Вебинары для бухгалтеров

Как работать с МЧД, перейти на налоговый мониторинг и выбрать 1С. Мероприятия для бухгалтера с 25 по 31 июля

Подготовили обзор важных мероприятий — семинаров и вебинаров. Изучайте, записывайтесь, обучайтесь!

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Как работать с МЧД, перейти на налоговый мониторинг и выбрать 1С. Мероприятия для бухгалтера с 25 по 31 июля
Иллюстрация: Karl Gerber/pexels

Кликайте на название мероприятия, чтобы почитать подробную программу и записаться.

25 июля Как начать работу с МЧД в сервисах ЭДО

Время: с 10:00 до 11:00

Формат: онлайн

Стоимость: бесплатно

Тезисы мероприятия:

  • Как подписывать электронные документы по новым правилам.

  • Что нужно подготовить для перехода на машиночитаемые доверенности.

  • Как сделать работу с МЧД в компании простой и понятной.

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26 июля Налоговый мониторинг – актуальные вопросы и сложности подготовки к переходу

Время: с 10:00 до 12:00

Формат: в зале, г. Москва

Стоимость: бесплатно

Тезисы мероприятия:

  • Обязательность налогового мониторинга – когда ждать?

  • Обязательные суммовые критерии – можно ли их не соблюдать?

  • Сложности подачи дорожной карты.

  • Достаточный уровень СВК – на что обратить особое внимание. Разбираем ключевые проблемы.

  • Вступаем в налоговый мониторинг, а зачем? Плюсы и минусы.

  • Техническая организация взаимодействия с налоговым органом:

  • Регламент взаимодействия с технической стороны.

    • Формирование архива документов в электронном виде.

    • Прямой доступ в базу данных налогоплательщика.

    • Интеграция с АИС «Налог-3».

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27 июля Автоматизация торговли: как правильно выбрать программу 1С

Время: с 11:00 до 12:00

Формат: онлайн

Стоимость: бесплатно

Тезисы мероприятия:

  • Портрет компании для выбора ПО.

  • Рассмотрим общие функции на примерах:

    • Заказы и Продажи;

    • Отчеты и аналитика;

    • Складской учет;

    • Производство, работы и услуги;

    • CRM;

    • Маркетплейсы, подключение ТО;

    • Регламентированный учет.

  • Основные отличия 1С:Управление нашей фирмой от 1С:Управление Торговлей.

  • Подходы к внедрению 1С:Управление нашей фирмой и 1С:Управление Торговлей.

  • Облака или локальный вариант. Что выбрать?

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31 июля 1C:Кабинет сотрудника: простое и удобное взаимодействие между сотрудниками

Время: с 11:00 до 12:00

Формат: онлайн

Стоимость: бесплатно

Тезисы мероприятия:

  • Знакомство с сервисом 1С:Кабинет сотрудника, его основные «фишки».

  • Возможности сервиса для кадровика, бухгалтера, руководителя и сотрудников.

  • Преимущества перехода на кадровый электронный документооборот (КЭДО).

  • Как устроен сервис, условия использования и совместимость с программами 1С.

  • Как организовать КЭДО: разбираем на примерах.

  • Результат использования и ценовая политика 1С:Кабинет сотрудника.

  • Подведение итогов и ответы на вопросы слушателей.

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31 июля Что делать с МЧД: все об изменениях в 63-ФЗ

Время: с 12:00 до 13:00

Формат: онлайн

Стоимость: бесплатно

Тезисы мероприятия:

  • Рассмотрим законодательные изменения в сфере электронной подписи.

  • Подскажем, как формировать МЧД в разных государственных информационных системах.

  • Расскажем, как автоматизировать работу компаниям с большим количеством электронных подписей.

  • Поможем выбрать самую выгодную стратегию работы и ответим на вопросы участников.

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