Июльское уведомление по ЕНП: какие налоги, коды, изменения и частые ошибки? Большой пятничный дайджест разборов

Все самые интересные разборы за эту неделю уже здесь.
Какие налоги войдут в июльское уведомление по ЕНП + коды периодов
Недавно ФНС дала новые разъяснения по заполнению уведомлений. В июльском уведомлении нужно учесть эти новые вводные.
Входит ли учеба в общий трудовой стаж: что говорит закон
По действующему законодательству, нет. Если же человек проходил обучение в период до 2002 года — да, так как в то время действовал другой закон. Но есть нюансы.
Как хранить документы, чтобы быть готовым к визиту проверяющих
Правильное хранение документов — основа их сохранности, оперативного доступа и удобного поиска, когда возникает необходимость обратиться к документу: будь то внутренняя потребность организации или запрос контролирующих служб.
Как предоставить неиспользованный отпуск
За пару минут видео в этом мини-курсе разберем, как предоставить неиспользованный отпуск сотруднику.
Налоговый вычет за лечение: порядок получения и размер в 2023 году
Разберем, как получить налоговый за лечение в 2023 году.
Как получить сведения о зарплате через СФР без справки 182н
Узнайте, как получить сведения о зарплате через СФР в 2023 году.
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