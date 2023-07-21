Персонифицированные сведения

Каких иностранных работников включать в отчет «Персонифицированные сведения»

Отчет «Персонифицированные сведения» сдают ежемесячно все компании, которые платят зарплату своим работникам, выплачивают вознаграждения исполнителям по ГПД или проводят другие выплаты за труд.

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Каких иностранных работников включать в отчет «Персонифицированные сведения»
Иллюстрация: Ivan Samkov/pexels

Отчет подается на работников, застрахованных в российском системе соцстраха.

К ним относятся не только граждане России, но и иностранные граждане, и лица без гражданства:

  • постоянно или временно проживающие на территории РФ;

  • временно пребывающие на территории РФ.

Исключение — временно пребывающие высококвалифицированные специалисты, не из стран ЕАЭС. Они не являются застрахованными лицами, поэтому включать их в отчет не нужно.

Регистрация иностранного работника в Соцфонде

Компания, которая принимает на работу иностранца должна платить за него страховые взносы и отчитываться перед налоговой.

С 2023 года страховые взносы на ОПС, ОМС, на случай ВНиМ начисляются за иностранных работников в том же размере, что по российским — по единому тарифу 30 % (15,1 % сверх предельной базы).

Чтобы выполнить эти нормы законодательства иностранца нужно застраховать, то есть получить для него «Уведомление о регистрации в системе индивидуального (персонифицированного) учета (АДИ-РЕГ)» — обычно этот документ называют «СНИЛС». В нем указан номер лицевого счета работника в системе страхования. Без этого счета бухгалтерия не может перечислить страховые взносы и сдать персотчетность.

По всем иностранным работникам, которых компания принимает на работу без открытого в Соцфонде на них индивидуального лицевого счета, она должна подавать необходимые сведения в территориальный орган СФР (ч. 5 ст. 11, ч. 4 ст. 65, ч. 1 ст. 327.1 ТК) на открытие страховых счетов.

То есть, когда иностранец устраивается на работу в РФ, документ, подтверждающий то, что работник застрахован и соцфонде, оформляет ему работодатель.

Иностранный работник, может самостоятельно оформить СНИЛС через клиентскую службу Соцфонда по месту временной или постоянной регистрации.

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Иностранцы в Отчете «Персоницированные сведения»

На иностранных граждан нужно подавать персонифицированные сведения, как и на россиян.

Поскольку у иностранцев не распространено применение отчества, его может не быть в паспортных данных. Тогда и в отчете, эти поля не заполняйте, оставьте из пустыми.

Второй реквизит, который может быть пропущен в отчете — ИНН. Это поле тоже остается пустым, если работник не налоговый резидент РФ, не имеет российского ИНН.

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Каких иностранных работников включать в отчет «Персонифицированные сведения»

Отчет «Персонифицированные сведения» сдают ежемесячно все компании, которые платят зарплату своим работникам, выплачивают вознаграждения исполнителям по ГПД или проводят другие выплаты за труд.

Каких иностранных работников включать в отчет «Персонифицированные сведения»
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