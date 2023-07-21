Особенности бухгалтерского учета в интернет-магазине

Как пошагово организовать бухучет интернет-магазина

Обязательное ведение бухучета в интернет-магазине закреплено только за организациями. ИП могут вести или не вести бухучет по своему усмотрению (п. п. 1, 2 ст. 6 закона «О бухучете» от 06.12.2011 № 402-ФЗ). Поэтому изложенная ниже информация о порядке и особенностях бухучета интернет-магазина в основном ориентирована на организации.

Постановка качественного бухучета в интернет-магазине должна проходить через 2 основополагающих этапа:

Выбор системы налогообложения. Составление продуманной учетной политики по бухгалтерскому и налоговому учету интернет-магазина.

Рассмотрим подробнее эти этапы.

Этап 1 —выбор системы налогообложения и ее влияние на бухучет интернет-магазина

Первоначальным этапом организации бухучета в интернет-магазине является выбор формы налогообложения рассматриваемой деятельности. Из известных нам 4 систем налогообложения — ОСН, УСН, ПСН, ЕСХН — последний отметается сразу же, так как деятельность интернет-магазинов не относится к сельхозпроизводству. Идем дальше.

Деятельность интернет-магазинов классифицируется законодателями как торговля через компьютерные сети с кодом по ОКВЭД 52.61.2 (постановление Госстандарта «Об ОКВЭД» от 06.11.2001 № 454-ст), которая в рамках НК не может быть отнесена к розничной торговле (абз. 13 ст. 346.27 НК). Таким образом, из выборного списка исключаются и ПСН.

Важно! С 2021 года режим ЕНВД перестал существовать на территории России.