Каких иностранных работников включать в отчет «Персонифицированные сведения»

Отчет подается на работников, застрахованных в российском системе соцстраха.
К ним относятся не только граждане России, но и иностранные граждане, и лица без гражданства:
постоянно или временно проживающие на территории РФ;
временно пребывающие на территории РФ.
Исключение — временно пребывающие высококвалифицированные специалисты, не из стран ЕАЭС. Они не являются застрахованными лицами, поэтому включать их в отчет не нужно.
Регистрация иностранного работника в Соцфонде
Компания, которая принимает на работу иностранца должна платить за него страховые взносы и отчитываться перед налоговой.
С 2023 года страховые взносы на ОПС, ОМС, на случай ВНиМ начисляются за иностранных работников в том же размере, что по российским — по единому тарифу 30 % (15,1 % сверх предельной базы).
Чтобы выполнить эти нормы законодательства иностранца нужно застраховать, то есть получить для него «Уведомление о регистрации в системе индивидуального (персонифицированного) учета (АДИ-РЕГ)» — обычно этот документ называют «СНИЛС». В нем указан номер лицевого счета работника в системе страхования. Без этого счета бухгалтерия не может перечислить страховые взносы и сдать персотчетность.
По всем иностранным работникам, которых компания принимает на работу без открытого в Соцфонде на них индивидуального лицевого счета, она должна подавать необходимые сведения в территориальный орган СФР (ч. 5 ст. 11, ч. 4 ст. 65, ч. 1 ст. 327.1 ТК) на открытие страховых счетов.
То есть, когда иностранец устраивается на работу в РФ, документ, подтверждающий то, что работник застрахован и соцфонде, оформляет ему работодатель.
Иностранный работник, может самостоятельно оформить СНИЛС через клиентскую службу Соцфонда по месту временной или постоянной регистрации.
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Иностранцы в Отчете «Персоницированные сведения»
На иностранных граждан нужно подавать персонифицированные сведения, как и на россиян.
Поскольку у иностранцев не распространено применение отчества, его может не быть в паспортных данных. Тогда и в отчете, эти поля не заполняйте, оставьте из пустыми.
Второй реквизит, который может быть пропущен в отчете — ИНН. Это поле тоже остается пустым, если работник не налоговый резидент РФ, не имеет российского ИНН.