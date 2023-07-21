Кофе и кофейни: эволюция вкуса и бизнеса в России

Об этом и о том, почему кофейни самообслуживания популярны и выгодны, читайте в нашей статье.
Как кофе стал частью городской культуры в России
В начале был кофе, и кофе был ужасный: и по вкусовым качествам, и по составу. И дело здесь не столько в упрощённой системе приготовления, сколько в дешёвых ингредиентах, чья себестоимость уравновешивала цену напитка.
Такие кофейные аппараты стояли буквально везде: в холлах больниц и вокзалов, в институтских буфетах и общественных столовых. Одним словом, в тех местах, где большинство посетителей добровольно экономили на вкусе и качестве, довольствуясь тем, что льётся им в стакан.
В сознании русского человека кофе, особенно зерновой, всегда считался дорогим напитком. Однако в начале 2010 годов вкусовые предпочтения изменились. Причина тому — увеличение платёжеспособности населения.
Лайфстайл-медиа начали рисовать новый образ современного горожанина, для которого общепит вообще и кофе в частности стали неотъемлемой частью жизни. После этого кофейни и запросы посетителей начали трансформироваться.
С ростом спроса на различные форматы общественного питания возросла и конкуренция среди владельцев заведений. Посетители перестали удивляться каждодневной акции 5% или бездушному дизайну. Для клиентов на первое место, вместе с ассортиментом, вышла эстетика заведения. Поэтому, чтобы подстроиться под ожидания посетителей, владельцы крупных и мелких общепитов начали осваивать новые форматы торговли.
Кофейня стала пространством для социальных взаимодействий. Она стала площадкой для встреч с друзьями, коллегами или деловыми партнёрами, удобным местом для работы и досуга.
Одним словом, кофейни стали центром городской активности, а классический вендинговый аппарат — пережитком прошлого, который всё стремительнее терял свою популярность.
Наконец-то в России начала развиваться культура потребления кофе. Заведения стали стремиться к кофейной уникальности. Эксклюзивная обжарка, собственные поставщики, индивидуальный стиль — — всё должно выделять кофейню на фоне других кофе-бизнесов.
Опытные и начинающие предприниматели стали интересовались, как в новых реалиях открыть кофейню, которая в управлении была так же проста, как вендинговый аппарат, но приносила бы в 2-3 раза больше прибыли.
В это же время в интернете, СМИ и локальных бизнес-сообществах чаще стали упоминать франшизы кофеен, концепция которых тогда, 10-13 лет назад, была слабо продумана. Вход в такие франшизы также был ограничен: простые кофелюбители, которые хотели заработать на кофе, без опыта и навыков не смогли бы запустить бизнес.
Спустя более чем 10 лет мы с уверенностью можем сказать, что франшиза кофейни — это лучшее, что изобрело человечество для старта в бизнесе. И дальше вы узнаете, почему не просто франшиза кофеен, а франшиза кофеен с собой стали №1 на кофейном рынке России.
Как кофейни самообслуживания стали популярным и прибыльным бизнесом
Помимо изменений в кофейном бизнесе, нельзя не заметить трансформацию в психологии клиентов: продажа напитка сменилась продажей образа жизни.
Так, почти 50% посетителей кофеен в городах-миллионниках — одиночки, 15 — семьи, 36% — любители встреч с друзьями или коллегами по работе.
При таком процентном соотношении отчётливо видно, что популярность мест с большим количеством посадочных мест снижается, тем самым на первый план выходят кофейни формата coffee-to-go.
Кофе с собой — это лучший мобильный формат кофейни. Минимум сотрудников и техники, небольшая площадь локации и элементарные требования для рабочего места. Но если кофейные островки не так легко переместить, то кофейный аппарат самообслуживания за 2 часа можно перевезти на новое место, поближе к ежедневному скоплению людей.
Справедливо заметим, что в последние 2-3 года, особенно в посткоронавирусный период, начал формироваться едва ли не культ кофе.
Кофейни перестали быть местом, которым люди пользуются для удовлетворения кофейной жажды. Вокруг них формируются целые комьюнити, а бренд становится не только символом вкусного напитка, но и отражением современного лайфстайла.
Для россиян ежедневная покупка бодрящего напитка становится своеобразным ритуалом, привычкой. Они начинают разбираться в сортах кофе, интересуются растительными видами молока, новыми напитками, поэтому большинство кофейных вендинговых аппаратов уже не могут удовлетворить их желания.
Всё дело в их упрощённом принципе работы, при котором горячая вода проходит через молотый кофе, а полученная жидкость фильтруется в стаканчик. В современных кофейнях самообслуживания используются интеллектуальные технологии, которые делают напиток, ничем не отличимый от свежесваренного кофе ручной работы.
Франшизы кофеен самообслуживания всё активнее развиваются в мегаполисах, где трафик и культура потребления кофе выше, чем в маленьких городах. Но малочисленные регионы не страдают от недостатка кофе, ведь благодаря таким кофейням, как Lifehacker Coffee, в любых уголках России и мира можно насладиться качественным кофе по привлекательной цене.
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Вы могли бы себе представить, что у кофейного вендинг-аппарата из 2010 года была бы, например, собственная страничка в соцсети? Все кофейные машины, до появления кофеен самообслуживания, были бездушными, безликими, анонимными. Никто не знал ни владельца аппарата, на директора компании. Кофейня была просто механизмом для приготовления второсортного кофе.
Сейчас же владельцы кофеен самообслуживания ценят индивидуальность и стараются привнести её в каждую деталь кофейни. С Lifehacker Coffee проще самовыражаться и реализовываться в бизнесе.
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