Как работать с МЧД, перейти на налоговый мониторинг и выбрать 1С. Мероприятия для бухгалтера с 25 по 31 июля

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25 июля Как начать работу с МЧД в сервисах ЭДО
Время: с 10:00 до 11:00
Формат: онлайн
Стоимость: бесплатно
Тезисы мероприятия:
Как подписывать электронные документы по новым правилам.
Что нужно подготовить для перехода на машиночитаемые доверенности.
Как сделать работу с МЧД в компании простой и понятной.
26 июля Налоговый мониторинг – актуальные вопросы и сложности подготовки к переходу
Время: с 10:00 до 12:00
Формат: в зале, г. Москва
Стоимость: бесплатно
Тезисы мероприятия:
Обязательность налогового мониторинга – когда ждать?
Обязательные суммовые критерии – можно ли их не соблюдать?
Сложности подачи дорожной карты.
Достаточный уровень СВК – на что обратить особое внимание. Разбираем ключевые проблемы.
Вступаем в налоговый мониторинг, а зачем? Плюсы и минусы.
Техническая организация взаимодействия с налоговым органом:
Регламент взаимодействия с технической стороны.
Формирование архива документов в электронном виде.
Прямой доступ в базу данных налогоплательщика.
Интеграция с АИС «Налог-3».
27 июля Автоматизация торговли: как правильно выбрать программу 1С
Время: с 11:00 до 12:00
Формат: онлайн
Стоимость: бесплатно
Тезисы мероприятия:
Портрет компании для выбора ПО.
Рассмотрим общие функции на примерах:
Заказы и Продажи;
Отчеты и аналитика;
Складской учет;
Производство, работы и услуги;
CRM;
Маркетплейсы, подключение ТО;
Регламентированный учет.
Основные отличия 1С:Управление нашей фирмой от 1С:Управление Торговлей.
Подходы к внедрению 1С:Управление нашей фирмой и 1С:Управление Торговлей.
Облака или локальный вариант. Что выбрать?
31 июля 1C:Кабинет сотрудника: простое и удобное взаимодействие между сотрудниками
Время: с 11:00 до 12:00
Формат: онлайн
Стоимость: бесплатно
Тезисы мероприятия:
Знакомство с сервисом 1С:Кабинет сотрудника, его основные «фишки».
Возможности сервиса для кадровика, бухгалтера, руководителя и сотрудников.
Преимущества перехода на кадровый электронный документооборот (КЭДО).
Как устроен сервис, условия использования и совместимость с программами 1С.
Как организовать КЭДО: разбираем на примерах.
Результат использования и ценовая политика 1С:Кабинет сотрудника.
Подведение итогов и ответы на вопросы слушателей.
31 июля Что делать с МЧД: все об изменениях в 63-ФЗ
Время: с 12:00 до 13:00
Формат: онлайн
Стоимость: бесплатно
Тезисы мероприятия:
Рассмотрим законодательные изменения в сфере электронной подписи.
Подскажем, как формировать МЧД в разных государственных информационных системах.
Расскажем, как автоматизировать работу компаниям с большим количеством электронных подписей.
Поможем выбрать самую выгодную стратегию работы и ответим на вопросы участников.
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