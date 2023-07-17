Что такое тихое увольнение и как оно проявляется. Стоит ли беспокоиться?

Как ведет себя сотрудник при тихом увольнении
Тихое увольнение — альтернатива реальному увольнению.
Человек постепенно снижает объем своих задач и перестает эмоционально вовлекаться в работу.
Вот как ведет себя «тихо увольняющийся» сотрудник:
Не берется за задачи, которые не прописаны в его трудовых обязанностях.
Уходит с работы вовремя.
Не отвечает на звонки и не читает рабочие чаты в свободное время и на выходных.
Не посещает планерки, встречи или пассивен на них: безучастно слушает и не предлагает новых идей.
Не помогает коллегам, если они не успевают со своей частью работы.
Старается выполнять минимум задач, но без вреда для компании.
Избегает корпоративных праздников.
Он находится на противоположной части спектра от сотрудника, который горит — в хорошем смысле слова — на работе. Однако не стоит путать тихое увольнение с саботажем и итальянской забастовкой: человек продолжает добросовестно выполнять свои обязанности.
Тихое увольнение против погони за успехом
Тренд тихого увольнения связан с пандемией коронавирусной инфекции и периодом, когда люди массово увольнялись с работы.
Во время локдауна многие задумались, насколько им нравится и важно то, чем они занимаются, — однако не все, кто понял, что работа им неинтересна, могли себе позволить уйти.
Тихое увольнение противопоставляется культуре достигаторства. Спокойное отношение к рабочим обязанностям у людей объясняют их желанием уделять больше внимания ментальному здоровью.
Выполнять минимум — это способ расставить жизненные приоритеты в пользу личных интересов и избежать выгорания.
Но зачастую люди не выбирают переработки — это лишь вынужденность. Так, по данным Росстата, из-за дефицита кадров у россиян выросла продолжительность рабочей недели: в первом полугодии 2023 года люди трудились по 38,5 часа в неделю.
Ищете сотрудников бухгалтерии, кадровиков, юристов, финансистов? Разместите вакансии на Клерк.Работа: одну, три или в любом количестве без ограничений в течение месяца!
В каждую вакансию включено дополнительное продвижение, чтобы максимально увеличить количество откликов.
Заполните форму. С вами свяжется менеджер, пришлет ссылку на оплату и разместит вакансии в Клерк.
Что делать, если в команде кто-то «тихо увольняется»
Прежде всего, стоит понимать, что вовлеченность может вдруг снизиться у любого сотрудника. Это не значит, что человек решил «тихо уволиться». К тому же даже у тех руководителей, которых обожают сотрудники, до 4% подчиненных могут быть в состоянии тихого увольнения.
Чтобы выявить невовлеченных сотрудников, можно использовать разные методы:
Опрашивать руководителей подразделений и рассказывать им о симптомах выгорания, способах профилактики.
Оценивать результаты работы. Если качество труда на протяжении месяцев остается на минимальных показателях, вполне вероятно, что сотрудник устал.
Анализировать использование корпоративного портала. Или общих чатов. При снижении мотивации люди сокращают разговоры на общих площадках и иногда отходят даже от неформальных обсуждений. Если сотрудник раньше активно переписывался с коллегами, а потом «пропал» отовсюду, это может быть звоночком.
Запросить обратную связь после корпоративных праздников. Невовлеченные сотрудники избегают внерабочей деятельности и стараются сократить общение с коллегами.
Наблюдать за людьми во время совещаний. Сотрудники, которые перестали проявлять инициативу и регулярно остаются безучастными на встречах, могут пребывать в состоянии тихого увольнения.
Вернуть мотивативацию «насильно» не получится, но можно обсудить с сотрудниками их потребности и предложить решить проблему иначе, не увольнением.
Если же невовлеченных сотрудников становится больше, а в компании уже долгое время текучка — специалисты советуют менять корпоративную культуру.