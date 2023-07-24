Когда налог на имущество рассчитывают по кадастру: два условия

Налогом на имущество облагаются объекты недвижимости, принадлежащие организациям на праве собственности или праве хозяйственного ведения, полученные по концессионному соглашению.
На вопрос, когда и при каких условиях кадастровая стоимость объекта применяется как налоговая база, ФНС ответила в письме от 10.07. 2023 г. № БС-3-21/8980@.
Налоговая база по объектам недвижимости может определяться как среднегодовая или кадастровая стоимость. Если налоговая база определяется по среднегодовой стоимости имущества, оно учитывается по остаточной стоимости. Налоговая база по кадастровой стоимости определяется по недвижимости, которая внесена в Единый государственный реестр недвижимости (статьей 378.2 НК).
Налоговая база по кадастровой стоимости определяется в отношении следующих объектов недвижимости (письмо ФНС от 19 апреля 2023 г. № БС-19-21/114@):
административно-деловые центры, торговые центры и комплексы (подп. 1 п. 1 ст. 378.2 НК);
нежилые помещения по сведениям из ЕГРН, или по документами технического учета предназначенные для размещения офисов, объектов торговли, общепита и бытового обслуживания либо которые фактически используются для этих целей (подп. 2 п. 1 ст. 378.2 НК);
жилые помещения, гаражи, машино-места, объекты незавершенного строительства, жилые строения, садовые дома, хозяйственные строения или сооружения, расположенные на земельных участках, предоставленных для личного подсобного хозяйства, огородничества, садоводства или индивидуального жилищного строительства (подп. 4 п. 1 ст.378.2 НК).
Когда и по каким объектам можно применять кадастровую стоимость недвижимости как налоговую базу определяется законами субъектов РФ. Региональные власти определяют и перечень таких объектов.
Это делается не позднее первого числа очередного периода по налогу (письмо Минфина от 07.04.2023 № 03-05-04-01/31000).
Если компания владеет недвижимостью, налоговая база по которой определяется как ее кадастровая стоимость, подавать налоговую декларацию не нужно. Информация о сумме налога на имущество и сроках уплаты поступит от ИНФС в виде сообщения. Сообщение об исчисленной сумме налога ИФНС составляет на основе документов и имеющейся у нее информации (п. 5 ст. 363 НК).
Компания, как владелец недвижимости, не просто может, она должна проверить достоверность данных в сообщении об уплате налога на имущество. При наличии ошибок, как в сторону увеличения суммы налога, так и в сторону уменьшения, в ИФНС нужно представить пояснения и документы, подтверждающие правильность исчисления налога.
А, если компания владеет недвижимостью, облагаемой налогом по кадастру, и не получает из ИФНС сообщения об уплате налога, нужно связаться с налоговиками и предоставить им информацию о владении таким имуществом.
Именно, владелец несет ответственность за уплату налогов, а не ИФНС, которая по теми или иным причинами не выслала сообщение об уплате налога.
Если у организации есть налоговые льготы, а из ИФНС придет сообщение с полной суммой налога к уплате, налоговикам нужно предоставить информацию, подтверждающую право на льготу.
Узнайте, как правильно вести бухгалтерский учет в строительных компаниях. И применять в этой сфере новые ФСБУ. Пройдите курс повышения квалификации по учету в строительстве, получите официальный диплом и станете профи в строительной сфере. Смотреть демо-урок из курса.