • Увеличивается список офшорных зон.

  • Новая форма декларации по акцизам.

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Как работать с электронными перевозочными документами (ЭПД): практическое руководство по ЭДО на транспорте

Когда: 18 июля в 10:00

  • Требования закона по электронным документам к участникам транспортного рынка.

  • Как работает ЭДО на транспорте.

  • Электронные перевозочные документы (ЭПД). Что, для кого, как пользоваться?

  • Виды ЭПД, их назначение и различие.

  • Польза и экономия при использовании электронных транспортных документов.

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Бухгалтер ИП: от учета и налогов, до документооборота и личного кабинета

Когда: 19 июля в 11:00

  • Налоговый учет у ИП.

  • Нужен ли ИП бухгалтерский учет.

  • Изменения в порядке оплаты взносов и налогов в связи с введением ЕНС и ЕНП.

  • Личный кабинет налогоплательщика - ИП.

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Как перейти с иностранных решений (SAP, ORACLE) на платформу 1С

Когда: 19 июля в 15:00

  • Сложности перехода с иностранных решений на российские.

  • Как использовать проектный подход при реализации проектов импортозамещения.

  • Реализация проектов импортозамещения иностранного софта (сроки, стоимость, форматы внедрения).

  • Какие особенности платформы 1С нужно учесть при внедрении.

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Маркировка рекламы в интернете: кому и как делать

Когда: 20 июля в 11:00

  • Какая информация является рекламой.

  • Какая реклама и в каком порядке подлежит маркировке.

  • Схема взаимодействия при размещении интернет-рекламы рекламодателей, рекламных агентств, операторов рекламной системы (ОРС), рекламораспостранителей, операторов рекламных данных (ОРД), Единого реестра интернет- рекламы (ЕРИР) и ФАС/ФНС.

  • Как выглядит маркировка рекламы.

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Важные изменения по НДФЛ, ЕНС и 6-НДФЛ за полугодие

Когда: 21 июля в 11:00

  • Новый порядок списания НДФЛ с ЕНС: что изменилось и как это влияет на другие налоги.

  • Изменения по уведомлениям: досрочное списание НДФЛ с ЕНС по уведомлениям; кто теперь обязан сдавать уведомления по НДФЛ дважды в месяц.

  • Как отражать НДФЛ за март и июнь в расчете 6-НДФЛ за полугодие.

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