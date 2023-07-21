Кофе и кофейни: эволюция вкуса и бизнеса в России

В сознании русского человека кофе, особенно зерновой, всегда считался дорогим напитком. Однако в начале 2010 годов вкусовые предпочтения изменились. Причина тому — увеличение платёжеспособности населения.

Лайфстайл-медиа начали рисовать новый образ современного горожанина, для которого общепит вообще и кофе в частности стали неотъемлемой частью жизни. После этого кофейни и запросы посетителей начали трансформироваться.

С ростом спроса на различные форматы общественного питания возросла и конкуренция среди владельцев заведений. Посетители перестали удивляться каждодневной акции 5% или бездушному дизайну. Для клиентов на первое место, вместе с ассортиментом, вышла эстетика заведения. Поэтому, чтобы подстроиться под ожидания посетителей, владельцы крупных и мелких общепитов начали осваивать новые форматы торговли.

Кофейня стала пространством для социальных взаимодействий. Она стала площадкой для встреч с друзьями, коллегами или деловыми партнёрами, удобным местом для работы и досуга.

Одним словом, кофейни стали центром городской активности, а классический вендинговый аппарат — пережитком прошлого, который всё стремительнее терял свою популярность.

Наконец-то в России начала развиваться культура потребления кофе. Заведения стали стремиться к кофейной уникальности. Эксклюзивная обжарка, собственные поставщики, индивидуальный стиль — — всё должно выделять кофейню на фоне других кофе-бизнесов.

Опытные и начинающие предприниматели стали интересовались, как в новых реалиях открыть кофейню, которая в управлении была так же проста, как вендинговый аппарат, но приносила бы в 2-3 раза больше прибыли.

В это же время в интернете, СМИ и локальных бизнес-сообществах чаще стали упоминать франшизы кофеен, концепция которых тогда, 10-13 лет назад, была слабо продумана. Вход в такие франшизы также был ограничен: простые кофелюбители, которые хотели заработать на кофе, без опыта и навыков не смогли бы запустить бизнес.

Спустя более чем 10 лет мы с уверенностью можем сказать, что франшиза кофейни — это лучшее, что изобрело человечество для старта в бизнесе. И дальше вы узнаете, почему не просто франшиза кофеен, а франшиза кофеен с собой стали №1 на кофейном рынке России.

Как кофейни самообслуживания стали популярным и прибыльным бизнесом

Помимо изменений в кофейном бизнесе, нельзя не заметить трансформацию в психологии клиентов: продажа напитка сменилась продажей образа жизни.

Так, почти 50% посетителей кофеен в городах-миллионниках — одиночки, 15 — семьи, 36% — любители встреч с друзьями или коллегами по работе.