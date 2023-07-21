Каких иностранных работников включать в отчет «Персонифицированные сведения»

Отчет подается на работников, застрахованных в российском системе соцстраха.

К ним относятся не только граждане России, но и иностранные граждане, и лица без гражданства:

постоянно или временно проживающие на территории РФ;

временно пребывающие на территории РФ.

Исключение — временно пребывающие высококвалифицированные специалисты, не из стран ЕАЭС. Они не являются застрахованными лицами, поэтому включать их в отчет не нужно.

Регистрация иностранного работника в Соцфонде

Компания, которая принимает на работу иностранца должна платить за него страховые взносы и отчитываться перед налоговой.

С 2023 года страховые взносы на ОПС, ОМС, на случай ВНиМ начисляются за иностранных работников в том же размере, что по российским — по единому тарифу 30 % (15,1 % сверх предельной базы).