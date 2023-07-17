Увольнение

Что такое тихое увольнение и как оно проявляется. Стоит ли беспокоиться?

Концепцию «тихого увольнения» — quiet quitting — сформулировал в конце 2022 года инженер из Нью-Йорка Заид Хан. Принцип примерно такой: вы не увольняетесь в прямом смысле слова, а отказываетесь от идеи отдавать себя работе целиком и полностью, ваша ценность как личности не определяется продуктивностью на работе.

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Что такое тихое увольнение и как оно проявляется. Стоит ли беспокоиться?
Иллюстрация: Вера Ревина/Клерк.ру

Как ведет себя сотрудник при тихом увольнении

Тихое увольнение — альтернатива реальному увольнению.

Человек постепенно снижает объем своих задач и перестает эмоционально вовлекаться в работу.

Вот как ведет себя «тихо увольняющийся» сотрудник:

  • Не берется за задачи, которые не прописаны в его трудовых обязанностях.

  • Уходит с работы вовремя.

  • Не отвечает на звонки и не читает рабочие чаты в свободное время и на выходных.

  • Не посещает планерки, встречи или пассивен на них: безучастно слушает и не предлагает новых идей.

  • Не помогает коллегам, если они не успевают со своей частью работы.

  • Старается выполнять минимум задач, но без вреда для компании.

  • Избегает корпоративных праздников.

Он находится на противоположной части спектра от сотрудника, который горит — в хорошем смысле слова — на работе. Однако не стоит путать тихое увольнение с саботажем и итальянской забастовкой: человек продолжает добросовестно выполнять свои обязанности.

Тихое увольнение против погони за успехом

Тренд тихого увольнения связан с пандемией коронавирусной инфекции и периодом, когда люди массово увольнялись с работы.

Во время локдауна многие задумались, насколько им нравится и важно то, чем они занимаются, — однако не все, кто понял, что работа им неинтересна, могли себе позволить уйти.

Тихое увольнение противопоставляется культуре достигаторства. Спокойное отношение к рабочим обязанностям у людей объясняют их желанием уделять больше внимания ментальному здоровью.

Выполнять минимум — это способ расставить жизненные приоритеты в пользу личных интересов и избежать выгорания.

Но зачастую люди не выбирают переработки — это лишь вынужденность. Так, по данным Росстата, из-за дефицита кадров у россиян выросла продолжительность рабочей недели: в первом полугодии 2023 года люди трудились по 38,5 часа в неделю.

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Что делать, если в команде кто-то «тихо увольняется»

Прежде всего, стоит понимать, что вовлеченность может вдруг снизиться у любого сотрудника. Это не значит, что человек решил «тихо уволиться». К тому же даже у тех руководителей, которых обожают сотрудники, до 4% подчиненных могут быть в состоянии тихого увольнения.

Чтобы выявить невовлеченных сотрудников, можно использовать разные методы:

  • Опрашивать руководителей подразделений и рассказывать им о симптомах выгорания, способах профилактики.

  • Оценивать результаты работы. Если качество труда на протяжении месяцев остается на минимальных показателях, вполне вероятно, что сотрудник устал.

  • Анализировать использование корпоративного портала. Или общих чатов. При снижении мотивации люди сокращают разговоры на общих площадках и иногда отходят даже от неформальных обсуждений. Если сотрудник раньше активно переписывался с коллегами, а потом «пропал» отовсюду, это может быть звоночком.

  • Запросить обратную связь после корпоративных праздников. Невовлеченные сотрудники избегают внерабочей деятельности и стараются сократить общение с коллегами.

  • Наблюдать за людьми во время совещаний. Сотрудники, которые перестали проявлять инициативу и регулярно остаются безучастными на встречах, могут пребывать в состоянии тихого увольнения.

Вернуть мотивативацию «насильно» не получится, но можно обсудить с сотрудниками их потребности и предложить решить проблему иначе, не увольнением.

Если же невовлеченных сотрудников становится больше, а в компании уже долгое время текучка — специалисты советуют менять корпоративную культуру.

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