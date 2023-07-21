Обзоры для бухгалтера

Июльское уведомление по ЕНП: какие налоги, коды, изменения и частые ошибки? Большой пятничный дайджест разборов

На этой неделе эксперты разобрали: по прежнему актуальную тему – отпускные. Уделили внимание налогам, которые войдут в уведомление по ЕНП в июле и обсудили, как хранить документы, чтобы не иметь проблем с проверяющими. 

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Июльское уведомление по ЕНП: какие налоги, коды, изменения и частые ошибки? Большой пятничный дайджест разборов
Иллюстрация: freepik/freepik

Все самые интересные разборы за эту неделю уже здесь.

Какие налоги войдут в июльское уведомление по ЕНП + коды периодов

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Недавно ФНС дала новые разъяснения по заполнению уведомлений. В июльском уведомлении нужно учесть эти новые вводные.

Входит ли учеба в общий трудовой стаж: что говорит закон

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По действующему законодательству, нет. Если же человек проходил обучение в период до 2002 года — да, так как в то время действовал другой закон. Но есть нюансы.

Как хранить документы, чтобы быть готовым к визиту проверяющих

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Правильное хранение документов — основа их сохранности, оперативного доступа и удобного поиска, когда возникает необходимость обратиться к документу: будь то внутренняя потребность организации или запрос контролирующих служб.

Как предоставить неиспользованный отпуск

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За пару минут видео в этом мини-курсе разберем, как предоставить неиспользованный отпуск сотруднику.

Налоговый вычет за лечение: порядок получения и размер в 2023 году

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Разберем, как получить налоговый за лечение в 2023 году.

Как получить сведения о зарплате через СФР без справки 182н

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Узнайте, как получить сведения о зарплате через СФР в 2023 году.

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