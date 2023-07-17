Почему сейчас стало опасно затягивать с разделом общего имущества после развода

Большинство людей уверены, что раз приобретенное ими в браке имущество является общей собственностью, то один супруг не сможет распорядиться им по своему личному усмотрению, не ставя в известность об этом второго.

Поэтому для них может оказаться сюрпризом та практика, которая сложилась сейчас в судах по случаям, когда один супруг продает общую недвижимость, не получив на это согласие второго супруга. Поясню, что имеется в виду.

На сегодняшний день закон предусматривает, что обязательным условием для совершения сделки по распоряжению общей недвижимостью одним из супругов является наличие согласия на это второго супруга — причем, оно должно быть нотариально удостоверено (п. 3 ст. 35 СК).

Однако суды не признают нарушением закона продажу или дарение общей недвижимости в отсутствие такого согласия, если сделка была совершена после развода.

Например, в период брака супруга приобрела нежилое помещение: право собственности было зарегистрировано на нее, но, в отсутствие брачного договора, оно признавалось совместно нажитым имуществом (ст. 34 СК).

Спустя несколько лет после этого, в мае 2017 г., супруги развелись, а еще через год женщина продала это помещение, не получив нотариальное согласие бывшего мужа на сделку.

Узнав об этом, мужчина обратился в суд, требуя признать договор купли-продажи недействительным, поскольку общая недвижимость была продана без его согласия.

Однако суды не нашли здесь никаких нарушений: закон требует представить нотариально удостоверенное согласие супруга, а в данном случае на момент заключения договора мужчина уже не являлся супругом продавца (брак был расторгнут).

Верховный суд поддержал эту позицию, отметив, что нормы семейного законодательства не применяются к бывшим супругам — поэтому они могут оспорить сделку по продаже совместной собственности, заключенную без их согласия, только по общим правилам гражданского законодательства (ст. 253 ГК).

А для этого нужно доказать, что покупатель недвижимости на момент подписания договора знал или должен был знать, что это совместная собственность супругов и второй совладелец возражает против ее продажи. Истец не доказал этого — значит, основания для признания сделки недействительной отсутствуют (определение ВС №31-КГ19-8).

В дальнейшем Верховный суд подтверждал такую же позицию при рассмотрении иных подобных споров (см. например, определение ВС №80-КГ20-3).

Такая практика должна насторожить тех супругов, которые в документах не указаны в качестве собственников приобретенной в браке недвижимости.

Если брак будет расторгнут, то другой супруг, на которого оформлено право собственности, может оперативно продать эту недвижимость — и добиться отмены такой сделки в суде по причине отсутствия согласия на нее второго супруга будет невозможно.

Поэтому сейчас стало весьма опасно затягивать с официальным разделом имущества после развода.