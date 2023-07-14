Всё о полугодовой отчетности 2023, ФСБУ 25/2018 простым языком, полный гайд для бухгалтера ИП и маркировка в интернете. Обзор главных вебинаров для бухгалтера

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Инструкция для арендатора по ФСБУ 25/2018 простым языком
Когда: 17 июля в 11:00
При каких условиях договор аренды попадает под ФСБУ 25/2018.
Состав платежей, подлежащих учету в рамках ФСБУ 25/2018.
Определение срока аренды.
Оценка возможности учитывать аренду упрощенным способом.
Оценка обязательств по аренде, ППА.
Все бухгалтерские изменения второго полугодия 2023: ЕНС, НДФЛ, сальдо, новые КБК
Когда: 17 июля в 15:00
Новый порядок распределения ЕНС.
Продление срока, когда не начисляются пени.
Новые КБК в ВЭД.
Увеличивается список офшорных зон.
Новая форма декларации по акцизам.
Как работать с электронными перевозочными документами (ЭПД): практическое руководство по ЭДО на транспорте
Когда: 18 июля в 10:00
Требования закона по электронным документам к участникам транспортного рынка.
Как работает ЭДО на транспорте.
Электронные перевозочные документы (ЭПД). Что, для кого, как пользоваться?
Виды ЭПД, их назначение и различие.
Польза и экономия при использовании электронных транспортных документов.
Бухгалтер ИП: от учета и налогов, до документооборота и личного кабинета
Когда: 19 июля в 11:00
Налоговый учет у ИП.
Нужен ли ИП бухгалтерский учет.
Изменения в порядке оплаты взносов и налогов в связи с введением ЕНС и ЕНП.
Личный кабинет налогоплательщика - ИП.
Как перейти с иностранных решений (SAP, ORACLE) на платформу 1С
Когда: 19 июля в 15:00
Сложности перехода с иностранных решений на российские.
Как использовать проектный подход при реализации проектов импортозамещения.
Реализация проектов импортозамещения иностранного софта (сроки, стоимость, форматы внедрения).
Какие особенности платформы 1С нужно учесть при внедрении.
Маркировка рекламы в интернете: кому и как делать
Когда: 20 июля в 11:00
Какая информация является рекламой.
Какая реклама и в каком порядке подлежит маркировке.
Схема взаимодействия при размещении интернет-рекламы рекламодателей, рекламных агентств, операторов рекламной системы (ОРС), рекламораспостранителей, операторов рекламных данных (ОРД), Единого реестра интернет- рекламы (ЕРИР) и ФАС/ФНС.
Как выглядит маркировка рекламы.
Важные изменения по НДФЛ, ЕНС и 6-НДФЛ за полугодие
Когда: 21 июля в 11:00
Новый порядок списания НДФЛ с ЕНС: что изменилось и как это влияет на другие налоги.
Изменения по уведомлениям: досрочное списание НДФЛ с ЕНС по уведомлениям; кто теперь обязан сдавать уведомления по НДФЛ дважды в месяц.
Как отражать НДФЛ за март и июнь в расчете 6-НДФЛ за полугодие.
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