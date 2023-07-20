Ведение бизнеса

Бизнес на расстоянии: как управлять мини-кофейней удалённо

Одно из главных преимуществ кофеен самообслуживания — возможность гибкого управления. Круто, когда всего 30 минут работы в день могут приносить тебе от 50 000 в месяц, но также это накладывает немалую ответственность на владельца кофе аппарата для бизнеса. Вот несколько советов о том, как организовать бесперебойную работу и грамотное управление  удаленно.

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Бизнес на расстоянии: как управлять мини-кофейней удалённо
Иллюстрация: Вера Ревина/Клерк.ру

Совет 1: Установите систему мониторинга и автоматизации

Используйте систему мониторинга кофе аппарата самообслуживания, которая предоставит вам информацию о состоянии и производительности оборудования, запасах и продажах. Также можно воспользоваться системами резервирования или онлайн-кассами для учета продаж.

Здесь HOHORO уже на пару шагов впереди конкурентов, ведь у нас есть собственная ERP-система. 

Что же она из себя представляет

ERP-система в реальном времени позволяет вам получать доступ к актуальным операционным и финансовым данным, а также оптимизировать работу и управлять ею.

Более того, она предоставляет вам полный контроль над вашей информацией, упрощение бизнес-процессов и возможность и объединения.

Возможности ERP-системы HOHORO

  • Контроль и управление всеми кофейнями централизованно.

  • Проверка состояния автоматов на текущий момент, возможность получать информацию о наличии ингредиентов в кофейне.

  • Настройка автоматической выгрузки отчетов с нужными вам показателями в кратчайшие сроки.

  • Нет необходимости тратить время на ручной сбор и обработку информации, отчеты приходят на почту в заданное время.

  • Возможность отправлять пуш-уведомления и гостям, а им, в свою очередь, делиться обратной связью  .

  • Гость может вести переписку с техподдержкой .

  • Есть реферальная программа, позволяющая привлекать новых гостей.

Совет 2: Наймите ответственного сервисмена

Наймите опытного и надежного сервисмена, которому вы можете делегировать повседневные обязанности. Убедитесь, что он имеет все необходимые навыки и знания, чтобы обслуживать кофейню и обрабатывать платежи.

Совет 3: Установите систему видеонаблюдения и антивандальную систему защиты

Установите систему видеонаблюдения, чтобы следить за происходящим в кофейне самообслуживания удаленно и круглосуточно, это поможет вам контролировать работу сервисмена 

Антивандальная система защиты, хоть и звучит устрашающе и дорого, но на самом может послужить отличным помощников в защите от уличных хулиганов — ваши стаканчики, сахар и сиропы всегда будут на месте. 

А надежнее всего устанавливать свою кофейную стойку на виду у всех посетителей и в зоне видимости охраны, так получится максимально снизить риск порчи имущества.

Управление кофейней удаленно может быть вызовом, но с правильными инструментами, коммуникацией и делегированием, вы можете управлять бизнесом эффективно, даже находясь далеко от него.

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До скорых встреч, Ваша команда HOHORO!

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