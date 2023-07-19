Как получить максимальный больничный по уходу за ребенком: правила, суммы, лайфхаки

В каких случаях родители могут взять больничный, если заболел ребенок

Родители могут оформить больничный, чтобы ухаживать за ребенком, пока ему не исполнится 18 лет.

Возраст ребенка и вид лечения влияют только на сумму выплат по больничному и продолжительность оплачиваемых дней.

Помимо родителей больничный лист по уходу за несовершеннолетним также могут открыть работающие дедушки, бабушки, родные братья и сестры. Главное, чтобы в листке была отражена степень родства. Такие больничные оплачиваются так же, как и остальным болеющим сотрудникам.

Если ребенок лечится в стационаре, то родители могут оформить больничный, только если ему нет 15 лет. Однако это не касается подростков с инвалидностью, ВИЧ-инфекцией и злокачественными новообразованиями.

Сколько можно находиться на больничном по уходу за ребенком

Возраст ребенка влияет на количество оплачиваемых дней больничного. Ухаживать за несовершеннолетним можно, пока он не выздоровеет полностью, но СФР выплатит только за ограниченный период времени. Чем старше ребенок, тем за меньшее количество дней вы сможете получать выплату:

Возраст ребенка Количество оплачиваемых дней До 7 лет 60 дней или 90 дней, если заболевание из перечня От 7 до 15 лет 45 дней в год, но не более 15 дней подряд от 15 до 18 лет 30 дней в год, но не более семи дней подряд Дети с инвалидностью 120 дней Дети со злокачественными новообразованиями Без ограничений Дети с ВИЧ-инфекцией Без ограничений

Размеры больничных по уходу за ребенком и необходимый стаж

Больничный по уходу за ребенком до 7 лет включительно оплачивается в размере 100% от среднего заработка. Страховой стаж или порядок лечения — амбулаторно или в стационаре — значения не имеют. Такой порядок работает с 2021 года.

Оплачиваются все дни, пока ребенок болел, но не более 60 дней либо 90 дней, если заболевание входит в перечень Минздрава.

В 2023 году максимальный размер выплаты за один день — 2 736,99 рубля. На такую сумму можно рассчитывать при зарплате свыше 77 тыс. рублей в 2021 и 2022 годах.

Минимальный размер по уходу за ребенком до 7 лет — 524 рубля в день, если больничный лист открывается в месяц, в котором 31 календарный день, и 541,40 рубля в день, если больничный лист оформлен в 30-дневном месяце. Если в вашей местности есть районный коэффициент, то сумма умножается на этот показатель.

Минимальный расчет основан на правиле, по которому пособие за полный календарный месяц не должно быть меньше МРОТ ().

С детьми от 8 лет расчет сложнее. Больничный лист оплачивается в этих случаях:

при лечении ребенка в амбулаторных (на дому) условиях : за первые 10 календарных дней — в зависимости от страхового стажа, за последующие дни — в размере 50% среднего заработка;

при лечении ребенка в стационарных условиях (в условиях дневного стационара) — в зависимости от страхового стажа.

Как рассчитать сумму больничного по уходу за ребенком

Процент среднего заработка, выплачиваемого за время больничного, зависит от страхового стажа. Поэтому в первую очередь нужно определить ваш страховой стаж.

страховой стаж до 5 лет : 60% среднего заработка;

стаж 5—8 лет : 80%;

стаж больше 8 лет: 100%.

Страховой стаж — это время, когда ваши работодатели или вы сами как ИП выплачивали страховые взносы.

Если уход нужен за ребенком до 7 лет включительно, то стаж роли не играет. Больничные рассчитают от 100% среднего заработка, но не более 2 736,99 рубля в день. В остальных случаях нужно оценить страховой стаж.

Чтобы рассчитать средний заработок, нужно сложить все выплаты, с которых уплачиваются взносы, за 2 года и поделить на 730 дней.

Для больничного в 2023 году расчетный период — с 1 января 2021 по 31 декабря 2022 года. Это и будет средним заработком.

Обратите внимание! В 2023 году среднедневной заработок для расчета больничного не может превышать 2 736,99 рубля и не может быть меньше 533,98 рубля.

Полученный среднедневной заработок далее умножается на количество оплачиваемых дней, в которых вы находились за уходом за ребенком. Далее нужно учесть, как лечили ребенка — на дому или в больнице:

ребенок до 7 лет включительно лечится в больнице или дома — оплачивается 100% от среднего заработка;

ребенок от 8 лет включительно при амбулаторном лечении: 10 дней оплачивается в зависимости от страхового стажа, а последующие дни оплачиваются в размере 50% от среднего заработка;

ребенок от 8 лет до 15 лет при стационарном лечении — больничный оплачивается в зависимости от стажа на весь срок лечения, но не более 15 дней подряд.

Во всех случаях СФР не будет выплачивать пособие за дни, которые вышли за рамки лимита.

Примеры расчета

Например: ребенку 3 года, суммарная зарплата за два года у отца, который берет отпуск — 2,8 млн рублей. Следовательно, средний заработок составляет 3 888,9 рубля.

Это выше лимита, поэтому при расчете больничного СФР возьмет максимальный показатель в 2 736,99 рубля. Ребенок болел 12 дней, поэтому за больничный лист отец получит 32 843,88 рубля. Так как ребенку меньше 7 лет, страховой стаж отца и порядок лечения значения не имеют.

Еще один пример: ребенок на амбулаторном лечении — 9 лет. Зарплата у отца та же, а страховой стаж составляет 5 лет.

Следовательно, в первые 10 дней больничный будет оплачиваться в размере 80% от среднего заработка, а оставшиеся 2 дня — в размере 50%. Итого: 10 × (2 736,99 рублей × 80%) + 2 × (3 888,9 × 50%) = 25 784,82 рубля за больничный в 12 дней.

Если тот же ребенок на стационарном лечении, то все 12 дней будут оплачиваться в зависимости от стажа отца.

В этом условном случае он составляет 5 лет, а значит, среднедневной заработок рассчитывается от 80%, но 3 111,12 все еще больше лимита, поэтому в качестве заработка возьмут максимум в 2 736,99 рубля. Итого отец за больничный в 12 дней получит 32 843,88 рубля (2 736,99 × 12 дней).

Какие особенности выхода на больничный по уходу за ребенком после декретного отпуска

Если вы были в декретном отпуске последние 2 года, то, к сожалению, в 2023 году стандартно вы получите минимальные больничные — 524 рубля в день, если лист оформлен в месяце, в котором 31 календарный день, и 541,40 рублей в день — если в 30-дневном месяце.

Это связано с тем, что в годы декрета у вас не было доходов, с которых платятся взносы, то есть среднедневной заработок рассчитают по МРОТ.

Однако у тех, кто был в отпуске по уходу за ребенком, есть право на замену лет, которые учитываются при расчете больничных.

Замена лет расчетного периода допускается, если в расчетном периоде был:

отпуск по беременности и родам;

отпуск по уходу за ребенком (до достижения им возраста 3 лет).

Меняют годы на непосредственно предшествующие наступлению страхового случая. Например, если в 2021 и 2022 годах вы были в декретном отпуске, а больничный или другой страховой случай (новая беременность) наступил в 2023 году, то 2021 и 2022 годы можно заменить на 2019 и 2020.

Чтобы больничные не посчитали по годам без доходов, нужно обратиться в бухгалтерию работодателя с заявлением о замене лет, но не позже того, как выплату назначат.

Чтобы не забыть, можно написать такое заявление сразу после выхода из декретного отпуска.

Эта возможность доступна только женщинам, которые находились в декретном отпуске. Мужчины, даже если они брали отпуск по уходу за ребенком, обратиться за заменой лет не могут.

Как получить максимальные больничные по уходу за ребенком: главное