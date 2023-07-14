Обзоры для бухгалтера

Всё самое важное о сальдо ЕНС, ошибки в УПД и статусы в платежках. Большой пятничный дайджест разборов

Свежий выпуск дайджеста «Разборов». Эксперты подготовили в помощь бухгалтеру видео, статьи с образцами документов, таблицами и удобными памятками.

Версия для печати
Всё самое важное о сальдо ЕНС, ошибки в УПД и статусы в платежках. Большой пятничный дайджест разборов
Иллюстрация: freepik/freepik

Все самые интересные разборы за эту неделю уже здесь.

Новые правила предрейсовых медосмотров в сентябре 2023

Новые правила.png

Разбираем новые правила предрейсовых медосмотров, и на кого они распространяются.

Как исправляют ошибки в УПД

Как исправить ошибики.png

Узнайте как правильно исправить УПД, чтобы вам не отказали в вычете.

Авансовые платежи по налогу на прибыль

Авансовые платежи.png

Разбираем, как вносить авансовые платежи по налогу на прибыль и на кого распространяется эта обязанность.

Какой указывать статус плательщика в платежном поручении в 2023 году

Какой указывать статутс.png

Какой статус налогоплательщика указывать в платежном поручении в 2023 году? Узнаете из видео.

Как оплачивается больничный лист после увольнения в 2023 году

как оплачивать.png

Сотрудник уволился по собственному желанию и заболел. Когда бывший работодатель обязан оплатить больничный и в каком размере?

Сальдо ЕНС: топ вопросов бухгалтеров в июле

Сальдо ЕНС.png

Собрали в одном материале все важные нюансы о сальдо ЕНС.

Лимит кассы в 2023 году: кому нужен, как утвердить, примеры расчета + образцы приказов

Лимит кассы.png

Разбираем, как рассчитать лимит кассы, утвердить и придерживаться, чтобы компанию не оштрафовала налоговая.

Кому положены бесплатные лекарства в 2023 году, и как их получить 

Кому положен.png

Разбираем, кто может получить лекарства от государства бесплатно и что для этого нужно.

Как подключить «Разборы»

Посмотрите каталог вышедших Разборов и оформите подписку за 99 рублей. Торопитесь до повышения цены в три раза.

Что получите в подписке на Разборы за 99 руб.

Каждый день выходит 2 свежих разбора:

  • один в текстовом формате инструкций по новым правилам с чек-листами и другими материалами для скачивания;

  • один в формате короткого и емкого видео: мини-курс по самым нужным бухгалтерским темам.

Оформить заказ на Разборы по 99 рублей можно, кликнув на ссылку ниже:

Оформление заказа на klerk.ru

Оплатите ваш заказ на Клерке

www.klerk.ru

Доступ к каталогу, где уже 870 имеющихся разборов

Темы самые нужные: сальдо ЕНП, заполнение платежек по налогам по новым правилам, налоговая оптимизация, защита при налоговых проверках, все виды отчетности. Мы пишем про ВСЕ нужные бухгалтерам и кадровикам темам.

То есть за 99 рублей в месяц вы получаете больше 40 экспертных, свежих материалов от редакции «Клерка», которые другим пользователям закрыты. А также доступ к каталогу уже 870 имеющихся Разборов. Подписаться за 99 рублей.

Разбор на выбранную ВАМИ ЛИЧНО тему

Вы получите уникальную возможность заказать свою тему разбора у главного редактора «Клерка».

И это еще не все!

Подписавшись на Разборы, также получите:

  • Отключение рекламы

  • Приоритетные ответы лично от заместители главного редактора “Клерка” на ваши вопросы в комментариях к Разборам

Если хотите приобрести какой-то разбор отдельно, можете сделать это за 150 рублей. Выбирайте из списка тут, заходите в материал и оформляйте заказ.

Бесплатно с Клерк.Премиум

Обучение, консультации, сервисы в одной подписке

ЕНП (единый налоговый платеж)

Фиксированные взносы и сальдо ЕНС: как это отражается в личном кабинете ИП

Не так давно для ИП открыли раздел ЕНС в личных кабинетах, и бизнесмены наконец-то увидели, что там происходит с их фиксированными взносами. Разберемся в этом.

Фиксированные взносы и сальдо ЕНС: как это отражается в личном кабинете ИП
Обучение для бухгалтеров

Как найти целевую аудиторию для вебинара: три самых главных совета

Сейчас модно стало проводить самые разные онлайн-мероприятия от вебинара до марафона. Но даже если у вас самая лучшая в мире программа, а спикеры — это топ-эксперты, нужно еще как-то донести до интересующей вас аудитории, что у вас все это есть.

Курсы повышения квалификации для бухгалтера с дипломом

Бухгалтеры

Пользователи предложили создать постоянный блог в Трибуне «Что ест бухгалтер»

В Трибуне опять жара. В посте про взятие Бастилии уже 100 комментарием, но ни одного про саму Бастилию. Наши пользователи обсуждают борщи, кабачки и новый кулинарный блог. Присоединяйтесь!

Последние мероприятия для бухгалтеров

Добавить

Как уменьшить налог УСН на страховые взносы ИП в 1С: Бухгалтерии

Предприниматели без сотрудников могут уменьшить налог УСН на взносы за себя. Для этого нужно уплатить взносы не в конце года, а до конца квартала, в котором предприниматель хочет снизить налог. В статье расскажем, как правильно отразить уменьшение налога и сформировать необходимые документы в 1С: Бухгалтерии.

Как уменьшить налог УСН на страховые взносы ИП в 1С: Бухгалтерии
Обзоры для бухгалтера

Пятничный дайджест постов Трибуны. Про удаленку, вождение в пьяном виде и Бастилию👀

В этот раз рабочая неделю нам показалось бесконечной, но при этом продуктивной и богатой на интересные темы. Спасибо депутатам, которые стали постоянным ньюсмейкерами постов Трибуны. Подводим итоги, выбираем самые просматриваемые публикации и комментируемые новости.

Пятничный дайджест постов Трибуны. Про удаленку, вождение в пьяном виде и Бастилию👀

Последние вопросы бухгалтеров из сервиса «Консультации»

Подключить
Аутсорсинг

SWOT-анализ делегирования: поможет ли вашему бизнесу аутсорсинг

Передача отдельных процессов в бизнесе на аутсорсинг позволяет эффективно распределить задачи, получить качественный результат и сэкономить деньги. Но не все компании осмеливаются на этот шаг. Стоит ли пользоваться услугами сторонних исполнителей и зачем нужен SWOT-анализ делегирования, разберем на примере аутсорсинга линейного персонала.

SWOT-анализ делегирования: поможет ли вашему бизнесу аутсорсинг
Ценные бумаги

Новые требования к сделкам с акциями и долями российских компаний, совершаемым с лицами из «недружественных» государств

Какие предъявляются требования к условиям сделок с акциями и долями российских компаний и какие обязательства будет нести перед государством приобретатель бизнеса у «недружественного» лица с 12.07.2023г.

Читать еще