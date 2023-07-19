Раздел 2 ЕФС-1: сдаем отчет по взносам на травматизм за полугодие 2023 года

В этом подразделе нужно указать сведения о работниках, которые проходят обязательные медосмотры.

Сначала нужно отразить:

Эти данные заполняйте на основании сведений, содержащихся в:

заключениях по результатам предварительных медосмотров, выданных работникам, прошедшим указанные осмотры за предшествующий год.

Если у вас нет работников, подлежащих прохождению обязательных предварительных и периодических медицинских осмотров, то проставьте нули.

Далее нужно заполнить таблицу.

По строке 1 в графе 3 укажите данные об общем количестве рабочих мест работодателя, подлежащих специальной оценке условий труда.

По строке 1 в графах 4—11 — данные о количестве рабочих мест, в отношении которых проведена специальная оценка условий труда, в том числе отнесенных к классам (подклассам) условий труда, содержащиеся в отчете о проведении специальной оценки условий труда.

Если специальная оценка условий труда не проводилась, то в графах 4—11 проставьте ноль (0).

Если выплат работникам не было

Если в течение отчетного периода организация не вела деятельность и не было выплат в пользу работников, и, соответственно, начисленных страховых взносов, нулевой отчет все равно придется сдать.

В отчете должен быть заполнен титульный лист, подраздел 2.1 и подраздел 2.3.