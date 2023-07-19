Отчетность в СФР

Раздел 2 ЕФС-1: сдаем отчет по взносам на травматизм за полугодие 2023 года

За полугодие 2023 года отчитаться по страховым взносам на травматизм нужно в составе единой формы ЕФС-1. Срок сдачи — до 25 июля 2023 года.

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Раздел 2 ЕФС-1: сдаем отчет по взносам на травматизм за полугодие 2023 года
Иллюстрация: Вера Ревина/Клерк.ру

Форма ЕФС-1 и порядок ее заполнения утверждены постановлением Правления ПФ от 31 октября 2022 г. № 245п.

В состав отчета входят:

  • Титульный лист;

  • Раздел 2, который включает в себя четыре таблицы (подраздела):

    • Подраздел 2.1 — Расчет сумм страховых взносов;

    • Подраздел 2.1.1 — Расчет страховых взносов для СКЕ;

    • Подраздел 2.2 — Расчет страховых взносов организациями, которые направляют временно своих работников по договору о предоставлении труда работников;

    • Подраздел 2.3 — Сведения о результатах специальной оценки условий труда.

Средняя компания без СКЕ должна включить в отчет:

  • Титульный лист;

  • Подраздел 2.1.;

  • Подраздел 2.3.

В отчет по страховым взносам от несчаст­ных слу­ча­ев на про­из­вод­стве и про­ф­за­бо­ле­ва­ний включают выплаты физ­ли­цам, ра­бо­та­ю­щим:

  • по тру­до­во­му до­го­во­ру;

  • по граж­дан­ско-пра­во­во­му до­го­во­ру, пред­ме­т ко­то­ро­го вы­пол­не­ние работ/ока­за­ние услуг, если в со­от­вет­ствии с до­го­во­ром вы обя­заны упла­чи­вать взно­сы на трав­ма­тизм;

  • по до­го­во­ру ав­тор­ско­го за­ка­за, если до­го­во­ром преду­смот­ре­на упла­та взносов на трав­ма­тизм.

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Как заполнить подраздел 2.1

В этом подразделе необходимо показать расчет по страховым взносам на травматизм. Заполните его построчно, как указано в таблице.

Строка

Как заполнить

Строка 1

сумма выплат и иных вознаграждений, начисленных в пользу физических лиц, нарастающим итогом с начала года, на начало отчетного периода и за каждый из последних трех месяцев отчетного периода

Строка 2

сумма, не подлежащая обложению страховыми взносами

Строка 3

база для исчисления страховых взносов, которая определяется как разница показателей строк (строка 1 — строка 2)

Строка 4

сумма выплат в пользу работающих инвалидов

Строка 5

размер страхового тарифа, который устанавливается в зависимости от класса профессионального риска

Строка 6

процент скидки к страховому тарифу

Строка 7

процент надбавки к страховому тарифу

Строка 8

размер страхового тарифа с учетом установленной скидки или надбавки к страховому тарифу

Строка 9

суммы исчисленных страховых взносов

Как заполнить подраздел 2.3

В этом подразделе нужно указать сведения о работниках, которые проходят обязательные медосмотры.

Сначала нужно отразить:

  • общее число работников, подлежащих обязательным предварительным и периодическим медицинским осмотрам.

  • число работников, прошедших обязательные предварительные и периодические медицинские осмотры.

Эти данные заполняйте на основании сведений, содержащихся в:

  • заключительных актах медицинской комиссии по результатам периодических медицинских осмотров работников,

  • заключениях по результатам предварительных медосмотров, выданных работникам, прошедшим указанные осмотры за предшествующий год.

Если у вас нет работников, подлежащих прохождению обязательных предварительных и периодических медицинских осмотров, то проставьте нули.

Далее нужно заполнить таблицу.

По строке 1 в графе 3 укажите данные об общем количестве рабочих мест работодателя, подлежащих специальной оценке условий труда.

По строке 1 в графах 4—11 — данные о количестве рабочих мест, в отношении которых проведена специальная оценка условий труда, в том числе отнесенных к классам (подклассам) условий труда, содержащиеся в отчете о проведении специальной оценки условий труда.

Если специальная оценка условий труда не проводилась, то в графах 4—11 проставьте ноль (0).

Если выплат работникам не было

Если в течение отчетного периода организация не вела деятельность и не было выплат в пользу работников, и, соответственно, начисленных страховых взносов, нулевой отчет все равно придется сдать.

В отчете должен быть заполнен титульный лист, подраздел 2.1 и подраздел 2.3.

В ячейках таблиц проставьте прочерки, если отчетный показатель отсутствует. Вместе с нулевым отчетом лучше представить письменное пояснение, что организация не работала.

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