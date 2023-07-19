Право

Наследнице отказали в выдаче свидетельства из-за неправильного паспорта

Как показывает судебная практика, даже при наличии всех законных оснований получить наследство человеку могут отказать в выдаче официального документа об этом, если у него «неправильный» паспорт. Приведу в качестве примера недавнее дело из практики Верховного суда.

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Наследнице отказали в выдаче свидетельства из-за неправильного паспорта
Иллюстрация: Funda/pexels

Нотариус отказался выдать гражданке свидетельство о праве на наследство ее матери, хотя других наследников при этом не было. А причиной такого решения стал паспорт, который предъявила наследница: он был выдан женщине ровно в день ее рождения — когда ей исполнилось 45 лет.

Согласно же действующим правилам, по достижении этого возраста паспорт подлежит замене, и он должен быть сдан в течение 30 дней после наступления указанной даты (Положение о паспорте гражданина Российской Федерации, утв. постановлением Правительства от 8 июля 1997 г. № 828).

Когда нотариус проверил реквизиты паспорта через Единую информационную систему нотариата, то получил ответ, что документ недействителен, поскольку срок его действия истек — поэтому он отказал наследнице в выдаче свидетельства.

Посчитав такое решение незаконным, женщина обратилась в суд. Поначалу там согласились с нотариусом, но Верховный суд это дело пересмотрел.

В высшей инстанции обратили внимание на то, что правило о выдаче паспорта не ранее, чем на следующий день после наступления 20 или 45 лет, было введено только с 11 января 2021 г. (пунктом 183.1 Административного регламента по предоставлению государственной услуги по выдаче, замене паспортов гражданина РФ, утв. приказом МВД от 16 ноября 2020 г. № 773).

Поэтому паспорта, которые были выданы в день рождения гражданина до этой даты, признаются действующими и изъятию не подлежат.

Поскольку в данном случае паспорт наследнице был выдан до 11 января 2021 г., Верховный суд применил старые правила, где не было регламентировано конкретное начало срока подачи документов на замену паспорта по достижении соответствующего возраста и отсутствовал запрет на оформление паспорта в день 45-летия.

С учетом этого решения судов о признании действий нотариуса законными отменили и направили дело на пересмотр — т. е. у наследницы теперь есть все шансы стать, наконец, обладательницей свидетельства о праве на наследство (определение ВС №4-КГ23-31-К1).

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