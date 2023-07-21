Досрочное погашение кредита: способы и пример расчета

Что говорит закон

Вы имеете право погасить кредит досрочно полностью или частично — это прописано в статье 810 ГК. Нужно сообщить об этом банку не менее чем за 30 дней до дня возврата, но в договоре может быть указан другой срок.

Как погасить кредит досрочно: способы

Погасить кредит полностью

Этот способ подойдет, если у вас есть достаточная сумма для выплаты оставшегося долга по «телу» кредита и уже начисленным процентам.

Лучше обратиться к менеджеру банка и узнать, сколько еще нужно выплатить, а также предупредить о досрочном погашении.

После погашения кредита убедитесь, что последний платеж дошел до банка. Подайте заявление на закрытие счета и закажите справку об отсутствии задолженности. Откажитесь от платных услуг — например, от СМС-информирования.

Погасить кредит частично

Досрочное погашение кредита можно делать и по частям любыми суммами.

Ежемесячный платеж сохраняется, но можно сократить его. Или, например, уменьшать срок кредита. Что из этого выбрать — зависит от вашей финансовой ситуации.

«Если у вас существенный платеж и длительный срок кредита, направьте сначала свободные средства в досрочные погашения для уменьшения суммы платежа. Как только платеж станет для вас максимально комфортным, меняйте стратегию и вносите «досрочки» для сокращения срока кредита, — говорит Ольга Жидкова, руководитель отдела анализа банковских услуг Банки.ру. — Но если вы оформили кредит на небольшую сумму и короткий срок, а платеж не накладен для вашего бюджета, выгоднее досрочными платежами сокращать срока кредита».

Не обязательно идти в отделение, чтобы досрочно частично погасить кредит. В большинстве банков это можно сделать в мобильном приложении.

После каждого досрочного погашения график платежей пересмотрят: новая версия появится в личном кабинете на сайте, в мобильном приложении. Ее можно запросить и в отделении банка.

Досрочные погашения лучше всего осуществлять в день ежемесячного платежа, поясняет Ольга Жидкова. Тогда вся сумма уйдет в «тело» кредита, то есть на погашение основного долга.

В другие дни из суммы досрочного платежа сначала спишутся начисленные проценты, а оставшееся пойдет на досрочное погашение «тела».

Плюсы и минусы досрочного погашения

Досрочные погашения помогают сократить срок выплаты кредита и размер ежемесячного платежа, а вот по поводу переплаты все индивидуально.

Многое зависит от того, как, в какой сумме и в какой срок от начала выплаты кредита вы решили применить досрочные погашения.

«При аннуитетной схеме погашения кредита, которая чаще всего распространена на отечественном рынке, существенная часть процентов выплачивается в первую половину срока кредитования, — указывает Ольга Жидкова. — Значит, чтобы сэкономить на кредите, досрочно погашать его следует именно в этот период — чем раньше, тем лучше. Для наглядности советуем воспользоваться кредитным калькулятором с возможностью учета досрочного погашения».

Еще один плюс досрочного погашения — экономия при кредитовании с личным страхованием.



«Если вы оформили кредит со страхованием после 1 сентября 2020 года и погасили его досрочно, при этом за время действия кредитного договора не наступил страховой случай, то неиспользованную сумму страховой премии вам вернут, — объясняет Ольга Жидкова. — То есть если кредит был оформлен на пять лет, а вы погасили его за три года, то неиспользованная сумма страховки за два года будет возвращена в полном объеме. Ранее такую опцию предоставляли некоторые банки по собственному желанию, теперь такое правило закреплено на законодательном уровне».

Досрочное погашение не поможет вам сократить переплату, если до окончания срока погашения кредита осталось менее половины. При аннуитетной схеме платежей большую часть процентов вы уже заплатили банку, оставшуюся половину срока платежи уходят в счет погашения основного долга, говорит Ольга Жидкова.

Пример расчета

Рассчитаем варианты частичного досрочного погашения на примере кредита в 200 тыс. рублей сроком на три года по ставке 13% годовых. Ежемесячный платеж в таком случае будет около 6,7 тыс. рублей. Переплата — около 42 тыс. рублей.

Предположим, у вас появилось 50 тыс. рублей на частичное досрочное погашение. Если выбирать сокращение размера платежа , он уменьшится до 5 тыс. рублей. Переплата — около 32 тыс. рублей.

Если выбирать сокращение срока, он уменьшится на 10 месяцев. Ежемесячный платеж не изменится, но переплата снизится до 22 тыс. рублей.

Рефинансирование кредита

Досрочно погасить кредит можно с помощью другого кредита, который вы оформите по более выгодной ставке. Это называется рефинансирование.

В марте 2022 года средняя ставка по потребительским кредитам в топ-15 банков составила 25,45% годовых.

В течение нескольких месяцев Центробанк снижал ключевую ставку, и на рынке вырос спрос на рефинансирование. По данным на II квартал 2023 года, средняя ставка по рефинансированным кредитам составила 20,1% годовых.