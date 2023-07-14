Всё о полугодовой отчетности 2023, ФСБУ 25/2018 простым языком, полный гайд для бухгалтера ИП и маркировка в интернете. Обзор главных вебинаров для бухгалтера

Чаще всего банковские гарантии нужны для обеспечения исполнения госконтрактов. Невозможно получить выгодный заказ, если такой гарантии нет, а извлечь крупную сумму из оборота на обеспечение нет возможности. «Клерк» задал несколько вопросов эксперту, чтобы разобраться, зачем бизнесу брокер по гарантиям и почему выгодно работать с ним, а не напрямую с банком.