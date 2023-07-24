Когда налог на имущество рассчитывают по кадастру: два условия

Налогом на имущество облагаются объекты недвижимости, принадлежащие организациям на праве собственности или праве хозяйственного ведения, полученные по концессионному соглашению.

На вопрос, когда и при каких условиях кадастровая стоимость объекта применяется как налоговая база, ФНС ответила в письме от 10.07. 2023 г. № БС-3-21/8980@ .

Налоговая база по объектам недвижимости может определяться как среднегодовая или кадастровая стоимость. Если налоговая база определяется по среднегодовой стоимости имущества, оно учитывается по остаточной стоимости. Налоговая база по кадастровой стоимости определяется по недвижимости, которая внесена в Единый государственный реестр недвижимости (статьей 378.2 НК).

Налоговая база по кадастровой стоимости определяется в отношении следующих объектов недвижимости (письмо ФНС от 19 апреля 2023 г. № БС-19-21/114@):

административно-деловые центры, торговые центры и комплексы (подп. 1 п. 1 ст. 378.2 НК);

нежилые помещения по сведениям из ЕГРН, или по документами технического учета предназначенные для размещения офисов, объектов торговли, общепита и бытового обслуживания либо которые фактически используются для этих целей (подп. 2 п. 1 ст. 378.2 НК);

жилые помещения, гаражи, машино-места, объекты незавершенного строительства, жилые строения, садовые дома, хозяйственные строения или сооружения, расположенные на земельных участках, предоставленных для личного подсобного хозяйства, огородничества, садоводства или индивидуального жилищного строительства (подп. 4 п. 1 ст.378.2 НК).

Когда и по каким объектам можно применять кадастровую стоимость недвижимости как налоговую базу определяется законами субъектов РФ. Региональные власти определяют и перечень таких объектов.