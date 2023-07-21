Маркетплейсы

Особенности бухгалтерского учета в интернет-магазине

Бухгалтерский учет интернет-магазина в целом аналогичен бухучету стационарных розничных магазинов. Но при детальном рассмотрении бухгалтерского учета интернет-магазина обнаруживается ряд особенностей, которые нужно принимать во внимание при его первоначальной организации. О подробностях читайте далее.

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Особенности бухгалтерского учета в интернет-магазине
Иллюстрация: Вера Ревина/Клерк.ру

Как пошагово организовать бухучет интернет-магазина

Обязательное ведение бухучета в интернет-магазине закреплено только за организациями. ИП могут вести или не вести бухучет по своему усмотрению (п. п. 1, 2 ст. 6 закона «О бухучете» от 06.12.2011 № 402-ФЗ). Поэтому изложенная ниже информация о порядке и особенностях бухучета интернет-магазина в основном ориентирована на организации.

Постановка качественного бухучета в интернет-магазине должна проходить через 2 основополагающих этапа:

  1. Выбор системы налогообложения.

  2. Составление продуманной учетной политики по бухгалтерскому и налоговому учету интернет-магазина.

Рассмотрим подробнее эти этапы.

Этап 1 —выбор системы налогообложения и ее влияние на бухучет интернет-магазина

Первоначальным этапом организации бухучета в интернет-магазине является выбор формы налогообложения рассматриваемой деятельности. Из известных нам 4 систем налогообложения — ОСН, УСН, ПСН, ЕСХН — последний отметается сразу же, так как деятельность интернет-магазинов не относится к сельхозпроизводству. Идем дальше.

Деятельность интернет-магазинов классифицируется законодателями как торговля через компьютерные сети с кодом по ОКВЭД 52.61.2 (постановление Госстандарта «Об ОКВЭД» от 06.11.2001 № 454-ст), которая в рамках НК не может быть отнесена к розничной торговле (абз. 13 ст. 346.27 НК). Таким образом, из выборного списка исключаются и ПСН.

Важно! С 2021 года режим ЕНВД перестал существовать на территории России.

Остаются только 2 системы налогообложения, допустимые в отношении деятельности интернет-магазинов — ОСН и УСН. Производя выбор между ними, предпочтение лучше отдавать последней, так как:

  • с деятельности на УСН взимается меньшая сумма налогов по сравнению с ОСН (упрощенный налог заменяет собой сразу 3: НДС, на имущество и на прибыль);

  • бухучет на УСН можно вести в упрощенном варианте, что позволяет сократить затраты на его ведение.

Применять УСН не смогут интернет-магазины, у которых:

  • выручка за год превышает 200 млн. руб. (если выручка превышает 150 млн. руб., действуют повышенные ставки налога — 8% при доходах и 20% при доходах минус расходы);

  • балансовая стоимость ОС на конец периода составляет более 150 млн руб.;

  • численность работников — более 130 человек (если численность превышает 100 человек, деймтвут повышенные ставки налога — 8% при доходах и 20% при доходах минус расходы).

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Этап 2 — организация бухгалтерского и налогового учета интернет-магазина

После выбора формы налогообложения интернет-магазина нужно определиться с порядком ведения бухгалтерского и налогового учета. Для начала составляем перечень основных операций интернет-торговли:

  1. Создание и обслуживание сайта, через который осуществляется электронная торговля.

  2. Покупка и продажа товара.

  3. Доставка товара.

  4. Возврат товара.

  5. Коммерческие и прочие расходы.

Далее исследуем порядок ведения учета по вышеперечисленным операциям в разрезе ОСН и УСН.

Создание и обслуживание сайта, через который осуществляется электронная торговля:

Операции

ОСН

УСН

Дт

Кт

Сумма, примечание

Дт

Кт

Сумма, примечание

Создание сайта сторонней организацией:

с переходом исключительного права интернет-магазину

08

60

102 880 = 123 456 – 123 456 × 20/120

08

60

123 456

НДС включается в формируемую стоимость сайта (п. 2 ст. 170 НК)

19

60

20 576

04

08

123 456

04

08

102 880

44

05

2 143,33 = 102 880/48 мес.

Срок полезного использования (СПИ) лучше ставить одинаковый для БУ и НУ, чтобы не было разницы по амортизации между ними

44

05

2 572 = 123 456/48 мес. Ежемесячное списание стоимости сайта в виде его амортизации

без перехода исключительного права интернет-магазину

97

60

10 462

Расходы в БУ должны отражаться с учетом их временной определенности, поэтому единовременное списание затрат по созданию сайта будет считаться недостоверным (абз. 1 п. 18 ПБУ 10/99)

60

51

12 345

В целях сближения НУ и БУ расходов по деятельности на УСН в учетной политике следует прописать, что расходы в БУ отражаются по факту их оплаты (абз. 2 п. 18 ПБУ 10/99)

19

60

2 092,40

68

77

2 092,40 = 10 462 × 20%

В НУ стоимость сайта, которая менее 100 000 рублей, списывается в прочие расходы в полной сумме (подп. 26 п. 1 ст. 264 НК). Возникают временные разницы

44

97

217,96 = 10 462/48 мес.

Стоимость сайта списывается равномерно каждый месяц в течение СПИ

44

60

77

68

43,59 = 217,96 × 20%

Создание сайта собственными силами

08

10, 60, 70, 69

135 462

08

10, 60, 70, 69

135 644

19

60

182

НДС в части затрат на аренду домена и др.

44

05

2 825,92

= 135 644/48 мес.

44

05

2 822,13 = 135 462/48 мес.

Расходы на содержание сайта (услуги хостинга)

44

60

1 542 = 1 820 – 1 820 × 18/118

60

51

1 820

19

60

278

44

60

1 820

Покупка и продажа товара

Операции

ОСН

УСН

Дт

Кт

Сумма, примечание

Дт

Кт

Сумма, примечание

Куплен товар для перепродажи

41

60

38 012 = 45 615 – 45 615 × 20/120

60

51

45 615

19

60

7 602

Входящий НДС (к вычету)

41

60

45 615

Продан товар

62

90-1

56 714

Выручка

50, 51

90-1

56 714

90-3

68

9 452 = 56 714 × 20/120

Исходящий НДС (к уплате)

90-2

41

38 657

Списана покупная стоимость товара

90-2

41

45 615

68

18

7 602

Сумма НДС к уплате уменьшена на сумму входящего НДС

Оплата за товар:

 наличными

57

62

56 714

Наличные получены курьером

Интернет-магазины на УСН выручку в БУ вправе отражать по факту поступления денег в кассу, на расчетный счет (абз. 9 п. 12 ПБУ 9/99). Поэтому можно убрать переходные проводки со счетами 62 и 57, тем самым упростив ведение бухучета.

50, 51

57

56 714

Наличные сданы в кассу, в банк на расчетный счет

картой, через банковский счет

51

62

56 714

через электронный кошелек

76

62

56 714

91

76

283,57

Расходы на услуги операторов электронных кошельков

76

51

283,57

51

76

56 430,43 = 56 714 – 283,57

91

76

283,57

Доставка товара

Операции

ОСН

УСН

Дт

Кт

Сумма, примечание

Дт

Кт

Сумма, примечание

Доставка товара собственными курьерами

44

70, 69

12 634

70, 69

50, 51

12 634

44

70, 69

12 634

Доставка товаров сторонней курьерской службой:

по договору оказания курьерских услуг (кассовый, товарный чек, накладные на товар оформляются от имени интернет-магазина)

44

76

15 510

= 18 612 – 18 612 × 20/120

76

51

18 612

19

76

3 102

44

76

18 612

по договору комиссии (кассовый, товарный чек, накладные на товар оформляются от имени сторонней курьерской службы)

45

41

38 657

Товар передан сторонней курьерской службе

45

41

45 615

62

90-1

56 714

Отражена выручка по отчету комиссионера-курьера

51

76

55 580

Получены деньги от комиссионера за проданный покупателю товар

90-3

68

8 452 =56 714 × 20/120

76

90-1

56 714

90-2

45

38 657

90-2

45

45 615

44

76

945 = 1 134 – 1 134 × 20/120

44

76

1 134

Отражена стоимость комиссионно-курьерских услуг

19

76

189

51

76

55 580

Получены деньги за товар за вычетом начислений за комиссионно-курьерские услуги

76

62

56 714

Закрыта задолженность покупателя

Возврат товара

Операции

ОСН

УСН

Дт

Кт

Сумма, примечание

Дт

Кт

Сумма, примечание

Товар возвращен покупателем

62

90-1

56 714

СТОРНО

62

50, 51

56 714

90-3

68

8 651

СТОРНО

62

90-1

56 714

СТОРНО

90-2

41

38 657

СТОРНО

90-2

41

45 615

СТОРНО

62

50, 51

56 714

Коммерческие и прочие расходы

Операции

ОСН

УСН

Дт

Кт

Сумма, примечание

Дт

Кт

Сумма, примечание

Отражены затраты на обслуживание транспорта, зарплату работников, аренду складов и др.

44

10, 60, 70, 69, 76

33 114 = 36 714 – 3 600

44

10, 60, 70, 69, 76

36 714

19

60, 76

3 600

Отражены затраты на услуги банков, операторов электронных кошельков, недостача (порча) ТМЦ и др.

91-2

10, 41 76

9 294 = 10 967 – 1 673

91-2

10, 41, 60, 76

10 967

19

76

1 673

Коммерческие расходы в конце месяца списаны на основные расходы

90-2

44

33 114

90-2

44

36 714

Основные и прочие расходы в конце года отражены в финансовых результатах

90-9, 91-9

90-2, 91-2

42 408

90-9, 91-9

90-2, 91-2

47 681

99

90-9, 91-9

42 408

99

90-9, 91-9

47 681

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Итоги

Порядок бухучета интернет-магазина зависит от выбранной формы налогообложения.

При нахождении на УСН можно вести бухучет в упрощенном варианте. Но применять УСН могут только интернет-магазины, соблюдающие установленные НК ограничения по выручке, балансовой стоимости ОС и численности работников. А также те, чьи покупатели не требуют счета-фактуры по приобретаемым товарам.

В ином случае интернет-магазинам придется применять ОСН с ведением бухучета в полном объеме, который считается более сложным, чем на УСН. Ну а ПСН и ЕСХН в отношении интернет-магазинов неприменимы.

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