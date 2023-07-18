Экологически устойчивая логистика в нефтегазовой отрасли: снижение выбросов и энергопотребления

Исследованиями установлено, что грунты в районах добычи содержат нефтепродукты, фенолы, тяжелые металлы (Cr, Ni, Co, Cu, Fe, Zn, Cd, V, Pb), а также соединения азота (ионы нитрата и аммония).

Деятельность, связанная с добычей полезных ископаемых, удовлетворяет потребности человечества, но в то же время ухудшает экологическую обстановку на Земле.

В 2017 г. антропогенные выбросы парниковых газов в мире достигли 47 Гт СО2-экв., из них практически три четверти (74%) приходится на топливно-энергетический комплекс.

Продукция нефтяной промышленности оказывает нежелательное воздействие на окружающую среду, приводя к усилению парникового эффекта, образованию кислотных дождей, ухудшению качества пресной воды, загрязнению водоемов и утрате биоразнообразия.

Основное количество опасных веществ попадает в окружающую среду в ходе аварийных ситуаций. Однако, даже при нормальном функционировании производственных процессов, внешняя среда, включая почву и воду, подвержена разрушению.

Нарушение экологического баланса происходит на всех стадиях добычи нефти, начиная от исследовательской деятельности и заканчивая процессом переработки.

Значительный объем промышленных отходов образуется также при строительстве нефтегазовых скважин. Неправильное хранение, неадекватное обезвреживание и неграмотная утилизация этих отходов приводят к серьезным экологическим проблемам.

В связи с таким отрицательным воздействием на окружающую среду, на логистику в нефтегазовой сфере возлагается дополнительная ответственность.

Эффективное управление логистическими процессами, включая хранение, транспортировку и обработку нефтегазовых продуктов и отходов, играет ключевую роль в минимизации ущерба окружающей среде.