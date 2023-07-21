Особенности бухгалтерского учета в интернет-магазине

Как пошагово организовать бухучет интернет-магазина
Обязательное ведение бухучета в интернет-магазине закреплено только за организациями. ИП могут вести или не вести бухучет по своему усмотрению (п. п. 1, 2 ст. 6 закона «О бухучете» от 06.12.2011 № 402-ФЗ). Поэтому изложенная ниже информация о порядке и особенностях бухучета интернет-магазина в основном ориентирована на организации.
Постановка качественного бухучета в интернет-магазине должна проходить через 2 основополагающих этапа:
Выбор системы налогообложения.
Составление продуманной учетной политики по бухгалтерскому и налоговому учету интернет-магазина.
Рассмотрим подробнее эти этапы.
Этап 1 —выбор системы налогообложения и ее влияние на бухучет интернет-магазина
Первоначальным этапом организации бухучета в интернет-магазине является выбор формы налогообложения рассматриваемой деятельности. Из известных нам 4 систем налогообложения — ОСН, УСН, ПСН, ЕСХН — последний отметается сразу же, так как деятельность интернет-магазинов не относится к сельхозпроизводству. Идем дальше.
Деятельность интернет-магазинов классифицируется законодателями как торговля через компьютерные сети с кодом по ОКВЭД 52.61.2 (постановление Госстандарта «Об ОКВЭД» от 06.11.2001 № 454-ст), которая в рамках НК не может быть отнесена к розничной торговле (абз. 13 ст. 346.27 НК). Таким образом, из выборного списка исключаются и ПСН.
Важно! С 2021 года режим ЕНВД перестал существовать на территории России.
Остаются только 2 системы налогообложения, допустимые в отношении деятельности интернет-магазинов — ОСН и УСН. Производя выбор между ними, предпочтение лучше отдавать последней, так как:
с деятельности на УСН взимается меньшая сумма налогов по сравнению с ОСН (упрощенный налог заменяет собой сразу 3: НДС, на имущество и на прибыль);
бухучет на УСН можно вести в упрощенном варианте, что позволяет сократить затраты на его ведение.
Применять УСН не смогут интернет-магазины, у которых:
выручка за год превышает 200 млн. руб. (если выручка превышает 150 млн. руб., действуют повышенные ставки налога — 8% при доходах и 20% при доходах минус расходы);
балансовая стоимость ОС на конец периода составляет более 150 млн руб.;
численность работников — более 130 человек (если численность превышает 100 человек, деймтвут повышенные ставки налога — 8% при доходах и 20% при доходах минус расходы).
Успевайте получить официальную квалификацию, пока рынок так остро нуждается в бухгалтерах маркетплейсов. Пройдите курс, прокачайте навыки и станьте востребованным специалистом в этой сфере. Узнать больше.
Этап 2 — организация бухгалтерского и налогового учета интернет-магазина
После выбора формы налогообложения интернет-магазина нужно определиться с порядком ведения бухгалтерского и налогового учета. Для начала составляем перечень основных операций интернет-торговли:
Создание и обслуживание сайта, через который осуществляется электронная торговля.
Покупка и продажа товара.
Доставка товара.
Возврат товара.
Коммерческие и прочие расходы.
Далее исследуем порядок ведения учета по вышеперечисленным операциям в разрезе ОСН и УСН.
Создание и обслуживание сайта, через который осуществляется электронная торговля:
Операции
ОСН
УСН
Дт
Кт
Сумма, примечание
Дт
Кт
Сумма, примечание
Создание сайта сторонней организацией:
с переходом исключительного права интернет-магазину
08
60
102 880 = 123 456 – 123 456 × 20/120
08
60
123 456
НДС включается в формируемую стоимость сайта (п. 2 ст. 170 НК)
19
60
20 576
04
08
123 456
04
08
102 880
44
05
2 143,33 = 102 880/48 мес.
Срок полезного использования (СПИ) лучше ставить одинаковый для БУ и НУ, чтобы не было разницы по амортизации между ними
44
05
2 572 = 123 456/48 мес. Ежемесячное списание стоимости сайта в виде его амортизации
без перехода исключительного права интернет-магазину
97
60
10 462
Расходы в БУ должны отражаться с учетом их временной определенности, поэтому единовременное списание затрат по созданию сайта будет считаться недостоверным (абз. 1 п. 18 ПБУ 10/99)
60
51
12 345
В целях сближения НУ и БУ расходов по деятельности на УСН в учетной политике следует прописать, что расходы в БУ отражаются по факту их оплаты (абз. 2 п. 18 ПБУ 10/99)
19
60
2 092,40
68
77
2 092,40 = 10 462 × 20%
В НУ стоимость сайта, которая менее 100 000 рублей, списывается в прочие расходы в полной сумме (подп. 26 п. 1 ст. 264 НК). Возникают временные разницы
44
97
217,96 = 10 462/48 мес.
Стоимость сайта списывается равномерно каждый месяц в течение СПИ
44
60
77
68
43,59 = 217,96 × 20%
Создание сайта собственными силами
08
10, 60, 70, 69
135 462
08
10, 60, 70, 69
135 644
19
60
182
НДС в части затрат на аренду домена и др.
44
05
2 825,92
= 135 644/48 мес.
44
05
2 822,13 = 135 462/48 мес.
Расходы на содержание сайта (услуги хостинга)
44
60
1 542 = 1 820 – 1 820 × 18/118
60
51
1 820
19
60
278
44
60
1 820
Покупка и продажа товара
Операции
ОСН
УСН
Дт
Кт
Сумма, примечание
Дт
Кт
Сумма, примечание
Куплен товар для перепродажи
41
60
38 012 = 45 615 – 45 615 × 20/120
60
51
45 615
19
60
7 602
Входящий НДС (к вычету)
41
60
45 615
Продан товар
62
90-1
56 714
Выручка
50, 51
90-1
56 714
90-3
68
9 452 = 56 714 × 20/120
Исходящий НДС (к уплате)
90-2
41
38 657
Списана покупная стоимость товара
90-2
41
45 615
68
18
7 602
Сумма НДС к уплате уменьшена на сумму входящего НДС
Оплата за товар:
наличными
57
62
56 714
Наличные получены курьером
Интернет-магазины на УСН выручку в БУ вправе отражать по факту поступления денег в кассу, на расчетный счет (абз. 9 п. 12 ПБУ 9/99). Поэтому можно убрать переходные проводки со счетами 62 и 57, тем самым упростив ведение бухучета.
50, 51
57
56 714
Наличные сданы в кассу, в банк на расчетный счет
картой, через банковский счет
51
62
56 714
через электронный кошелек
76
62
56 714
91
76
283,57
Расходы на услуги операторов электронных кошельков
76
51
283,57
51
76
56 430,43 = 56 714 – 283,57
91
76
283,57
Доставка товара
Операции
ОСН
УСН
Дт
Кт
Сумма, примечание
Дт
Кт
Сумма, примечание
Доставка товара собственными курьерами
44
70, 69
12 634
70, 69
50, 51
12 634
44
70, 69
12 634
Доставка товаров сторонней курьерской службой:
по договору оказания курьерских услуг (кассовый, товарный чек, накладные на товар оформляются от имени интернет-магазина)
44
76
15 510
= 18 612 – 18 612 × 20/120
76
51
18 612
19
76
3 102
44
76
18 612
по договору комиссии (кассовый, товарный чек, накладные на товар оформляются от имени сторонней курьерской службы)
45
41
38 657
Товар передан сторонней курьерской службе
45
41
45 615
62
90-1
56 714
Отражена выручка по отчету комиссионера-курьера
51
76
55 580
Получены деньги от комиссионера за проданный покупателю товар
90-3
68
8 452 =56 714 × 20/120
76
90-1
56 714
90-2
45
38 657
90-2
45
45 615
44
76
945 = 1 134 – 1 134 × 20/120
44
76
1 134
Отражена стоимость комиссионно-курьерских услуг
19
76
189
51
76
55 580
Получены деньги за товар за вычетом начислений за комиссионно-курьерские услуги
76
62
56 714
Закрыта задолженность покупателя
Возврат товара
Операции
ОСН
УСН
Дт
Кт
Сумма, примечание
Дт
Кт
Сумма, примечание
Товар возвращен покупателем
62
90-1
56 714
СТОРНО
62
50, 51
56 714
90-3
68
8 651
СТОРНО
62
90-1
56 714
СТОРНО
90-2
41
38 657
СТОРНО
90-2
41
45 615
СТОРНО
62
50, 51
56 714
Коммерческие и прочие расходы
Операции
ОСН
УСН
Дт
Кт
Сумма, примечание
Дт
Кт
Сумма, примечание
Отражены затраты на обслуживание транспорта, зарплату работников, аренду складов и др.
44
10, 60, 70, 69, 76
33 114 = 36 714 – 3 600
44
10, 60, 70, 69, 76
36 714
19
60, 76
3 600
Отражены затраты на услуги банков, операторов электронных кошельков, недостача (порча) ТМЦ и др.
91-2
10, 41 76
9 294 = 10 967 – 1 673
91-2
10, 41, 60, 76
10 967
19
76
1 673
Коммерческие расходы в конце месяца списаны на основные расходы
90-2
44
33 114
90-2
44
36 714
Основные и прочие расходы в конце года отражены в финансовых результатах
90-9, 91-9
90-2, 91-2
42 408
90-9, 91-9
90-2, 91-2
47 681
99
90-9, 91-9
42 408
99
90-9, 91-9
47 681
Займите нишу и зарабатывайте на ведении клиентов, которые торгуют через Wildberries, Ozon, Яндекс и другие маркетплейсы. Пройдите курс «Бухгалтер маркетплейса», получите диплом и станьте специалистом в перспективной сфере. Смотреть бесплатный урок из курса.
Итоги
Порядок бухучета интернет-магазина зависит от выбранной формы налогообложения.
При нахождении на УСН можно вести бухучет в упрощенном варианте. Но применять УСН могут только интернет-магазины, соблюдающие установленные НК ограничения по выручке, балансовой стоимости ОС и численности работников. А также те, чьи покупатели не требуют счета-фактуры по приобретаемым товарам.
В ином случае интернет-магазинам придется применять ОСН с ведением бухучета в полном объеме, который считается более сложным, чем на УСН. Ну а ПСН и ЕСХН в отношении интернет-магазинов неприменимы.