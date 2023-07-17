Что такое тихое увольнение и как оно проявляется. Стоит ли беспокоиться?

Тихое увольнение — альтернатива реальному увольнению.

Человек постепенно снижает объем своих задач и перестает эмоционально вовлекаться в работу.

Вот как ведет себя «тихо увольняющийся» сотрудник:

Не берется за задачи, которые не прописаны в его трудовых обязанностях.

Уходит с работы вовремя.

Не отвечает на звонки и не читает рабочие чаты в свободное время и на выходных.

Не посещает планерки, встречи или пассивен на них: безучастно слушает и не предлагает новых идей.

Не помогает коллегам, если они не успевают со своей частью работы.

Старается выполнять минимум задач, но без вреда для компании.

Избегает корпоративных праздников.

Он находится на противоположной части спектра от сотрудника, который горит — в хорошем смысле слова — на работе. Однако не стоит путать тихое увольнение с саботажем и итальянской забастовкой: человек продолжает добросовестно выполнять свои обязанности.

Тихое увольнение против погони за успехом

Тренд тихого увольнения связан с пандемией коронавирусной инфекции и периодом, когда люди массово увольнялись с работы.

Во время локдауна многие задумались, насколько им нравится и важно то, чем они занимаются, — однако не все, кто понял, что работа им неинтересна, могли себе позволить уйти.